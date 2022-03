SV Bad Heilbrunn: Weiter warten auf den Sieg

Von: Nick Scheder

Letztlich chancenlos: Thomas Pföderl (re.) und seine Heilbrunner mussten sich in Durach 0:2 geschlagen geben. or/Archiv © OR/ARCHIV

Der VfB Durach setzte sich gegen den SV Bad Heilbrunn mit 2:0 durch. Für die Heilbrunner war es bereits die siebte Pflichtspielniederlage in Folge.

Durach/Bad Heilbrunn - Noch kein Licht am Ende des Tunnels: Seit zwölf Spielen warten die Landesliga-Fußballer des SV Bad Heilbrunn vergeblich auf einen Sieg, zehn Spiele davon endeten mit einer Niederlage. Die Lage ist allmählich bedrohlich, was den Klassenerhalt angeht. Nach der 0:2-Niederlage am Samstag beim VfB Durach steht die Mannschaft von Trainer Walter Lang auf Rang 14 der Tabelle – punktgleich mit Neuburg und Memmingen II auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. „Wir müssen das derzeit aushalten“, sagt der Coach im Hinblick auf seine arg dezimierte Mannschaft, die sich zwar auch beim VfB Durach wieder achtbar verkaufte, aber beim 0:2 eben kein Erfolgserlebnis und keine Punkte mitbrachte. „Wir hatten keine Chance, Durach war in allen Belangen die bessere Mannschaft.“

Hinterhergelaufen, aber lange mitgehalten

Heilbrunn versuchte alles, sei aber im Endeffekt 90 Minuten hinten nach gelaufen, war in den Zweikämpfen unterlegen und scheiterte oft daran, bis vor den gegnerischen Kasten zu kommen. „Wir hatten ein paar halbscharige Möglichkeiten“, sagt Lang. „Aber das haben die Duracher einfach spielerisch geklärt.“ Andersherum klappte es zwar auch oft passabel, Heilbrunn hielt die Partie knapp. Aber zweimal musste der solide Gerry Hillringhaus im Heilbrunner Kasten doch hinter sich greifen. Nach einer guten halben Stunde verloren die Heilbrunner bei eigenem Angriff den Ball, ein kluger Diagonalpass über die gesamte HSV-Hintermannschaft, ein Stellungsfehler der Innenverteidiger, die sich auf gleicher Höhe bewegten, und Dominik Portsidis hatte wenig Mühe den Ball zum 1:0 zu versenken. „Ein billiges Tor, das muss man anders verteidigen“, sagt Lang. Das 0:2 fiel in der Schlussphase. „Das war ein guter Spielzug über mehrere Stationen.“ Niklas Eggensperger schloss die Kombination zum 2:0 ab.

Lang hatte versucht, nach der Halbzeit noch ein wenig umzustellen. Er stellte Thomas Pföderl aus der Innenverteidigung auf die Sechser-Position, zog Anton Krinner und Christoph Hüttl – frisch freigetestet – ein wenig zurück und beorderte Max Schnitzlbaumer etwas nach vorne. Doch es half alles nichts: „Es ist ja nur ein Hin- und Herschieben.“ Sebastian Mertens musste mit schmerzender Wade vom Platz. „Wir sind derzeit mit den ganzen Ausfällen kaum konkurrenzfähig in der Landesliga“, sagt Lang. „Aber Hut ab vor der Mannschaft, die sich trotzdem nicht abschießen lässt.“

Lang hofft auf ein paar Rückkehrer – aus dem Lazarett und aus dem Corona-Krankenlager, um für das vielleicht vorentscheidende Kellerduell gegen Schlusslicht SV Cosmos Aystetten bereit zu sein. (nic)

VfB Durach - SV Bad Heilbrunn 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (33.) Portsidis, 2:0 (78.) Eggensperger, – Schiedsrichter: Tobias Heuberger (TSV Möttingen), – Zuschauer: 200.

SV Bad Heilbrunn: Hillringhaus, Kühberger (56. Kiechle), Pföderl, Mertens (80. Grobauer), Auer, – Krinner, A. Pappritz, Hüttl (81. M. Pappritz), M. Schnitzlbaumer, – Lechner, B. Specker (70. Drotleff).