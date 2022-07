Toto-Pokal: Favoriten straucheln - zwei Kreisligisten scheiden aus

Von: Rudi Stallein

Dreierpack: In dieser Szene sprang Maximilian Rieger (Mi.) noch knapp am (Eck-)Ball vorbei, am Ende hatte er jedoch drei Treffer zum 6:1-Sieg des SV Ascholding/Thanning gegen den TSV Sauerlach beigesteuert. © rst

„Es ist kein Beinbruch, aber wir wollten eigentlich schon weiterkommen“, stellt Ralf Zahn nach der Niederlage beim letztjährigen Liga-Konkurrenten fest.

ESV Penzberg - SV Münsing 2:1 (0:1) – Gescheitert sind die Münsinger nach Ansicht ihres Trainers, „weil wir nur eine Halbzeit lang Fußball gespielt haben“. In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel, nutzten aber ihre Chancen nicht. So ging es nur mit einem 1:0-Vorsprung durch ein Tor von Hans Zachenbacher (25.) in die Pause.

„In der zweiten Halbzeit kriegen wir es im Augenblick nicht auf den Platz, da waren wir nicht mehr so griffig und konzentriert“, konstatierte der SVM-Coach. Als Ursache vermutet er eine in der jetzigen Phase der Vorbereitung erwartbare Müdigkeit. Dies wussten die Gastgeber zu nutzen, die durch zwei Toren von Andreas Winklhofer die Partie drehten.

SC Rot-Weiß Bad Tölz - DJK Waldram 6:5 n.E. (1:1, 2:2) – In einem spannenden, von zwei ersatzgeschwächten Teams „mit ziemlich viel Engagement geführten Spiel“ (RW-Trainer Sebastian Wagner) setzte sich Kreisliga-Neuling Bad Tölz im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen Kreisliga-Veteran Waldram durch. Die Gastgeber waren früh durch Ahmad Abu Swid in Führung gegangen, nur acht Minuten später glichen die Gäste durch Wolfgang Wenus aus.

Nach dem Seitenwechsel fälschte Waldrams Luca Faganello eine scharfe Hereingabe von Marinus Estner zur erneuten Tölzer Führung ins eigene Tor ab. Kevin Ryan, der ein Abstimmungsproblem in der Tölzer Hintermannschaft eiskalt ausnutzte, rettete seine Mannschaft ins Elfmeterschießen. Das entschied RW-Schlussmann Siegfried Bahner, der den letzten Waldramer Elfmeter abwehrte.

Stärker als die Niederlage schmerzt die Gäste die Verletzung von Luca Hensel: Er brach sich beim Zusammenprall mit Bahner das Schlüsselbein. „Das war unglücklich. Wir wünschen dem Spieler alles Gute“, sagte RW-Coach Wagner. „Das ist sehr bitter, weil der Luca auf einem richtig guten Weg war“, sagte DJK-Trainer Dominik Irmer, der seiner umformierten Mannschaft trotz des Pokalausscheidens ein „sehr gutes Spiel“ attestierte.

SV Arget - TSV Wolfratshausen 1:3 (1:2) – Dass die Niederlage nicht deutlich höher ausfiel, verdankten die Gastgeber ihrem glänzend aufgelegten Torhüter Georg Schmid und dem Chancenwucher der von Christoph Steinberger ein ums andere Mal perfekt in Szene gesetzten Wölfe-Offensive. Die Gäste waren durch Kevin Maier nach Vorlage von Marco Gröschel (22.) in Führung gegangen. Nachdem Christian Roth für Arget ausgeglichen hatte (33.), revanchierte sich Maier, indem er Gröschel den Ball zum 2:1 servierte. Den Schlusspunkt markierte erneut Maier mit einem Lupfer zum 3:1-Endstand.

SV Ascholding/Thanning - TSV Sauerlach 6:1 (3:1) – Gegen den nach zahlreichen Spielerabgängen hoffnungslos überforderten Kreisligisten aus Sauerlach hatten die Gastgeber leichtes Spiel. Neuzugang Marinus Poschenrieder feierte mit dem 1:0-Führungstreffer (11.) einen perfekten Einstand. Sebastian Feichtmaier (33.), Philip von Jagemann (80.) und Maximilian Rieger mit drei Treffern (38., 76., 84.) steuerten die weiteren Ascholdinger Tore bei. „Das Ergebnis ist okay, wir sind eine Runde weiter“, freute sich zwar der neue SVA-Trainer Guido Herberth, „aber die Chancenauswertung kann man so nicht stehen lassen.“

SG Baiernrain/Dietramszell - SV Eurasburg-Beuerberg 2:1 (0:1) – Nach einer Halbzeit auf „Sommerkick“-Niveau und einem unglücklichen Eigentor von Georg Kanzler zur 1:0-Pausenführung für die Gäste, entschied sich die SG, den zweiten Durchgang zu einem „Pokal-Fight“ zu machen. „Da wirkte Eurasburg etwas perplex“, stellte SG-Abteilungsleiter Dominik Sedlmayr fest. Die körperliche Überlegenheit, ein Kopfballtor von Seppi Kirmair (60.) und ein verwandelter Strafstoß (69.) von Georg Kanzler sorgen für den Sieg der Gastgeber.

FF Geretsried - TSV Otterfing 0:1 (0:0) – Ein „sehr, sehr gutes Spiel“ seiner Elf sah FF-Trainer Christos Georgiadis. Bei besserer Chancenverwertung wäre womöglich mehr drin gewesen als die knappe 0:1-Niederlage, die Otterfings Christian Blaschke mit einem Abstauber (70.) besiegelte. Georgiadis: „Alles in allem bin ich absolut zufrieden.“

SG Tegernseer Tal - ASC Geretsried 3:4 (2:1) – Als „geiler Pokalfight“ (ASC-Trainer Tasso Lasidis) entpuppte sich die Partie vor 100 Zuschauern auf der Sportanlage Gmund. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und das Spiel noch gedreht“, freute sich Lasidis, dass seine Truppe sich auch von einem 1:3-Rückstand nicht hatte beeindrucken lassen. Alexander Kutzmutz (42.), Christopher Kingston (49.) und zwei Mal Raphael Paringer (63., 77.) trafen für die Gäste. (Rudi Stallein)