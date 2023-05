Nach 12 Jahren wieder Kreisklasse – Königsdorf im Blickpunkt

Der TSV Königsdorf hat sich in der Meisterrunde der A-Klasse den ersten Platz gesichert. © Oliver Rabuser

Den ersten Tabellenplatz kann der TSV nicht mehr verlieren. Nach zwölf Jahren A- und B-Klasse heißt es für die Mannschaft wieder Kreisklasse.

Königsdorf – Durch einen 3:0-Sieg am vergangenen Sonntag über den TSV Grünwald II haben die Königsdorfer Fußballer ihr Ziel erreicht: Als Erster der Meisterrunde A-Klasse F steigen sie wieder in die Kreisklasse auf, in der sie letztmals in der Saison 2010/11 kickten. Trainiert wird das Team von Hannes Huber, der als Kind bei seinem Heimatverein mit dem Kicken begonnen hat, dann als Spieler eine gute Ausbildung bei höherklassigen Vereinen absolvierte.

Es ging mit Unterhaching hinauf bis in die Bayernliga. Jetzt ist Huber als Spielertrainer in Königsdorf aktiv. Unser Mitarbeiter Hans Demmel sprach mit dem Coach, der auch in der kommenden Saison die Geschicke des TSV als Trainer lenken wird.

Herr Huber zunächst einmal Glückwunsch zum Erfolg! Wurde kräftig gefeiert und der Aufstieg richtig begossen?

Natürlich wurde das eine oder andere Bierchen aufgemacht. Aber wir wollen am letzten Spieltag fit sein und die Saison beim Auswärtsspiel gegen die SG Baiernrain-Dietramszell anständig beenden. Sollte unsere zweite Mannschaft dort auch gewinnen, steigt sie ebenfalls auf und dann gibt es gleich doppelten Grund für eine schöne Fete.

Ist Königsdorf eigentlich die erste Trainerstation und wie lange sind sie schon für das Team verantwortlich?

Ich bin jetzt das zweite Jahr Spielertrainer in Königsdorf. Vorherige Erfahrungen als Coach konnte ich keine sammeln, da habe ich beim FC Penzberg gekickt.

Haben Sie das Geschehen mehr von der Auslinie diktiert oder es doch auch auf einige Einsätze gebracht?

Also, wenn ich nicht verletzt war, dann bin ich aufgelaufen. Im Tor bin ich zwar nie gestanden, alle anderen Positionen werde ich so ziemlich durchgemacht haben.

Der Aufstieg galt als Ziel und die erste Hälfte der Saison in der A-Klasse auch mit sechs Punkten Vorsprung als Spitzenreiter abgeschlossen. Gab es irgendwann Zweifel am Erfolg?

Ganz ehrlich: Insgesamt gesehen war die Spielgemeinschaft Baiernrain-Dietramszell für mich die stärkste Truppe in unserer Aufstiegsrunde. Sie haben auch nicht unverdient die Begegnung bei uns gewonnen (2:1, d. Red.). Letztendlich haben sie gepatzt und wir konnten die Chance nutzen.

Was war ausschlaggebend für den Aufstieg?

Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Dazu zählt zum einen die enorm gute Trainingsbeteiligung und zum anderen, dass sich keiner der Spieler während der Saison in den Urlaub verabschiedet hat. Es gab auch kein Fehlen wegen Vereinsausflügen. Alle waren immer an Bord, der Zusammenhalt war riesig. Das Trainingslager am Gardasee hat ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen.

Gibt es einen Mannschaftsteil, den es besonders zu loben gilt?

Im Fußball gewinnen und verlieren alle miteinander. Unsere Stärke lag in der Offensive, doch mittlerweile ist auch die Defensive stark.

Und wie lautet das Ziel für die kommende Saison in der Kreisklasse?

Bei Aufsteigern ist im ersten Jahr oft der Klassenerhalt die Vorgabe. Ich hoffe jedoch auf die Qualifikation zur Aufstiegsrunde.

Wie hat Ihnen überhaupt der neue Austragungsmodus gefallen?

Da könnte ich nach dem Aufstieg leicht mit gut antworten. Aber ganz ehrlich gesagt, bin ich wirklich nicht überzeugt und hoffe, dass es nur ein Pilotprojekt bleibt und wir nach zwei Jahren zur bisherigen Abwicklung zurückkehren.

Werden eigentlich Spieler aufhören oder den Verein verlassen?

Nach dem, was ich bisher erfahren habe, bleiben alle Spieler in Königsdorf. Aus der Jugend rücken obendrein fünf gute Spieler nach, und eventuell können wir mit drei oder vier Neuzugängen rechnen. Verlassen wird uns hingegen Co-Trainer Markus Männer, der das gleiche Amt beim BCF Wolfratshausen übernimmt. Seine bisherige Aufgabe bei und erledigt zukünftig Markus Baki, bisher Coach vom TSV Grünwald II. Baki wird somit auch Co-Spielertrainer.

Der SG Baiernrain-Dietramszell ist der zweite Platz nicht mehr zu nehmen, egal wie das Spiel gegen euch am Wochenende endet. Ihre Einschätzung: Werden die den Aufstieg über die Relegation schaffen?

Ich hoffe es. Sie haben uns kurz nach dem Sieg über Grünwald zum Aufstieg gratuliert. Das hat mich riesig gefreut und wir werden sie bei den Entscheidungsspielen anfeuern. (Hans Demmel)