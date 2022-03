U19 des TSV 1865 Dachau startet mit einem Unentschieden in die Saison

Einen Sieg knapp verpasst haben die U 19-Junioren des TSV 1865 zum Saisonstart. © RO

Jetzt ist auch das erste höherklassige Nachwuchsteam aus der Großen Kreisstadt ins Jahr 2022 gestartet.

Dachau – Zum Auftakt der neuen Landesligasaison erreichten die U19-Junioren des TSV 1865 Dachau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen die SpVgg Kaufbeuren.

1865-Trainer San Gökhan meinte nach dem Schlusspfiff: „Die Nervosität zu Beginn der Partie hat uns Zeit gekostet, diese hat uns hinten heraus gefehlt. Das Team hat alles versucht, und wir hätten die Partie frühzeitig entscheiden können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten. Oft wurde auch der letzte Pass nicht sauber gespielt. Auch wenn einige Spieler unter den Erwartungen geblieben sind, alle haben sich bemüht, in die Partie zu finden und dem Team zu helfen. Das Wichtigste, Charakter zu zeigen, wird auch den weiteren Verlauf der Saison bestimmen. Der Rest kommt meist von alleine.“ Die anfängliche Nervosität der 65-Junioren führte dazu, dass in Hälfte eins kein Druck erzeugt werden konnte. Die individuellen Mängel im technischen Bereich zwangen die Dachauer immer wieder, in den Rückwärtsgang zu schalten. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit gelang es dem Team, mehr Sicherheit und Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Die früh in Rückstand geratenen 65-Kicker schafften noch vor der Halbzeit den Ausgleichstreffer, Alex Bucholt stellte in der 32. Minute auf 1:1. Alle zur Verfügung stehenden Offensivkräfte wurden vom Trainerteam in Hälfte zwei auf den Platz geschickt, man spielte nun „All In“. Das Tempo bestimmten fortan die Dachauer, letzendlich verfehlten die U 19-Junioren im ersten Landesligaspiel einen Dreier nur ganz knapp. (Robert Ohl)

Stenogramm

1865 Dachau - SpVgg Kaufbeuren 1:1

TSV 1865 Dachau: Ümit Ayar, Reto Barske, Sven Gossel, Alex Bucholt, Janni Papathymiopoulus, Alessio Thies, MJ Karim, Jozo Bobonja, Tufan Tetik, Harun Mohamed, Nino Peulic, Sinisha Kubovic, Tim Huber.

Tore: 0:1 (12.). 1:1 (32.) - Alex Bucholt.