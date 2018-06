TSV Benediktbeuern: Zum Abschluss guten Fußball zeigen 

Kreisklasse 3

von Hans Demmel

Auf Wunsch des MTV Berg wurde die Begegnung auf Samstag vorverlegt. Die Verschiebung ist freilich nur möglich gewesen, da beide Vereine weder mit dem Auf- noch Abstieg etwas zu tun haben.

TSV Benediktbeuern – MTV Berg II (Sa. 15 Uhr) – Berg befindet sich zwar in hinteren Tabellendrittel knapp oberhalb der Relegationszone, doch selbst bei einer Niederlage kann dem Team von Trainer Gebhart Simon nichts mehr passieren. Benediktbeuern ist Tabellensechster und könnte sich im Falle eines Sieges eventuell noch um einen Platz verbessern.

Aber auch aus einem anderen Grund gehen die Gastgeber motiviert in die Begegnung: Beim Hinspiel gab es eine deutliche 0:3-Niederlage; da gilt es noch eine offene Rechnung zu begleichen. Nicht mit von der Partie ist allerdings Trainer Thomas Gärner, der sich in einen Kurzurlaub verabschiedet hat. Co-Trainer Dominik Hiederer steht an der Linie und fordert drei Punkte: „Den Zuschauern soll zum Saisonausklang guter Fußball geboten werden.“ Zwischen den Pfosten der Hausherren wird in dieser Saison das erste Mal Maxi Klingenstein stehen.

TSV Benediktbeuern: Klingenstein - Kibili, Ketterl, M. Lorenz, Wörner, Fr. Rest, Eichenseher, Poschenrieder, Ch. Lorenz, Ressl, Schandl, B. Guggemos, M. Holnburger.