Lenggrieser SC: Zittern in der Nachspielzeit

Von: Patrick Staar

Schade, dass der Schiedsrichter da nicht die Eier hatte, Elfmeter zu pfeifen. Vielleicht hat er gefürchtet, dass dann das Chaos zu groß wird.“ Benedikt Gulielmo Trainer vom TSV Otterfing Schrecksekunde kurz vor dem Schlusspfiff: Maxi Kleim bekommt den Ball nicht zu fassen, und Otterfing die Chance zum Ausgleich. © Patrick Staar/2

Lenggrieser SC verteidigt stark und hat gegen Spitzenreiter Otterfing etwas Glück.

Lenggries – Als der Schlusspfiff im Spitzenspiel zwischen dem Lenggrieser SC und dem TSV Otterfing ertönte, sank Felix Kreher auf die Knie, riss die Arme in die Höhe und brüllte in einer Lautstärke, dass man es vermutlich noch in Obergries gehört hat: „Yes! Ja! Yes!“ Der Gefühlsausbruch kam nicht überraschend: Mit seiner leidenschaftlichen Leistung war Kreher einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Lenggrieser sich etwas glücklich, aber verdient mit 2:1 (1:0) durchsetzten. Angetan von der Leistung des Defensiv-Spezialisten war anschließend Trainer Stefan Simon: „Felix hat ein Riesenspiel gemacht. Er hat alles wegverteidigt. Ich weiß nicht, wie viele Füße er heute eingehängt hatte.“

Zittern in der Nachspielzeit

Neben einem starken Verteidiger benötigten die Lenggrieser ein Quäntchen Glück, um den Sieg über die Zeit zu retten. Heikel war vor allem eine Szene in der Nachspielzeit: Eine Flanke segelte durch quer den Strafraum. Torhüter Maxi Kleim berührte den Ball, bekam ihn aber nicht unter Kontrolle. Beim zweiten Versuch kam der Otterfinger Simon Eder zu Fall. „Alle versuchen an den Ball zu kommen, und dabei habe ich meinen Gegenspieler etwas erwischt“, beschreibt Kleim die Szene. „Ich muss ehrlich sagen: Ich darf mich nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter Elfmeter pfeift.“ Auch Stefan Simon hätte kaum protestiert: „Das war ein 50:50-Moment. Wenn ich aber daran denke, welche zwei Elfmeter am vergangenen Wochenende gegen uns gegeben wurden, hat es sich vielleicht ausgeglichen.“ Gästetrainer Benedikt Gulielmo bedauerte unterdessen: „Schade, dass der Schiedsrichter da nicht die Eier hatte, Elfmeter zu pfeifen. Vielleicht hat er gefürchtet, dass dann das Chaos zu groß wird.“ Zugleich zeigte er aber Verständnis: „In der Kreisliga hat’s der Schiedsrichter nicht einfach, weil er ohne Assistenten auskommen muss.“

Zunächst brennt nichts an

Am ersten Elfmeterpfiff der Partie gab’s unterdessen nichts zu diskutieren, da war die Entscheidung eindeutig: Nach einer Grätsche kamen gleich mehrere Lenggrieser zu Fall, den folgenden Strafstoß verwandelte Leo Gerg. Die Gäste erarbeiteten in den folgenden 80 Minuten nur wenige Möglichkeiten, doch die hatten es in sich. In der 10. Minute stand Christian Blaschke allein vor LSC-Torhüter Maxi Kleim, doch der rettete mit einer spektakulären Fußabwehr. In 36. Minute kam Benedikt Gulielmo fast frei zum Schuss, zielte aber ein paar Zentimeter daneben. Nach dem Seitenwechsel ließen die Lenggrieser zunächst nichts mehr anbrennen und hatten durch Antony Hartmann (55./59.) und Michael Demmel (65.) auch die besseren Torchancen.

Nach dem Anschluss das große Nervenflattern

Die Lenggrieser 2:0-Führung war hochverdient: Florian Freiberger hatte nach einem Rückpass von Jakob Gerg keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben. „Du machst das 2:0, hast das Spiel voll im Griff, und dann beginnt die Fragerei, wann das Spiel endlich vorbei ist“, sagte Simon. „Meine Spieler haben wohl gehofft, dass die Zeit schneller runtergeht als sie es tatsächlich tut.“ Als dann auch noch Yannick Müller nach einer Flanke von Georg Bacher der Anschlusstreffer gelang (87.), begann das große Nervenflattern, das zu einer turbulenten Nachspielzeit und dem nicht gegebenen Elfmeter führte.

Im Top-Spiel geht es hin und her

„Schade, dass es für uns nicht gereicht hat“, bedauerte Gulielmo. „Es war ein Top-Spiel in dem es hin- und hergegangen ist. Schön für die Zuschauer anzusehen.“ Seiner Einschätzung nach wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen. Seinem Team wollte er keinen Vorwurf machen, da wegen Krankheiten und Verletzungen fünf Spieler pausieren mussten.“ Kurzfristig war auch noch Jonas Eder dazu gekommen: Dem Innenverteidiger war ein Glassplitter ins Auge geflogen, er musste sofort operiert werden.

Stolzer Trainer

Zu einer ähnlichen Einschätzung kam Stefan Simon: „Ein gutes, intensives Kreisligaspiel, in dem wir der verdiente, aber glückliche Sieger waren.“ Bei der Frage nach dem Spieler des Tages hätte der Coach neben Felix Kreher am liebsten die halbe Mannschaft nominiert. Maxi Kleim habe – mal abgesehen von der Aktion in der Nachspielzeit – eine tadellose Leistung gezeigt. Jakob und Mathias Gerg hätten „sehr umtriebig“ agiert. Leo Gerg habe mit guten Pässen überzeugt. Sebastian Dix habe auf der linken Seite ein „Riesenspiel“ abgeliefert und ein „Wahnsinnspensum“ abgespult.

Lenggrieser SC – TSV Otterfing 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (6./EM) L. Gerg, 1:1 (75.) Freiberger, 2:1 (87.) Müller. – Schiedsrichter: Constantin Tabler. – Zuschauer: 186.

LSC: Kleim – Mi. Gerg, Kreher, Angermeier, L. Gerg, J. Gerg (90 + 5. Rinner), Hartmann (63. Demmel), Ma. Gerg (81. Laß), Dix, Schnaderbeck (71. Freiberger), Merklinger.