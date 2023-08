17 Minuten pures Vergnügen – Jetzendorf gewinnt in Illertissen

Markierte per Kopf das vorentscheidende 4:1: Wlad Beiz. © habschied

Der Landesligist TSV Jetzendorf hat sich nach zwei Niederlagen zurückgemeldet. Beim FV Illertissen II gab es einen 4:2-Sieg - und eine bärenstarke Anfangsphase.

Jetzendorf – Der TSV Jetzendorf hat sich mit einem 4:2-Erfolg beim FV Illertissen II zurückgemeldet. Die vorangegangenen Niederlagen gegen Durach und Gilching waren bereits nach 17 Minuten vergessen, denn in der Hitzeschlacht von Illertissen erwischte die Jetzendorfer einen Traumstart. Vielleicht war es sogar der beste Auftakt in der Landesliga-Historie des TSV.

In der 7. Minute startete Dominic Reisner hinter der Mittellinie durch und sprintete mit einem Verteidiger im Nacken aufs Tor zu. Sein knallharter Abschluss schlug hinter Torhüter Julian Kirr im Netz ein. „Illertissen hat extrem hoch verteidigt. Das hat uns in die Karten gespielt“, sagte Stefan Kellner, der Trainer der Jetzendorfer, die immer wieder in Umschaltaktionen kamen. Und weil Illertissens Regionalliga-Zweitvertretung nicht von ihrem Spielplan abwich, erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten – und zwei weitere Treffer: Max Kreitmair schweißte die Kugel von der Strafraumgrenze trocken in die Maschen (10.), und Sascha Beiz legte nach einer Ecke das 3:0 nach (17.).

Verständlich, dass die Jetzendorfer bei den hohen Temperaturen im Glutofen von Illertissen danach das Tempo drosselten. Das war nicht ungefährlich. Kellner: „Es hat mich gestört, weil ich im Fußball schon viel erlebt habe.“ Sein Team verlor den Zugriff, der Gegner wurde zwingender. Keeper Jeremy Manhard musste einmal stark retten, kurz vor der Pause verhinderte der Pfosten den Gegentreffer. Trifft Illertissen in dieser Phase, wird es schwer für den TSV, wieder Fahrt aufzunehmen. Die Gäste retteten sich allerdings ohne Gegentreffer in die Halbzeit.

„Nach dem Seitenwechsel hatten wir wieder mehr Zugriff“, berichtete Kellner. Dennoch verkürzte Illertissen in der 55. Minute nach einer Ping-Pong-Situation durch Denis Milic. Die Jetzendorfer ließen sich davon aber nicht beeindrucken und blieben bei ihrem Spiel. Wlad Beiz köpfte nach einer Reisner-Ecke zum 4:1 ein (68.) und sorgte damit wieder für Ruhe.

„Die Illertissener sind aber unabhängig vom Ergebnis bei ihrem Spiel geblieben. Bei denen zählt die Entwicklung mehr als das Ergebnis“, weiß Kellner.

Seine Mannschaft musste also weiterarbeiten, so langsam schwanden allerdings die Kräfte. Hinzu kam, dass Keller den angeschlagenen Lorenz Kirmair und Dustin Kothmair nach einem Zusammenprall früh auswechseln musste. Als Reisner in der Schlussphase nicht mehr konnte, musste sogar Kellner aufs Feld – dabei ist er gar nicht als Spielertrainer eingeplant. Illertissen kam noch einmal auf und verkürzte in der 81. Minute nach einem Eigentor von Frederic Rist auf 4:2. Hätte TSV-Keeper Manhard wenig später nicht glänzend pariert, wäre es noch einmal spannend geworden. Doch so hielt der Zwei-Tore-Vorsprung bis zum Schluss.