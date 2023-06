Viele Verletzte, etwas Frust und ein klarer Betrug

Von: Wolfgang Stauner

16 und 19 sagen Servus: Alem Muharemovic (li., 2. Vorstand), RW-Kapitän Benedikt Rinshofer (Mi.) und Abteilungsleiter Benedikt Sachs (re.) verabschieden Co-Trainer und Verteidiger Adrian Ackermann sowie Trainer Sebastian Wagner mit ihren jeweiligen Spielertrikots. © SCRW

Bad Tölz – Von einem Seuchenjahr spricht der scheidende Rot-Weiß-Trainer Sebastian Wagner. Viele Verletzte rissen immer wieder dicke Löcher in die Spielerdecke des SC Rot-Weiß Bad Tölz. Der scheidende Trainer Sebastian Wagner spricht deshalb von einem Seuchenjahr, das zurecht mit dem Abstieg in die Kreisklasse endete.

Nach nur einem Jahr Kreisliga-Zugehörigkeit hat sich der SC Rot-Weiß Bad Tölz wieder in die Kreisklasse verabschiedet. Bis zum letzten Spieltag der Abstiegsrunde, an dem die Tölzer gegen den TuS Holzkirchen mit 1:3 verloren, stand es Spitz auf Knopf; ein Punkt hätte zur Relegationsteilnahme gereicht. Ungeachtet dessen hatte Sebastian Wagner dem Verein schon früh mitgeteilt, für eine weitere Saison nicht als Trainer zur Verfügung zu stehen. Im Interview blickt der Coach auf Freude, Frust und den neuen Spielmodus einer nervenzehrenden Spielzeit zurück. Auch Co-Trainer und Verteidiger Adrian Ackermann hängt die Fußballschuhe an den Nagel und wird die Mannschaft nur noch als Fan anfeuern. Wagners Nachfolger steht auch schon fest: Klaus Fahrner (46, ehemals ESV Penzberg) trommelt die rot-weißen Kicker in der letzten Juni-Woche zur ersten Vorbereitungseinheit zusammen.

Servus Herr Wagner, ist die Enttäuschung über den Abstieg schon ein wenig abgeklungen?

So groß war die Enttäuschung gar nicht, denn wenn man realistisch ist und auch dieses unglaubliche Verletzungspech in Betracht zieht, war der Abstieg zu erwarten. Die Enttäuschung war vielmehr, dass trotz der zahlreichen Rückschläge für uns mehr drin gewesen wäre, als wir dann rausgeholt haben.

Wie war die Reaktion der Mannschaft nach dem 1:3 gegen Holzkirchen?

Niedergeschlagen, denn mit einem Unentschieden hätten wir noch Relegation spielen können. Und die Chancen waren da. Nach unserem 1:2-Anschlusstreffer hatten wir einige richtig gute Konterchancen zum Ausgleich. Aber ich denke, dass die Jungs die Situation richtig einschätzen können. In der nächsten Saison wird die personelle Lage aufgrund von Verletzungen und Abgängen nicht besser.

Das sind alles langfristige Ausfälle…

Das war eine absolute Seuchensaison. Sebastian Horwath und Benedikt Muck haben Kreuzbandrisse, Shpend Sahiti hat sich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen, als er in der Zweiten ausgeholfen hat. Max von Sazenhofen wird nach seiner schweren Muskelverletzung im Oberschenkel vermutlich gar nicht mehr spielen können. Bei Marinus Estner hat sich die alte Verletzung verschlimmert, und Adrian Ackermann hat seine Karriere beendet.

Und Fatih Kocyigit, Dreh- und Angelpunkt in der Tölzer Offensive, hat Ambitionen, zum BCF Wolf-ratshausen zu wechseln.

Das ist schon in trockenen Tüchern. Fatih hat sich bei unserer Saisonabschlussfeier beim Verein bedankt und von der Mannschaft verabschiedet. Das war eine saubere Sache.

