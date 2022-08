Rot-Weiß Bad Tölz: Zu wenig Druck, zu viele Lücken, zu viele Fehler

Immerhin die Defensive funktioniert: Trotzdem mussten sich Max Geisler (re.) und seine Tölzer geschlagen geben. © esc

Aufsteiger Rot-Weiß Tölz verliert mit 0:1 gegen Hausham

Bad Tölz – Hatten die rot-weißen Tölzer noch im Vorjahr bei beiden Aufeinandertreffen die Oberhand behalten, ging das Aufsteigerduell in der Kreisliga 1 am Sonntag diesmal zugunsten der SG Hausham aus. Dies spiegelt nicht nur das Resultat von 0:1 (0:1) wider, sondern die Gäste zeigten sich in nahezu allen Belangen als die etwas reifere Mannschaft. So kam RW-Coach Sebastian Wagner zu dem Schluss: „Über die gesamten 90 Minuten gesehen, war das eine verdiente Niederlage. Das, was wir gebracht haben, war einfach zu wenig, um Erfolg zu haben.“

Zu wenig Druck, zu viele Lücken, zu viele Fehler

Vorgenommen hatten sich die Rot-Weißen einiges. Doch an der praktischen Umsetzung fehlte es diesmal meilenweit. Auch wenn es der Trainer nicht anführte: Der große Aderlass, den die Hausherren erleiden mussten, zuletzt auch noch mit den Ausfällen von Marinus Estner und Sebastian Horwath, ist auch von dem großen Tölzer Kader nicht so leicht zu kompensieren.

Gute Defensivleistung, kein Glück vor dem Tor

Auf jeden Fall gut war erneut die Defensivleistung. Aber „vor allem in der ersten Halbzeit war unser Spiel nach vorne ein Totalausfall“, hatte Wagner da feststellen müssen. Das „Tor des Tages“ war nach einem Haushamer Freistoß gefallen, der zu kurz abgewehrt worden und von im Nachschuss von Simon Beck (8.) erzielt worden war. Die beste Phase hatten die Gastgeber so um die 65. Minute, als SG-Keeper Michael Wiesböck zuerst einen Flachschuss von Jonas Fottner parieren konnte und wenig später Glück hatte, dass der nächste Versuch an die Querlatte knallte. Auch das Geschoß von Ahmad Abu Swid entschärfte der Torhüter, und ein weiterer Ball knallte an den Pfosten.

Nur ein Zwischenspurt

Doch der rot-weiße Zwischenspurt war bald wieder vorbei, und die alte Leier kehrte zurück: Zu wenig Druck nach vorne und immer wieder Fehlpässe machten die Bemühungen schon im Ansatz zunichte. „Insgesamt waren alle unsere Aktionen einfach zu sehr mit Fehlern behaftet“, monierte Wagner. „Außerdem habe ich auch am Schluss kein richtiges Aufbäumen erkennen können.“

Auch wenn die Gäste einen konstruktiveren und mehr zielgerichteten Eindruck hinterließen, so richtig gute Torchancen brachten sie auch nicht zustande, denn die RW-Defensive funktionierte zuverlässig. EWALD SCHEITTERER

Rot-Weiß Bad Tölz – SG Hausham 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (8.) Beck, Schiedsrichter: Andreas Fichtl, Zuschauer: 80.

RW Tölz: Bahner - Dogan, Ertl, Ackermann, Barthel - Rinshofer, Geisler, Sahiti, Kocyigit - Fottner, Abu Swid - Furfaro (71.), Muck (48.), Standke (48.), Sakal (78.).