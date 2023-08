TSV Benediktbeuern ist überzeugt, in der Kreisklasse mithalten zu können

Derzeit fehlen viele Benediktbeurer wegen Arbeit und Urlaub. © dh

Für den TSV Benediktbeuern steht der Saisonauftakt an. Derzeit beschäftigen den Verein noch die vielen Ausfälle durch Urlaube und Arbeit der Spieler.

Benediktbeuern – Schon in der Vorbereitung deutete sich das vermutlich größte Problem des TSV Benediktbeuern an: „Wir konnten in keinem Testspiel mit der gleichen Formation ins Spiel gehen“, moniert Coach Thomas Neumeier. Eine Situation, die das Team aus dem Klosterdorf schon in den zurückliegenden Spieljahren begleitet hat. So konnte nie ein optimales Saisonergebnis erzielt werden.

„Steht der komplette Kader zur Verfügung, ist das wirklich kein schlechter Haufen“, urteilt der Trainer. „Auf- oder Abstiegsrunde? Da gibt es von mir keine Zielsetzung“, sagt der Trainer. „Wir werden uns zunächst von Spiel zu Spiel durch die Gruppenphase hangeln. Dann sehen wir weiter.“

Wenig Änderungen am TSV-Kader – Liga-Auftakt daheim gegen ESV Penzberg

Wer nicht durch Arbeit, Urlaub oder sonstige Gründe verhindert ist, erscheint zum Training, zeigt Einsatz und Willen. „Aber es gibt halt einfach zu viele Ausfälle. Da ist es schlecht möglich, Spielzüge oder gewisse Abläufe einzustudieren,“ sagt Neumeier.

Am Benediktbeurer Kader hat sich gegenüber dem zurückliegenden Spieljahr wenig geändert. Mit Tobias Lex sowie Lauris van Zanthier sind zwei Nachwuchskicker aus der eigenen Jugend nachgerückt, Jakob Bopp wurde reaktiviert.

Besonders schmerzlich ist der Abgang von Leon Göttinger, der nun beim Landesliga-Aufsteiger TSV Bobingen spielt. Ihn werden die Benediktbeurer beim Saisonauftakt im Heimspiel (Sa. 14 Uhr) gegen den ESV Penzberg genauso vermissen, wie Karim Teufel, der beruflich bei der Frauen-WM in Neuseeland beschäftigt ist.

„Sollten wir es schaffen, eine personelle Konstanz herzustellen, dann ist schon was möglich.“

„Jammern hilft aber nicht, mit solchen Situationen werden wir noch öfter umgehen müssen“, sagt Neumeier, der trotzdem auf einen guten Saisonstart hofft. „In der Gruppenphase sind es halt nur zwölf Spiele – da heißt es von Beginn an zu punkten. Sonst bleibt nur der Kampf um den Klassenerhalt.“

Zu den Favoriten um die Aufstiegsplätze gehören für den TSV-Coach der FC Kochelsee Schlehdorf und die SG Antdorf/Iffeldorf. „Die anderen Mannschaften kenne ich nicht gut genug. Ich bin aber überzeugt, dass meine Mannschaft gut mithalten kann. Sollten wir es schaffen, eine personelle Konstanz herzustellen, dann ist schon was möglich.“ (HANS DEMMEL)