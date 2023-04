Vorne dranbleiben - Heilbrunn erwartet hartes Spiel gegen Aufsteiger Hellas München

Von: Nick Scheder

Teilen

Scheut keinen Zweikampf: Sebastian Ammer (Mitte) hat sich zu einer guten Option für die Heilbrunner Offensive entwickelt und kommt womöglich auch gegen Hellas München zum Einsatz. Foto: NICK Scheder © NICK Scheder

Der HSV hat sich im Kampf um den Aufstieg zurückgemeldet. Beim Aufsteiger Hellas München sollen die nächsten Punkte im Aufstiegsrennen gesammelt werden.

Bad Heilbrunn – Sie sind zurück im Rennen um die Aufstiegsrelegation: Nach starker Leistung und 3:1-Sieg gegen den TSV Murnau sind die Fußballer des SV Bad Heilbrunn engster Verfolger des Bezirksliga-Zweiten SpVgg Haidhausen. „Wir wollen nicht um jeden Preis aufsteigen“, stellt Teamsprecher Christoph Hüttl klar. „Aber wir sind sechs Spieltage vor Schluss Dritter – da ist doch klar, dass wir möglichst lange vorne dran bleiben wollen.“ Und dabei soll den HSV auch kein FC Hellas Müchen aufhalten. Der Tabellenzwölfte ist am Sonntag (14.15 Uhr) zu Gast in Heilbrunn.

Am einfachsten wäre es, genauso wieder anzutreten wie beim Sieg gegen Murnau. Da haben die Heilbrunner gezeigt, dass sie doch Tore schießen und Zweikämpfe annehmen können. „Dass wir es können, wenn wir an uns glauben“, sagt Hüttl. Doch Hellas wird ein ganz anderer Gegner, es wird ein ganz anderes Spiel. Murnau hat eine willige, aber relativ unerfahrene Mannschaft. Bei den Münchnern spielen „lauter gestandene Männer“. Und sie sind bekannt dafür, dass auf und neben dem Platz ordentlich Stimmung gemacht wird. Da heißt es: Ruhe bewahren, auf das Spiel konzentrieren. „Wir dürfen uns nicht anstecken lassen.“

Die Mannschaft von Walter Lang hat gerade so richtig den Spaß am Fußball wieder entdeckt, da möchte man den Vorteil nicht gleich wieder herschenken. Für Hellas geht’s allerdings ebenfalls um viel. „Die brauchen jeden Punkt für den Klassenerhalt, die rücken also auch nichts freiwillig raus“, stellt Hüttl klar und rechnet mit einem „harten Spiel. Wir müssen unsere Stärken abrufen.“ Also hinten dicht halten, schnell umschalten und die wiederentdeckte verbesserte Chancenverwertung nutzen.

Dafür brauche es genau solche Leute wie Sebastian Ammer, der sich zuletzt zu einem festen Bestandteil der HSV-Offensive gemausert hat. Gegen Murnau stand er in der Startelf, lief jeden Ball an und scheute keinen Zweikampf. Umstellen muss der HSV in der Abwehr, weil Florian Schnitzlbaumer und Johannes Kiechle privat verhindert sind. Ersatz-Optionen sind Ludwig Buchmair, Allrounder Andreas Specker oder auch Andre Tiedt, der seine Verletzung überstanden hat. Für einen Einsatz über 90 Minuten ist es aber wohl noch zu früh. (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn

Hüttl, – Buchmair, A. Specker, Kapfhammer, Diemb, – A. Pappritz, Pföderl, – Krinner, B. Specker, M. Schnitzlbaumer, – Ammer. – Hofmann (ETW), Tiedt, Gellner, Lechner, M. Pappritz, Keilwerth.