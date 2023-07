Zu viele Fehler, zu wenige Chancen: SV Bad Heilbrunn geht zum Bezirksliga-Auftakt unter

Von: Nick Scheder

Schaut desillusioniert dem Ball hinterher: Bei Schüssen von Benedikt Specker (re., hinten Anton Krinner) musste TSV-Keeper Konstantin Kühnle oft nicht eingreifen. © Patrick Staar

Kalte Dusche zum Saisonstart der Bezirksliga: Mit 1:4 (0:0), einem wenig überzeugenden Auftritt und vielen Fehlen mussten sich die Fußballer des SV Bad Heilbrunn am Donnerstagabend dem TSV Neuried geschlagen geben.

Bad Heilbrunn – Kalte Dusche zum Saisonstart der Bezirksliga: Mit 1:4 (0:0), einem wenig überzeugenden Auftritt und vielen Fehlen mussten sich die Fußballer des SV Bad Heilbrunn am Donnerstagabend dem TSV Neuried geschlagen geben. „Eine verdiente Niederlage gegen einen allerdings durchaus starken Gegner“, sagt Trainer Walter Lang. Neuried, in der Vorsaison noch knapp an der Abstiegsrelegation vorbeigeschrammt, hatte einige starke Spieler aufzubieten, setzte die Gastgeber mit Kontern und einigen klug herausgespielten Angriffen immer wieder unter Druck.

Am Gegner alleine lag es aber nicht. Die Umstellungen in der Offensive zahlten sich beim ersten Saisonspiel noch nicht aus. Auch wenn die Heilbrunner zunächst mehr vom Spiel hatten. Ludwig Buchmair in der Spitze sorgte zwar für Bewegung, verlor aber zu oft den Ball. Benedikt Specker probierte es zwar regelmäßig. Seine Schüsse blieben allerdings zu ungenau. Anton Krinner schaffte es mehrfach nicht am langen gegnerischen Torwart Konstantin Kühnle vorbei. Und auch die Umstellung auf Dreier-Abwehrkette, als Lang mit Felix Gellner und Max Lechner (65. Minute) eine Doppelspitze für Buchmair und Florian Schnitzlbaumer brachte, blieb wirkungslos: Lechner zu statisch, Gellner oft zu spät dran. Lang: „Unser altes Manko in der Offensive.“

SV Bad Heilbrunn: Haarsträubende Fehler in der Hintermannschaft beim Auftakt gegen TSV Neuried

Hinzu kamen an diesem Abend allerdings teils haarsträubende Fehler in der Heilbrunner Hintermannschaft, die regelmäßig mit Gegentoren bestraft wurden. Florian Kapfhammer, der anfangs noch souverän gegen den starken Simon Prangenberg geklärt hatte, lief in eine scharfe Flanke von Thomas Maier und ließ seinem eigenen Keeper Louis Sachau keine Chance (47.). Ein Gegenspieler wäre wohl nicht an den Ball gekommen. Zwar glich Andreas Specker – nach Traumpass Thomas Pföderl in die Box – nur zwei Minuten später aus. Doch es fehlte die letzte Entschlossenheit. Stattdessen: Leichtfertig vergebene Chancen, nicht genug Druck auf das Neurieder Tor. „Zu wenig Chancen herausgespielt, zu wenig Effizienz im Abschluss“, sagt Lang.

Und immer wieder diese Fehler. Neuried kam tatsächlich immer wieder gefährlich in den HSV-16er. Einen Schuss ließ Sachau nach vorne abprallen. Der unbeherrschte Lasse Wippert stand zum Abstauber parat, 1:2. Und als die Heilbrunner die Kugel wieder einmal nicht entscheidend aus der Gefahrenzone brachten, schnappte sich Prangenberg den Ball, zeigte seine Klasse: Er zog unwiderstehlich auf das Tor und aus vollem Lauf zum 3:1 ab. Dann patzte auch noch der neue HSV Keeper, als er einen eher harmlosen Schuss von Benedikt Nowack im Fallen unter den Armen durchrutschen ließ. Passte ins Bild. „Viel zu viele persönliche Fehler“, moniert Lang. „Mindestens drei Tore hergeschenkt, aber ich glaube, dass Neuried heuer eine gute Rolle spielen wird.“ (nic)

SV Bad Heilbrunn - TSV Neuried 1:4 (0:0)

Tore: 0:1 (47.) Maier, 1:1 (49.) A. Specker, 1:2 (60.) Wippert, 1:3 (67.) Prangenberg, 1:4 (85.) Nowack, – Schiedsrichter: Mustafa Kükük (TV Feldkirchen), – Zuschauer: 245. – SV Bad Heilbrunn: Sachau, – Auer, Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer (65. Lechner), Tiedt (43. Diemb), – B. Specker, Pappritz (79.), Pföderl, Krinner (79. Stara), – A. Specker – Buchmair (65. Gellner).