Nicht ganz so sauber waren einige Aktionen, die er sich als Führungsspieler erlaubt hat, beispielsweise die rote Karte wegen Tätlichkeit gegen Altenstadt.

Er weiß selber, dass er vom Auftreten und von der Einstellung Luft nach oben hat. Wir konnten nicht auf ihn verzichten. Aber je höher die Liga, desto eher werden solche Sachen sanktioniert. Beim BCF wird er sich solche Mätzchen nicht mehr leisten können.

Beim Thema Sanktionen waren Ihnen aufgrund des kleinen Kaders meist die Hände gebunden.

Leider, ich musste schauen, dass ich elf Leute zusammengebracht habe.

Man schaut ja meist auf das letzte Spiel, aber das wird einer Saison mit 24 Spielen nicht gerecht. Welche Punktverluste haben Sie am meisten geärgert?

Da lasse ich die Herbstrunde mal außen vor, denn da waren wir meilenweit weg von der Musik. Die Meisterrunde zu erreichen, war illusorisch. In der Abstiegsrunde sticht das 2:5 zuhause gegen Weßling negativ heraus. 60 Minuten hatten wir die Partie im Griff und lagen 2:0 vorne, und dann haben wir in 30 Minuten alles aus der Hand gegeben. Dazu noch die rote Karte für Sahiti und Gelb-Rot für Kocyigit – das war mit Sicherheit ein Knackpunkt in der Abstiegsrunde.

Auch die fragwürdige Pöckinger Spielverlegung dürfte Ihnen noch schwer im Magen liegen.

Allerdings! Das nagt nach wie vor an mir. Auch wegen dieser Erfahrung sage ich: ,Ich will mit dem ganzen Sch… nichts mehr zu tun haben.‘ Das war eine absolute Frechheit, das hat nichts mehr mit Fairplay zu tun. Das war schlichtweg Betrug, und der Bayerische Fußball-Verband hat das zugelassen. Der Kunstrasenplatz in Pöcking wäre auch ohne Sprinkleranlage bespielbar gewesen (ein Defekt war als Grund für die Unbespielbarkeit und Verlegung genannt worden, d. Red.).

Ein 0:5 kann man aber nicht schön reden, oder dem BFV in die Schuhe schieben.

Dass wir in jenem Nachholspiel in Pöcking chancenlos waren und zurecht 0:5 verloren haben, steht außer Frage. Aber in die Geschichte spielt noch einiges andere hinein.

Was denn?

Unser Spielgruppenleiter (Heinz Eckl, Anm. d. Red.) hat als Altenstädter auch einen Vorteil gesehen, weil der TSV Altenstadt zu dem Zeitpunkt zwei Punkte vor uns war. Bei einer Wertung wegen Nichtantreten wären wir einen Punkt vor ihnen gewesen und hätten eine ganz andere Drucksituation vor den letzten Spielen gehabt. Das sind die zwei Sachen, die ausschlaggebend waren, dass wir abgestiegen sind. Das ist Fakt. Da hat der BFV mal wieder eine Entscheidung gegen Rot-Weiß getroffen, auch wenn sie sich mit irgendwelchen Statuten rausreden.

Es gab auch Highlights in der Rückrunde. 5:2 hat außer euch niemand bei Spitzenreiter Weßling gewonnen. Was waren die Höhepunkte aus Ihrer Sicht?

Das war eine überragende kämpferische Leistung, und in der zweiten Halbzeit war’s auch richtig guter Fußball. Mit diesem Sieg haben wir uns ja auch das Endspiel gegen Holzkirchen erarbeitet. Der 2:0-Heimsieg gegen Pöcking war eine souveräne Leistung, das einzige Spiel, in dem wir über 90 Minuten nach hinten nichts zugelassen haben. Auch das 3:0 in Holzkirchen war eine starke Vorstellung.

