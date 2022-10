Tölz gegen Lenggries: Wechselbad der Gefühle beim Nachbarschaftsduell

Beinahe noch der Ausgleich: Der Lenggrieser Torhüter Maxi Kleim (re.) wehrt kurz vor Schluss einen Flugkopfball von Adrian Ackermann (li.) ab. © Hans Demmel

Lenggrieser SC gerät Sieg gegen Rot-Weiß nach 4:0-Führung fast noch aus der Hand

Bad Tölz/Lenggries – Zum Seitenwechsel zogen dunkle Wolken über dem Sportplatz an der Kohlstattstraße auf. Das Stimmungsbild passte zur Situation von Rot-Weiß Bad Tölz, das im Derby gegen den Lenggrieser SC mit einem 0:4-Rückstand noch gut bedient war. Kaum jemand hätte wohl noch einen Pfifferling auf die Hausherren gesetzt, die am Ende aber mit 3:4 (0:4) nur knapp an einem Punkt vorbeischrammten. Hätte LSC-Keeper Maxi Kleim nicht kurz vor Schluss einen Flugkopfball von Adrian Ackermann per Glanzparade entschärft, hätte der Aufsteiger die Aufholjagd mit einem Teilerfolg abgeschlossen.

Wechselbad der Gefühle

„Die Niederlage geht in Ordnung. Lenggries hat im ersten Abschnitt eine starke Vorstellung gezeigt“, räumt RW-Coach Sebastian Wagner ein. „Meine Mannschaft war ein Totalausfall. So schwach habe ich sie noch nie gesehen.“ Von Beginn an stand Siegfried Bahner unter Dauerbeschuss. Jakob Gerg und Michael Demmel scheiterten noch am Keeper, bevor Demmel doch erfolgreich war.

Lenggries machte Druck, kombinierte sich schnell und direkt durch die Reihen der Tölzer. Meist rollte die Kugel über Jakob, Hias oder Leonhard Gerg, während sich vorne Demmel und Michael Schnaderbeck in Position brachten. Letzterer traf zum 2:0, Demmel baute den Vorsprung weiter aus. Eine beeindruckende Leistung der Gäste, und als Leo Gerg einen Elfmeter zur 4:0-Pausenführung einnetzte, sah es nach einem gebrauchten Tag für Tölz aus.

Lenggries gerät völlig aus dem Tritt

Nach Wiederbeginn gleich die nächste Chance für Lenggries. Anstatt den Ball abzuspielen suchte Max Angermeier selbst den Abschluss und scheiterte. Beinahe im Gegenzug riskierte Fatih Kocyigit einen Schuss von der Seitenauslinie – und traf. Der Startschuss zur Aufholjagd? Nicht wirklich, oder? Damian Staudke verkürzte wirklich auf 2:4, und Lenggries geriet völlig außer Tritt. Trainer Stefan Simon: „Bei jungen Spielern nicht ungewöhnlich, aber die Älteren hätten mehr Führungsqualität zeigen müssen.“

Kleims Rettungstat sichert Sieg

Der Zugriff ging verloren. Kleim bekam die nächste Chance sich auszuzeichnen, lenkte einen Kopfball von Ahmed Abu Swid über die Latte. Es wurde richtig spannend. Die Hausherren witterten ihre Chance, nach dem 3:4 durch Shpend Sahiti war der Spielausgang offen. Beinahe hätte es ein Remis gegeben, aber dann folgte die Rettungstat von Kleim. Zu mehr reichte es nicht. Neben Ampelkarten in der Schlussphase für Ackermann und Angermeier gab es noch einen glatten Platzverweis für Bahner. Der Keeper der Rot-Weißen hatte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt.

SC Rot-Weiß Bad Tölz - Lenggrieser SC 3:4 (0:4)

Tore: 0:1 (12.) M. Demmel, 0:2 (24.) Schnaderbeck, 0:3 (36.) M. Demmel, 0:4 (44./Elfm.) L. Gerg, 1:4 (53.) Kocyigit, 2:4 (58.) Staudke, 3:4 (70.) Shpend, – Rot: Bahner (90.+4/SCRW), – Gelb/Rot: Ackermann (88./SCRW), Angermeier (90.+2/LSC), – Schiedsrichter: Martin Dänner, – Zuschauer: 150. – SCRW: Bahner - Ertl, Rinshofer, Fottner, Furfaro, Geisler, Abu Swid, Staudke, Ackermann, Kocyigit - Murcko, Wegner. – LSC: Kleim - K. Mürnseer, Kreher, Angermeier, L. Gerg, Merklinger, J. Gerg, M. Demmel, Ma. Gerg, Biagini, Schnaderbeck - Rinner, F. Freiberger, Filiz, Dix, Mi. Gerg.