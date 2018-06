Würdevoller Abschied für FCKS-Coach Weidehaas

Beim SV Uffing

von Hans Demmel schließen

Für die Uffinger ist der FC Kochelsee-Schlehdorf sicherlich ein idealer Gegner am letzten Spieltag der Punkterunde.

Damit ist für das Team von Trainer Thomas Neumeier die Saison allerdings noch nicht beendet. Für den Vizemeister der Kreisklasse 3 stehen noch zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die Kreisliga an.

Ein guter „Sparringspartner“ ist da am Staffelsee bestimmt herzlich willkommen. Und den wird die Mannschaft vom Kochelsee garantiert abgeben. Die Mannschaft von Trainer Christoph Weidehaas hat ein gutes Saisonfinale absolviert, acht Begegnungen in Serie nicht mehr verloren. Sogar beim Meister SV Polling mit 3:0 gewonnen. Und mit einem Sieg möchte der Tabellenvierte die Punkterunde am liebsten auch beenden. „Das wäre eine würdevoller Abschied für den scheidenden Trainer Christoph Weidehaas“, meint Co- Trainer Martin Weidehaas. Ohne Druck aber mit viel Spaß hat die Mannschaft in den Zurückliegenden Partien aufgespielt. In Uffing soll es nicht anders sein.

SV Uffing – FC Kochelsee Schlehdorf (So. 15 Uhr)

FC Kochelsee-Schlehdorf:F. Lantenhammer - Reissenweber, Simmeth, Wagner, Syrowatka, Krönauer, L. Sam, St. Raffeiner, M. Leiß, Schindler, Beinhofer, Ch. Weidehaas.