Aufsteiger TSV Königsdorf will sich in der Spitzengruppe der Kreisklasse behaupten

Von: Rudi Stallein

Für die kommende Saison gibt sich Königsdorf zuversichtlich. Der Kreisklassist möchte in die Meisterrunde und somit den frühzeitigen Klassenerhalt.

Königsdorf – Hannes Huber steht vor einem Rätsel. „Das ist schwierig zu erklären“, sucht der Trainer des TSV Königsdorf nach den richtigen Worten, um den Zustand seiner Mannschaft am Ende der Vorbereitung zu beschreiben. „Wir mussten zwei Spiele absagen, weil wir zu wenig Spieler hatten. Was uns letztes Jahr stark gemacht hat, nämlich Teamgeist und Wille, davon spüre ich noch nichts.“

Durchwachsene Ergebnisse in der Vorbereitung – Huber nimmt Testspiele nicht so ernst

Im Ergebnis sei dies jedoch für ihn „extrem unbefriedigend“, stellt der Trainer des Kreisklassen-Aufsteigers fest. Mithin seien die Testspiele, die abgesehen von einem 3:2-Sieg geben den FC Geretsried auch vom Ergebnis her enttäuschen endeten, wenig aussagekräftig.

Die Partien gegen RW Bad Tölz (1:2), den SV Arget (2:3) und die DJK Waldram II (1:3) gingen verloren, beim TSV Wolfratshausen sprang ein 2:2-Unentschieden heraus. „Aber darauf gebe ich nichts“, betont Huber. „Entscheidend ist, was am ersten Spieltag passiert.“

Dass seine Jungs da mehrheitlich mit genügend Zeit im Gepäck und bis in die Zehennägel motiviert zum Treffpunkt erscheinen, darf wohl vorausgesetzt werden. Geht es doch zum Saisonauftakt nach Eurasburg. „Dieses Derby gab es 13 Jahre lang nicht mehr“, so Huber, dessen Team sich natürlich mit einem Sieg in der Kreisklasse 5 zurückmelden soll.

„Wir können jeden schlagen. Wir haben gute Kicker, aber sie müssen auch da sein und Lust haben.“

„Ich glaube schon, dass es bei einer Niederlage im Derby auch in eine falsche Richtung laufen kann“, meint der TSV-Coach. Er hoffe natürlich auf einen Sieg und „so ein Hallo-Wach-Ding“, welches der Lethargie, die bei vielen Akteuren in der Vorbereitung herrschte, ein Ende bereitet.

Als Saisonziel peilt der Aufsteiger die Aufstiegsrunde an, was den frühzeitigen Klassenerhalt bedeuten würde. „Wenn wir die erreichen, ist alles möglich. Aber im Augenblick ist das eher schwer vorstellbar. Stand jetzt wird’s schwierig“, so Huber. Als ersten Anwärter auf einen Platz in der Meisterrunde stuft der TSV-Trainer den SV Eurasburg-Beuerberg („das ist das beste Team“) ein.

„Alle anderen sehe ich in etwa gleich. Wir können jeden schlagen. Wir haben gute Kicker, aber sie müssen auch da sein und Lust haben“, betont Huber und ist bemüht, die zuletzt angestaute Enttäuschung zu verdrängen: „Eine gute Vorbereitung ist schön, aber für den Erfolg ist letztlich der Charakter im Punktspiel entscheidend.“ (RUDI STALLEIN)