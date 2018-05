Trainier-Neuling Hicham Aqabli soll Bad Tölz retten

Alle Vorschauen der Kreisklasse 2

Selten in den vergangenen Jahren stand das Derby unter derart schlechten Vorzeichen wie dieses Mal. Die Tölzer sind wie berichtet gebeutelt von zahlreichen Abgängen, die Gaißacher von schweren Verletzungen. Alle Vorschauen:

SC Gaißach – SV Bad Tölz (Sa., 15 Uhr) –

Was bei den Hausherren aber nichts am Siegeswillen ändert: „Jeder spricht über das Derby, jeder freut sich darauf“, sagt SCG-Pressesprecher Georg Simon. „Wir wollen unbedingt gewinnen.“

Vor dem Derby gab es nicht nur ein personelles Durcheinander. Auch die Anstoßzeit war umstritten. Vor einigen Wochen beantragten die Gaißacher, dass die Partie bereits am Samstag stattfindet. Der Grund: Etliche Spieler wollen sich an einem Ausflug der Schützen beteiligen und mussten frühzeitig buchen. Die Tölzer stimmten zu. Am vergangenen Wochenende bekam der SCG vom Bayerischen Fußball-Verband eine Mail, dass es keine Wettbewerbsverzerrung geben soll und daher alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr angesetzt werden. Die Gaißacher telefonierten mit dem Verband. Das Ergebnis: Das Spiel findet nun doch am Samstag statt. „Wir wollten damals dem Nachbarverein helfen“, sagt sportlicher Leiter Franz Erhard. Der Spieltag war auf drei Tage aufgegliedert. Unter den neuen Vorraussetzungen hätte der Verein niemals einer erneuten Spielverlegung zugestimmt: „Das ist eine eklatante Wettbewerbsverzerrung.“

Die Turbulenzen machen die Aufgabe für den neuen SV-Trainer Hicham Aqabli nicht gerade einfacher. Auch so dürfte es schwierig sein, den Klassenerhalt zu schaffen. Anton Bernwieser, Johannes Waldherr, Laines Gladow und Max Kühnhauser wollen aus Solidarität mit dem entlassenen Trainer Rudi Reupold nicht mehr für die Tölzer spielen. Pausieren werden auch die Urlauber Florian Klug und Mohammad Noori. Anders als von Trainer Rudi Reupold mitgeteilt, bleibt aber Benjamin Norrenberg dem Verein erhalten.

Trainer-Neuling Hicham Aqabli soll nun gemeinsam mit Tobias Bernwieser versuchen, den Klassenerhalt zu sichern. „Ich mache es, weil mich viele Spieler angesprochen haben, weil ich schon lange im Verein dabei bin und weil es mein Traum war, Trainer zu sein“, sagt der 39-Jährige. „Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, aber ich habe lange Fußball gespielt und will Erfahrungen sammeln.“ Bis neue Spieler gefunden sind, will Aqabli als Spielertrainer auflaufen. Die Situation beim SV beurteilt er gelassen: „Es sieht nicht gut aus – macht nichts.“

Richtig gut sieht es aber auch bei den Gastgebern nicht aus, die mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen haben. Die Langzeitverletzten Tom Pföderl, Stefan Simon (beide Muskelfaserriss), Hannes Schlosser (Zerrung) und Adi Floßmann (gebrochener Zeh) fallen weiter aus. Hinzu kommt Rainer Größwang, der sich am Dienstag eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, und Robert Scheuner, der seit Samstag mit einem Kreuzbandriss ausfällt. „Wir sind personell am Limit angekommen“, sagt Simon. „Aber wir werden das Spiel sehr ernst angehen. Egal ist, wer auf dem Platz steht. Es kommt auf den Willen und den Kampf an.“ pr

SC Gaißach:Lang – G. Simon, F. Simon, Hartl, Partenhauser, Bauer, Beutelrock, Müller, E. Größwang, M. Söllner, P. Söllner, Leichmann, Wirag.

