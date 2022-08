1865 Dachau II düpiert SVN – Günding agiert glücklos – Sulzemoos bringt Vorsprung über die Zeit

Gedanklich und physisch schneller waren die Kicker von 65 II (rote Trikots) in der Heimpartie gegen den SV Niederroth. Foto: robert ohl © robert ohl

Dachau – Tollen Angriffsfußball von 65 II und – in Halbzeit zwei – von Karlsfeld II gab es an diesem Wochenende in der Kreisliga zu sehen. Bittere Niederlagen gab es für Günding und Weichs.

TSV 1865 Dachau II – SV Niederroth 9:1: Wie ein Hochgeschwindigkeitszug hat der Aufsteiger TSV 1865 Dachau II die Gäste vom SV Niederroth überfahren, der sich vor der Saison mit vielen namhaften Spielern verstärkt hatte. Die Zweite des Bayernligisten dominierte 90 Minuten in einer Art und Weise, die einfach nur richtig gut war. Neben den Toren waren viele schöne Spielzüge und Technik vom Feinsten zu sehen. Vor allem das rasche Erkennen von Situationen war bei den Doll-Schützlingen sehr ausgeprägt. Der SVN hatte große Probleme in der Viererkette und mit dem zentralen Mittelfeld der jungen Wilden aus Dachau.

Spielertrainer Christian Doll war nach dem Spiel total happy und sagte: „Als Trainer kann man froh seim, mit so einem Kader trainieren zu können. Die Leistung heute war einfach nur top. Die junge Mannschaft kann definitiv gut Fußball spielen, muss das aber auch immer wieder auf den Platz bringen. Heute haben wir den Gegner gut bearbeitet und auch verdient gewonnen.“ Niederroths sportlicher Liter Timo Schreier meinte frustriert: „Das war ein gebrauchter Samstag. Es fehlte komplett die Einstellung, wir sind immer zu spät gekommen und haben so gar nicht in die Zweikämpfe gefunden. Das war ein Komplettversagen der Mannschaft.“ (ro )

SV Günding: „In der Kreisliga langt ein ordentliches Spiel eben nicht, um einen Sieg oder einen Punkt einzufahren“

VfR Garching II – SV Günding 3:2: Am Ende stand in einem Spiel mit Tiefen und Höhen für den SV Günding eine vermeidbare Niederlage zu Buche. Dabei ging die Elf von Spielertrainer Stephan Liebl, der den urlaubenden Markus Remlein vertrat, nach einer von Benedikt Kronschnabel direkt verwandelten Ecke bereits in der 1. Minute in Führung. Nach 15 Minuten verlor der SVG aber den Faden.

Der VfR ging 2:1 in Front, bevor ein von Stephan Liebl verwandelter Foulelfmeter in der 61. Minute das 2:2 brachte. Gefoult wurde Anton Rusp. Das 3:2 für Garching fiel in der 63. Minute, begünstigt von einem individuellen Fehler in der SVG-Abwehr. Liebl: „Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert, aber in der Kreisliga langt ein ordentliches eben nicht, um einen Sieg oder einen Punkt einzufahren.“ (ro )

SV Sulzemoos: Keeper Max Kronschnabel ragt bei Sieg in Lohhof heraus

SV Lohhof – SV Sulzemoos 2:3: Der SV Sulzemoos bleibt auch im zweiten Spiel der Saison ungeschlagen. Nach dem 5:2-Heimsieg gegen den FC Alte Haide folgte nun der 3:2-Auswärtssieg beim SV Lohhof. Bald übernahm Sulzemoos das Kommando und schoss bis zur Pause eine deutliche 3:0-Führung heraus. Wer jedoch gedacht hatte, dass die Messe bereits gelesen war, der täuschte sich gewaltig. Nach dem Wechsel nahm der Gastgeber das Heft in die Hand.

Bereits in der 47. Minute musste SVS-Keeper Max Kronschnabel sein ganzes Können aufbieten, um einen Elfmeter zu parieren. Dem Gastgeber gelangen in der Folge zwei Treffer. Doch zum Remis reichte es nicht mehr. Gäste-Akteur Moritz Rotter hatte sogar die endgültige Entscheidung auf dem Fuß, doch er scheiterte am gut reagierenden Schlussmann des SV Lohhof, Fabio Bove. Überragender Spieler des SV Sulzemoos war Keeper Max Kronschnabel, der eine exzellente Partie ablieferte und so ein Garant des Sieges war. (hae )

SC Inhauser Moos zeigt dem SV Weichs vor der Pause die Grenzen auf

SV Weichs – SC Inhauser Moos 1:3: Der SV Weichs hat sein erstes Heimspiel verloren. „Willkommen in der Liga, kann man nur sagen. Inhausen hat uns am Anfang ganz schön unsere Grenzen aufgezeigt“, so SV-Sprecher Korbinian Reger. Der SV Weichs lag folgerichtig zur Pause mit zwei Toren im Rückstand.

Mit neuem Mut ging es dann in Halbzeit zwei. Der Vorwärtsdrang des SVW wurde aber nach 69 Minuten gestoppt, der Gast verwandelte einen Foulelfmeter. Trotz Drei-Tore-Rückstands kämpften die Weichser weiter. Die Belohnung: ein von Philip Heiß kurz vor Ende der Partie verwandelter Elfmeter. (hae )

TSV Eintracht Karlsfeld II: Systemumstellung nach der Pause läutete 3:0-Sieg ein

TSV Eintracht Karlsfeld II – SpVgg Erdweg 3:0: „Wir haben uns ganz schön angestellt“, mit diesen Worten blickte Karlsfelds Trainer Florian Beutlhauser auf die ersten 45 Minuten zurück. „Wir haben zu lätschert, zu langsam gespielt.“ Da das Tempo fehlte und die Gäste aus Erdweg in der ersten Halbzeit gut organisiert verteidigten, endeten die Karlsfelder Angriffe schon in der gegnerischen Hälfte. In der Halbzeitpause reagierte Beutlhauser mit einer Systemumstellung.

Der Wechsel von der Dreier- zur Viererkette zahlte sich aus. Im zweiten Durchgang bestimmte der Gastgeber das Spiel. „Wir haben eine Schippe draufgelegt“, so Beutlhauser. Kilian Schestak brachte die Eintracht in der 53. Minute in Führung, Janis Habschied legte das 2:0 nach (73.). Nachdem Furkan Ocaktan fünf Minuten später eine Zeitstrafe kassierte, hätten die Gäste es noch einmal spannend machen können. Doch ein Tor erzielten nur noch die überlegenen Karlsfelder: Flo Schrattenecker sorgte mit dem 3:0 (83.) dafür, dass die Eintracht-Reserve eine Woche auf dem ersten Platz steht. (stm)