Zu viele „Schnitzlbaumers“ - Bad Heilbrunn verwirrt T-Shirt-Drucker 

„Liste, die ich Drucker übermittelt habe, war mit Sicherheit komplett“

Aufgrund der unterdurchschnittlich geringen Namensvielfalt im Team des Aufsteigers SV Bad Heilbrunn wurden die Meister-Shirts nicht korrekt geliefert. Neue Jerseys sind schon nachbestellt.

Beherrschten vor einigen Jahren die Familiennamen Bachhuber und Akbulut die Mannschaftsaufstellungen des SV Bad Heilbrunn, so sind es inzwischen die Speckers und die Schnitzlbaumers, die auf dem Platz den Ton angeben. Die drei Brüder Maxi, Flori und Franz Schnitzlbaumer sowie die Brüder Maxi und Benedikt Specker und deren Cousin Andreas. Also fast die halbe Mannschaft des frischgebackenen Bezirksliga-Aufsteigers kommt aus zwei Familien. Da kann man schon einmal durcheinander kommen. So auch jüngst der Drucker der Meister-T-Shirts, die zum Aufstieg verteilt wurden.

Der dachte sich wohl, dass jeweils zwei Schnitzlbaumers und zwei Speckers genug sind. So fehlten bei der Liste der erfolgreichen Spieler Bene Specker und Maxi Schnitzlbaumer. „Die Liste, die ich dem Drucker übermittelt habe, war mit Sicherheit komplett“, beteuerte Kicker-Boss Klaus Bauereiß. Im Einvernehmen mit Vorstand Robert Rieker gab’s nach kurzer Beratung eine salomonische Lösung: „Wir müssen sowieso noch einige T-Shirts nachdrucken lassen – und da stehen jetzt sicher alle Spielernamen drauf, die an dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte mitgewirkt haben“, berichtet Rieker.