Sie haben eine Zeitlang mit dem neuen Spielmodus gehadert. Stichwort: weite Auswärtsfahrten. Wie fällt Ihr Urteil nun nach Saisonende aus?

Ich habe meine negative Meinung nicht revidiert. Wir haben uns damit arrangiert und die weiten Auswärtsfahrten über Sponsoren arrangiert.

Als das Modell in Raisting vorgestellt wurde, sprach man auch von Spannung bis zum Schluss.

Die Spannung war zwar da, aber alles, was an Pro-Argumenten aufgelistet wurde, ist nicht eingetreten. Nach und nach ist mir bewusst geworden, dass du vom ersten Spieltag eine enorme Drucksituation hast. Dadurch wird die Qualität der Spiele schlechter. Das haben mir auch Trainerkollegen bestätigt. Und es kann ja auch nicht sein, dass ich neben meiner Gruppe auch die beiden Parallelgruppen verfolgen und auf entsprechende Resultate hoffen muss, dann sollte das nicht ausschlaggebend für die Leistung der eigenen Mannschaft sein. Da ist vieles nicht optimal gelöst.

Spekulieren Sie doch mal: Wäre nach dem alten Modus der Klassenerhalt möglich gewesen?

Nein, so ehrlich und fair muss man sein. Das Niveau in der Hinrunde mit Otterfing, Kreuth und Lenggries war definitiv besser, das waren geile Spiele.

Was würden Sie rückblickend anders machen?

Ich hatte als Trainer gar nicht so viele Entscheidungen zu treffen. Ich musste schauen, dass ich elf Spieler zusammenkriege. Über Reserve und Alte Herren habe ich alles abgegrast. Und da ist es fordernder, wenn man die Leute noch extra motivieren muss, statt wenn man ein paar Spieler in der Hinterhand hat, die als Einwechsler Gas geben. Wir haben in den entscheidenden Situationen die Tore nicht gemacht. Vielleicht muss ich mir ankreiden lassen, dass wir deshalb mehr an der Chancenverwertung hätten arbeiten müssen.

Sie haben der Vereinsführung schon während der Vorbereitung auf die Rückrunde mitgeteilt, dass es bei dieser einen Saison bleiben würde. Was waren die Gründe für diese frühe Entscheidung?

Im vergangenen Sommer bin ich zum Trainerjob eher überredet worden, als dass ich es auch Eigeninitiative hätte machen wollen. Jetzt bin ich 36 Jahre alt und stehe seit über 30 Jahren auf dem Fußballplatz. Deshalb sind es hauptsächlich private Gründe. Ein Nebenaspekt, der mir auch nicht so zugesagt hat, waren Einstellung und Vorbereitung der Mannschaft, das hab’ ich den Burschen auch gesagt. Und schlussendlich waren es die Reibereien mit dem Verband, aber da bist du machtlos, und ich habe für so was einfach keine Nerven mehr.

Werden Sie dem Verein in irgendeiner Funktion erhalten bleiben?

Ich hatte überlegt, ob ich noch ein bisschen aushelfe. Aber ich merke, dass mein Knie das nicht mehr mitmacht. Drum bin ich künftig nur noch Zuschauer und Rot-Weiß-Fan und werde an der Seitenlinie mal ein paar Kommentare raushauen (lacht).

Der einzige Tölzer „Aufsteiger“: Offensivmann Fatih Kocyigit (li.) wechselt zum Bezirksligisten BCF. © Ewald J.Scheitterer

Gab’s auch auswärtige Anfragen?

Nein, und selbst wenn, hätte ich die nicht positiv beantwortet.

Haben Sie noch einen Tipp für Ihren Nachfolger Klaus Fahrner auf Lager?

Ja, aber das sage ich ihm unter vier Augen. Er soll Spaß reinbringen, weil die Jungs sind nicht verkehrt. Vielleicht findet er als Externer die Stellschrauben, um aus der Mannschaft mehr rauszukitzeln. Dafür drücke ich ihm die Daumen.