Wenn jeder Tore schießen muss: SV Bad Heilbrunn vermisst einen Knipser

Von: Nick Scheder

Nicht ganz fit war der Heilbrunner Flügelspieler Maximilian Schnitzlbaumer (Mitte) unter der Woche. Sein Einsatz gegen Aubing am Sonntag ist fraglich. © Patrick STaar/Archiv

Die Top-Vier der Bezirksliga haben mehr als 40 Tore auf dem Konto. Nur nicht der SV Bad Heilbrunn. Der Tabellendritte hat in 16 Spielen bisher gerade einmal 29 Treffer erzielt.

Bad Heilbrunn – Eine Tatsache, die auch die Spieler hinterfragen. „Wir haben uns zuletzt immer wieder Gedanken über unsere Abschlussschwäche gemacht“, verrät Torhüter Christoph Hüttl.

Mit zweierlei Ergebnissen: Die Heilbrunner haben keinen Knipser, einen, der immer an der richtigen Stelle steht, der ohne lange zu fackeln vollstreckt, der einen unbändigen Zug zum Tor hat. „Wenn man es positiv formuliert: Bei uns kann jeder Tore schießen“, sagt der Team-Sprecher grinsend. Zweite Ursache: „Es fehlt der letzte Punch, wir kommen nach einem langen Jahr auf dem Zahnfleisch daher, wir hatten die Abstiegsrelegation, kaum Sommerpause, und wegen unseres kleinen Kaders musste fast immer die gleichen Spieler spielen.“

Deshalb ist man bei den Heilbrunnern auch nicht unglücklich, am Sonntag (14.15 Uhr) das letzte Heimspiel in diesem Jahr zu bestreiten. Gegner ist der SV Aubing. „Wir geben noch einmal Gas, wollen noch einen Sieg, aber dann ist glaube ich jeder froh, dass so langsam der Winter kommt.“ Vor der Pause müssen die Heilbrunner am Freitag darauf noch beim 1.FC Penzberg ran.

Gegen den SV Aubing taten sich Heilbrunner im Hinspiel relativ schwer, kamen über ein 0:0 nicht hinaus. „Das ist keine schlechte Mannschaft“, sagt Hüttl über den Tabellenzehnten. „Hinten stabil, vorne haben sie mit Athanasios Savvas – im Gegensatz zu uns – einen richtigen Stürmer drin.“ Der Aubinger fehlte im Hinspiel, kam aber trotzdem schon auf neun Treffer. Alles in allem hält Hüttl Aubing trotzdem für einen machbaren Gegner.

Zumal mit Felix Gellner und Maximilian Lechner beide HSV-Stürmer wieder an Bord sind. Lechner erzielte zuletzt gegen Berg auch gleich nach seiner Einwechslung das 2:0. „Das war eine Erlösung, nachdem wir uns erst wieder sehr schwergetan haben mit dem Toreschießen“, sagt Hüttl. „Wir müssen wieder geduldig sein.“ Der Heilbrunner Kader ist ungewohnt voll, nur Maximilian Schnitzlbaumer war unter der Woche angeschlagen, sein Einsatz am Sonntag ist fraglich. (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn

Hüttl, – Tiedt, Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Diemb, – Pföderl, A. Pappritz, – Krinner, A. Specker, M. Schnitzlbaumer ?, – B. Specker, – Hoffmann (ETW), Gellner, Lechner, M. Pappritz, Gritzuhn, Ammer, Drotleff.