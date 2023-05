Dämpfer für TuS-II-Ambitionen - Ascholding feiert ersten Sieg - FCKS beschenkt Vereins-Chef Ellert

Von: Wolfgang Stauner, Rudi Stallein

Teilen

Der FCKS ist nach dem 4:0-Kantersieg obenauf: Michael Schratt hebt seine Teamkollegen und jubelnden Torschützen zum 4:0-Endstand, Leonhard Sam, in die Luft; Matthias Leiß freut sich mit. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Während die SG Ascholding/Thanning erstmals jubelt, verliert die TuS-Reserve gegen Aying. Der FCKS beschenkt Vereins-Chef Ellert mit einem Kantersieg.

SG Ascholding/Thanning – FC Deisenhofen III 2:1 (1:1) – „Dieses Mal war das Spielglück auf unserer Seite, das wir in den vorherigen Partien überhaupt nicht hatten“, freut sich Florian Rensch über den ersten Sieg seiner Elf in diesem Jahr. Bis es so weit war, musste der SG-Coach jedoch lange bangen. Zunächst lief sein Team nach dem frühen 1:0 (11.) der Gäste durch Benedikt Montschmal wieder einem Rückstand hinterher. Den egalisierte Philip von Jagemann mit einem „Sonntagsschuss“ (32.) aus gut 30 Metern über den etwas zu weit vor seinem Tor postierten FC-Keeper Florian Fink.

FC Deisenhofen III trifft in der Schlussphase nur die Latte

Das Remis hielt bis in die Schlussphase, in der die Gastgeber noch mal gehörig unter Druck gerieten – inklusive eines Deisenhofener Lattentreffers. „Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt“, räumt Rensch ein. „Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Es ist vielleicht inzwischen eine Stärke von uns, dass wir Ruhe bewahren. Irgendwann wird man dafür belohnt.“ In diesem Fall gelang der „Lucky Punch“ in der dritten Minute der Nachspielzeit: Marinus Poschenrieder wuchtete einen Freistoß flach unten links zum 2:1-Siegtreffer ins Netz. (rst)

DJK Darching – ASC Geretsried 3:5 (1:2) – Eine spannende Partie boten die Kontrahenten auf der Sportanlage Unterdarching. Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase und gingen verdient mit 1:0 in Führung (16.). Nach dem Rückstand fand der ASC besser ins Spiel und drehte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Andreas Mathäus (24.) und Pavlos Karamanos (31.). Als Andreas Zimolong gleich nach der Pause auf 3:1 für die Gäste erhöhte, schien das Spiel gelaufen, aber Darching kam durch einen platzierten Distanzschuss (67.) und einen abgefälschten Ball (81.) zum 3:3-Ausgleich.

ASC Geretsried mit dem glücklicheren Ende bei der DJK Darching

„Mit dem Ergebnis wären alle sehr zufrieden gewesen“, sagte ASC-Coach Cem Acikbas. „Danach hätte es das Spiel in beide Richtungen kippen können.“ Dies tat es jedoch zugunsten der Gäste, die nach der Umstellung der Darchinger Hintermannschaft auf eine Dreierkette mehr Räume auf den Außenbahnen fanden und diese gut nutzten. Karamanos brachte sein Team im Alleingang erneut in Führung (84.), Sebastian Philp markierte freistehend in der 89. Minute den 5:3-Endstand. (rst)

TuS Geretsried II – SG Aying/Helfendorf 0:1 – Durch die Niederlage gegen den Tabellenführer erhalten die Aufstiegshoffnungen der Geretsrieder Landesligareserve einen herben Dämpfer. „Platz eins können wir abschreiben“, stellte TuS II-Coach Hans Schneider enttäuscht fest. „Jetzt müssen wir alles gewinnen, um noch um den zweiten Platz dabei zu sein.“ Wie schwierig sich das Gewinnen gestalten kann, zeigten die 90 Minuten gegen die Spielgemeinschaft, in denen der TuS über weite Strecken die dominierende Mannschaft war.

„Aying war effizienter, deshalb haben sie letztlich auch verdient gewonnen.“

Allerdings ohne dabei für Gefahr zu sorgen. „Wir haben das Spiel gemacht, aber sind nicht gefährlich vor das Tor gekommen“, meint Schneider, der trotz Niederlage Komplimente für den Gegner fand. „Aying ist hinten sehr stabil gestanden, hat grundsolide alles wegverteidigt.“ Und war im Angriff im entscheidenden Moment erfolgreich: Tobias Böhner erzielte in der 27. Minute mit einer der wenigen Chancen das 1:0 für die Gäste. Schneiders Fazit: „Aying war effizienter, deshalb haben sie letztlich auch verdient gewonnen.“ (rst)

SG Oberau/Farchant – FC Kochelsee Schlehdorf 0:4 (0:1) – Mit einem wertvollen Geburtstagsgeschenk für Vereins-Chef Klaus Ellert rückten die FCKS-Kicker am Samstagnachmittag zur großen Sause am Herzogstandhaus an: drei Punkte. Nach einer Durststrecke von vier Begegnungen ohne Sieg (davon drei Unentschieden) war der Bann gebrochen gegen „brandige Oberauer“, wie Trainer Max Jochner die Gastgeber bezeichnete.

Doch die Gäste waren nicht minder engagiert in einer ausgeglichenen ersten Hälfte. Bei einer Spieleröffnung der SG eroberte Vitus Huber den Ball, passte Michael Schratt in der Lauf, und der erzielte das 1:0 (38.). Eng am Mann und kompakt stehen lautete Jochners Vorgabe für die zweite Hälfte. Das klappte vorzüglich, und auch mit dem Toreschießen knauserten die Kochler keineswegs.

FC Kochelsee-Schlehdorf: Joker Simon Wagner donnert Kugel aus 25 Metern in den Winkel

Erst bediente der überragende Schratt mit einer strengen Hereingabe Markus Kröner, der nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte (67.). Das Tor des Tages lieferte der eingewechselte Simon Wagner ab. Eine zunächst geklärte Ecke zimmerte er volley aus 25 Metern in den Winkel (76.). Zum Abschluss belohnte sich Verteidiger Leo Sam mit einem Schlenzer ins lange Eck zum Endstand (82.). Ob dieser Leistung war Trainer Jochner rundum zufrieden: „Die Burschen haben total stark gespielt und gekämpft.“ Entsprechend ausgelassen und gut gelaunt wurde dann gefeiert. (sts)