RW Bad Tölz nach Meisterschaft: Wie viel Elan bringt Rot-Weiß mit ?

Den Klassenerhalt endgültig fix machen wollen die FF Geretsried um Dincer Aydin (re.) mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Hausham. © rst

Tarkan Demir gibt sich keine Mühe, die Umstände vor der Nachholpartie in Geretsried schön zu reden.

TuS Geretsried II - RW Bad Tölz (Di., 19 Uhr) – „Das Spiel wird eine Wundertüte“, sagt der Coach der Tölzer, die mit dem 3:0 gegen Egling die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga klargemacht hatten. Entsprechend intensiv und ausdauernd wurde gefeiert.

„Sie haben nach 74 Jahren Vereinsgeschichte geschrieben, da haben sie sich das Feiern verdient“, wirbt Demir um Verständnis. „Da kann ich der Mannschaft nicht böse sein.“ Auf jeden Fall verfüge er über genügend Spieler. Die Frage sei, in welchem Fitnesszustand diese sich befänden und wie sie mental in der Lage seien, sich aufs Spiel einzustellen: „Ein bisschen ärgern wollen wir den TuS schon.“

Auch bei den Gastgebern ist man gespannt. „Schauen wir mal, wieviel Elan sie mitbringen“, sagt Trainer Hans Schneider. Für seine Mannschaft bleibt die Situation dieselbe, wie zuletzt. Ein Sieg ist Voraussetzung, um an Darching und Hausham dran zu bleiben und die Chance zu wahren, womöglich auf der Zielgeraden noch auf den Relegationsplatz zu springen. Dafür nehmen laut Schneider seine Studenten Maximimilian Untch, Marc Thiess und Fabian Wieland unter der Woche die Heimfahrten aus ihren Studienorten Regensburg und Innsbruck auf sich. Zudem rückt Jonas Kirschner wieder in den Kader. „Wir wollen die augenblickliche Euphorie mitnehmen, weiter gewinnen und schauen, ob Hausham noch strauchelt“, verspricht der TuS-Coach. Tarkan Demir hat da deutlich geringere Ansprüche: „Den Alkohol von der Meisterfeier rausschwitzen ist das mindeste, was ich erwarten kann.“ rst

FF Geretsried - SG Hausham (Di., 19.30 Uhr, Fußballplatz am Forst) – Während für die Gäste klar ist, dass sie sich keinen Ausrutscher erlauben dürfen, um noch an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen, scheint beim flüchtigen Blick auf die Tabelle für die Fußball-Freunde die Saison gelaufen zu sein. Doch mit dieser Sichtweise ist Christos Georgiadis nicht einverstanden. „Ich versuche, aus den Köpfen rauszukriegen, dass es für uns um nichts mehr geht. Ich gehe davon aus, dass wir mehr als 30 Punkte brauchen, um ganz sicher zu gehen“, betont der Coach, dass es für die FFG bei derzeit 28 Zählern keinen Grund gibt, den Schongang einzulegen. Allerdings räumt er ein: „Wir haben nichts zu verlieren, wir können locker aufspielen. Vielleicht platzt ja auf diese Weise mal der Knoten. Wenn die Einstellung stimmt, haben wir auf jeden Fall eine Chance.“ (Rudi Stallein)