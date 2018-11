10ter Sieg in Folge. Der SV Haimhausen ist Herbstmeister

von Felix Schiedel schließen

Zum letzten Heimspiel der Hinrunde empfang der SVH die Reserve des SC Grüne Heide Ismaning und hatte mit einem Sieg die Chance die Herbstmeisterschaft in der A-Klasse 1 perfekt zu machen. Mit neun Siegen in Folge wollte man daheim selbstbewusst auftreten, war sich aber zugleich den Stärken der Gastmannschaft bewusst, die selbst vor kurzem ihre eigenen Aufstiegsambitionen äußerten.

Für den verhinderten Tom Maier und den angeschlagenen Markus Haase kamen Maximilian Niedermair und der wiedergenesene Martin Höllering in die Startformation. Erstmals auf der Bank saßen auch Felix Schiedel und Tobias Thiem, die sich langsam auf dem Weg der Besserung befinden und spätestens zur Rückrunde wieder voll angreifen wollen.

Zu Beginn des Spiels nahm der SVH sofort das Heft in die Hand. Mit kontrolliertem Ballbesitz und ruhigem Aufbauspiel war man von dem Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft und nach nur sechs Minuten sprang bereits etwas Zählbares heraus. Eine Schmeizl-Ecke verwertete Martin Höllering per Kopfball zum Führungstreffer. Etwas Glück war bei dem Treffer durchaus im Spiel da der Torschütze den Ball nicht sauber traf, er sich dennoch hinter dem Torwart ins Tor senkte.

Die Gastmannschaft hatte es sehr schwer sich durch die Haimhauser Hintermannschaft zu kombinieren, weil der SVH heute zweikampfstark und robust auftrat und so gut wie keine gefährliche Situation entstehen ließ. Das Auswärtsteam ging besonders verschwenderisch mit dessen Standards um, die wiederholt zu kurz oder zu lang kamen, beziehungsweise von den Abwehrspielern problemlos geklärt werden konnten.

In der 32. Minute erhöhte der SVH zum 2:0. Bei einen langen Ball von Marcus Malle auf Martin Höllering in die Spitze stimmte die Abstimmung zwischen Ismaninger Abwehrmann und Torwart nicht, beide verfehlten den Ball und so konnte der Haimhauser Flügelstürmer unbedrängt aufs Tor laufen und seinen zweiten Treffer markieren.

Kurz darauf kam es zur einzigen gefährlichen Situation der Mannschaft aus Ismaning im ersten Abschnitt. Ein Freistoß aus dem Halbfeld senkte sich direkt auf den gegen die Sonne schauenden Matthias Müller, der den Ball aber noch über die Latte lenken konnte. Mit einem leistungsgerechten 2:0 ging es für beide Teams in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff kam die Gastmannschaft besser ins Spiel und versuchte früh zu einem Anschlusstreffer zu kommen, musste aber dennoch bis zu 61. Minute auf die erste vielversprechende Situation warten. Eine Flanke von rechts unterschätzte die komplette Hintermannschaft des SVH und am langen Pfosten verfehlte ein Ismaninger Stürmer nur knapp das Tor. Diesen Weckruf brauchte der SVH. Im Anschluss lief der Ball wieder besser und das Sechser-Duo Schmeizl/Schmid bekam erneut die Kontrolle über das Zentrum.

In der 69. Minute erhöhte das Heimteam dann auf 3:0. Einen langen Einwurf durch Marcus Malle von der Grundlinie verlängerte Erich Perecsenyi per Kopf in den Strafraum und dort tauchte Christian Schmeizl auf der zu seinem fünften Saisontreffer einnickte.

Kurz nachdem Markus Haase drei Minuten später im eins gegen eins noch das 4:0 verfehlte, wurde Marcus Malle in der 75. Minute im Strafraum unfair gelegt und es gab Elfmeter für den SVH. Philipp Mackert schnappte sich den Ball und traf souverän ins rechte Eck.

Der SVH hätte in der Schlussphase auch das Spielergebnis in mehreren Situationen noch erhöhen können, spielte aber den finalen Pass oft zu schlampig und so blieb es beim 4:0. Ein verdienter Heimsieg gegen eine durchaus gut agierende Ismaninger Mannschaft. Mit vier Punkten Abstand auf die zweitplatzierte Mannschaft aus Hebertshausen kann man dem SV Haimhausen die Herbstmeisterschaft am letzten Spieltag nicht mehr nehmen. Auch wenn dies nur ein Etappenziel im Saisonverlauf ist, feierte der SVH diesen Erfolg nach dem Schlusspfiff gebührend.

Nächsten Samstag wartet dann der SV Odelzhausen zum Hinrundenfinale. Der SVH wird versuchen auch im 12. Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben und die Hinrunde mit einem Erfolgsergebnis abzuschließen.

Quelle: fussball-vorort.de