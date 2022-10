TSV Benediktbeuern mit Last-Minute-Spektakel - Andechs alleiniger Tabellenführer

Beurer 5:4 in der Nachspielzeit

Von Wolfgang Stauner (Redakteur)

Ewald Scheitterer

In der Kreisklasse 5 Zugspitze gewinnt der TSV Benediktbeuern in einem spektakulären Spiel gegen den TSV Perchting mit 5:4.

TSV Benediktbeuern – TSV Perchting 5:4 (1:1) – „Mit derartigen Schlussminuten stirbst du 1000 Tode“, machte Beuerns Coach Thomas Neumeier deutlich, dass er einem Herzinfarkt nahe gewesen war, ehe die drei glücklichen Zähler verbucht waren. „Spielerisch war’s von beiden Seiten nicht gut und zudem war’s ein Tag der offenen Tore“, fasste der Trainer zusammen.

Nach zwölf Minuten brachte Tobias Leskien die Gäste in Führung, Florian Ketterl glich per Strafstoß aus (26.). Bereits ab dem ersten Durchgang machten sich Perchtings Akteure das Leben mit zahllosen Disziplinlosigkeiten schwer, da sie nahezu jede Schiedsrichterentscheidung lautstark kommentierten. So erhielten Leskien (38.), Florian Fuchs (80.) und Christoph Kammerlander (90.) Zeitstrafen und Leskien sogar Gelb-Rot (90.+2). Mit dem Toreschießen ging es munter hin und her, wobei Fuchs (55.), Leskien (79.) und Raphael Bott (83.) für die Gäste erfolgreich waren, sowie Toni Öttl (57.), Benedikt Veicht (88.) und Albert Schandl zweimal (71./90.+3) ins Schwarze trafen. (esc)

FC Kochelsee Schlehdorf – TSV Erling-A. 0:1 (0:0) – Spitzenreiter Andechs war die erwartet schwere Nuss, und die bislang punktgleichen Hausherren fanden kein Mittel, um den TSV zu knacken. Erschwerend kam hinzu, dass die Schlehdorfer die erste Halbzeit komplett verschliefen. „Da hätten wir uns auch über einen Ein- oder gar Zwei-Torerückstand nicht beschweren dürfen“, räumt Trainer Simon Lantenhammer ein. Eine Leistungssteigerung nach der Pause brachte die Hausherren zwar zurück ins Spiel, doch Chancen waren Mangelware. Selbst der zuletzt zuverlässige Joker Matthias Leiß hatte diesmal Ladehemmungen. Der Tabellenführer erwies sich als das effektivere Team: Mit dem Tor des Tages schoss Manuel Öhler (63.) den TSV an die alleinige Spitzenposition. (sts)