SV Bad Tölz:Verep – Ackermann, Jahn, Aqabli, Papadopoulos, Saliuku, Dalgin, Tokmak, Petersen, Weber, Llolluni, Sacalos, Norrenberg, Hosseiny.

TuS Geretsried II – TSV Weyarn (So., 15 Uhr) – Die Hoffnung stirbt zuletzt, das gilt nicht nur im Abstiegskampf, sondern auch im Wettbewerb um die Aufstiegsrelegation. Rein rechnerisch wäre es für die zweite Mannschaft des TuS Geretsried noch möglich, in den verbleibenden zwei Spielen fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Helfendorf gut zu machen. „Die Chance ist natürlich sehr gering“, gibt Florian Schneider zu, dass da nur noch ein kleines Fünkchen Zuversicht glimmt. Trotzdem legt der Spielertrainer großen Wert darauf, „die super Rückrunde nicht einfach austrudeln“ zu lassen. „Wir sollten am besten die volle Punktzahl holen. Denn es wäre sehr ärgerlich, wenn am Ende Helfendorf tatsächlich noch zwei Mal verlieren sollte“, so Schneider. Zudem gelte es, gegen Weyarn die 1:5-Schlappe aus dem Hinspiel wett zu machen. An Motivation sollte es der Landesligareserve also nicht fehlen. rst

TuS Geretsried II: Filan – Rosina, Lehmann, Sacher, Walter, Lajqi, Untch, Krillmäuer, Tiess, Klein, Wieland, Schneider, Jentscher, Kloos, Simpson.

SV Helfendorf – FF Geretsried (So., 15 Uhr) – Die Fußball-Freunde haben in der Rückrunde ordentlich Selbstbewusstsein aufgebaut. „Die Mannschaft hat gemerkt, welches Potenzial sie hat“, sagt Trainer Guido Herberth. Deshalb fahre man trotz des kleinen Rückschlags durch den späten 1:1-Ausgleich im Nachholspiel beim SV Bayrischzell am Pfingstmontag zuversichtlich zum Tabellenzweiten. „Nach dem Unentschieden zuletzt brauchen wir die drei Punkte, wenn wir den Relegationsplatz verlassen wollen“, stellt der FFG-Coach klar. Dessen Team rangiert in der Rückrundentabelle überraschend drei Plätze vor Helfendorf. Das bestätige ihn in der Hoffnung, mit einem Erfolg an den Krötenteich zurückzukehren. „Das Spiel wird schwer, aber es ist alles machbar“, so Herberth. „Wichtig ist: Die Mannschaft muss daran glauben, dass es möglich ist.“ rst

FF Geretsried: Bamann – Tot, Pazdzierny, D. Zelt, Radosevic, Zuldt, Aust, Herberth, Ludsteck, Dietzmann, Bozaris, Sauer, Heiduk, Wagner, Untch, Kramski

SC Wörnsmühl – SF Egling-Straßlach (So., 15 Uhr) – Noch ein Sieg, dann wäre den Sportfreunden der Startplatz in der Kreisklasse auch in der nächsten Saison sicher. „Die Ausgangsposition ist klar. Mit einem Dreier sind wir gerettet“, sagt Herbert Mühr. Allerdings sei dafür wohl ein hartes Stück Arbeit nötig, argwöhnt der SF-Coach, dass es sicher kein Spaziergang wird wie beim 4:0-Sieg im Hinspiel.

Nach der Winterpause hat der SC Wörnsmühl eine beachtliche Erfolgsserie mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage hingelegt. „Die werden befreit aufspielen und in ihrem letzten Heimspiel natürlich ebenfalls gewinnen wollen“, mutmaßt Mühr. „Aber noch liegt es in unseren Händen, wir sollten uns nicht am Ende auf andere verlassen müssen“, sagt der Trainer. „Wir wollen es jetzt klarmachen.“ rst

SF Egling-Straßlach: Soyer – M. Beierbeck, Hatsell, Schneider, Oberhauser, Schuster, Gämmerler, Lindermayer, Ettenberger, M. Heinrich, Gaigl, Wiethaler, Buchner, Schulz.