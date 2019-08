65 Dachau will Schwung aus dem Pokal in die Liga mitnehmen

Heimspiel gegen Ingolstadt II

Angetrieben von einem forschen Rückenwind geht der TSV 1865 Dachau in das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 II am heutigen Samstag (Anstoß: 14 Uhr).

VON ROBERT OHL

Dachau– Der überzeugende 2:0-Toto-Pokal-Triumph über den TSV Rain hat bei der Lamotte-Elf die nach einigen schwachen Vorstellungen unübersehbare Verkrampfung gelöst, man will nun mit einem Heimsieg über die Schanzer die 1:6-Klatsche von Schwabmünchen am vergangenen Wochenende vergessen lassen. In der 2. Toto-Pokal-Hauptrunde (20./21. August) bekommen es die Dachauer erneut mit einem Regionalligisten zu tun, sie empfangen den TSV Buchbach im Stadion an der Jahnstraße.

Frische Kräfte, frischer Wind. Hüseyin Ceker und Marko Todorovic brachten im Toto-Pokal-Match richtig Schwung in die 65-Bude, beide zelebrierten mitreißenden Angriffsfußball.

Dennoch ist gegen Ingolstadt II Vorsicht geboten, die Bubi-Truppe mit einem Durchschnittsalter von 20,76 Jahren kann nämlich richtig gut Fußball spielen. Der FCI II und hat sieben Punkten aus vier Spielen geholt, zwei mehr als der TSV 1865 im gleichen Zeitraum.

Wahrscheinlich fehlen in der Startformation wird am Samstag Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte, er laboriert an einer schweren Erkältung.

Die Gäste sollten eigentlich in der laufenden Saison in der Regionalliga um Punkte kämpfen, als Tabellenneunter haben die kleinen Schanzer in der vergangenen Serie locker das Ticket für Liga vier gelöst. Doch die eigenen Profis haben den FC-Reservisten einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen sind mussten auch die Reservisten eine Etage tiefer einen Neuanfang wagen. Zudem musste nach dem Desaster der Profis eine komplett neue Mannschaft für die Bayernliga aufgestellt werden. Als neuer Trainer kam Alexander Reifschneider zu den Schanzern, er löste den Ex-Pipinsrieder Spielertrainer Tobias Strobl ab. Die Mannschaft setzt sich zum großen Teil aus der U 19 zusammen. So gab es am Ende 15 Abgänge und 14 Neuzugänge bei Ingolstadt.

Aus Dachauer Sicht ist sicherlich interessant, dass im Kader der Schanzer mit Mario Gratzl ein waschechter Hebertshausener Junge steht. Mario Gratzl begann seine Fußballkarriere in Hebertshausen in der U 11, er spielte auch im Merkur CUP mit, um dann zur JFG TaF Glonntal zu wechseln.

Sein Trainer in Hebertshausen und im Glonntal war sein Vater Uli Gratzl, der zum Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre seine Fußballschuhe u.a. für den TSV 1865 Dachau geschnürt hat.

Nach seinem Engagement bei TaF wechselte Mario Gratzl nach Ingolstadt in die U 15, er ist nun mit 19 Jahren im Kader der kleinen Schanzer angekommen und kann bereits einen Einsatz über 20 Minuten gegen Landsberg in der Bayernliga vorweisen.

Dachaus Fußballchef Ugur Alkan ist gespannt: „Wir haben mit dem Sieg gegen Rain wieder Selbstvertrauen getankt. Hüseyin Ceker, der eigentlich auf der Position acht oder zehn spielt, hat seine Aufgabe auf der rechten Verteidigungsposition sehr solide erledigt. Ryosuke Kikuchi findet auch immer besser rein, er ist eine Bereicherung fürs Team. Uns erwartet am Samstag eine ähnliche Mannschaft wie 1860 München II. Mit einer Leistung wie in den letzten beiden Punktspielen werden wir nichts holen, das muss besser werden. Die individuellen Fehler müssen wir unbedingt abstellen.

Der gesundheitlich angeschlagene Dachauer Spielertrainer Fabian Lamotte meinte vor dem Match gegen den FC Ingolstadt 04 II: „Der Sieg im Totopokal hat uns das dringend benötigte Selbstvertrauen gegeben. Jetzt wollen wir auch in der Liga punkten. Ob ich spielen kann ist offen, ich laufe nur auf, wenn ich fit bin.“