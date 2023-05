Kreisklasse 1: SV Olympiadorf München ist Meister – SV Petershausen muss runter

Teilen

Abstiegskampf pur: Christian Wagner (Röhrmoos, links) im Duell mit Johannes Bauer (Petershausen). © hab

Der SV Olympiadorf München darf sich nach einem 5:0 gegen Ampermoching Champion der Kreisklasse nennen.

Dachau – Die SpVgg Röhrmoos und der SV Riedmoos sind da weit weniger entspannt. Sie müssen nächste Woche im Abstiegsendspiel gegeneinander antreten.

SV Olympiadorf München – SV Ampermoching 5:0 Wenn jemand behauptet, eine 0:5-Niederlage beim Fußball sei ein gutes Ergebnis, dann wird er Erstaunen hervorrufen. Der Satz stammt von Klaus Kirschner vom SV Ampermoching; genauer gesagt vom Spieler Klaus Kirschner (42), der gestern nach acht Jahren mal wieder auf dem Platz stand. Und das sagt schon fast alles. Dem SVA fehlten beim neuen Meister der Kreisklasse zehn Stammkräfte. Und wenn man noch bedenkt, dass Olydorf „sehr, sehr gut gespielt hat“, so Kirschner, dann seien fünf Gegentore eben nicht die Welt. Trotz der Personalmisere beim SVA – „es wäre unfair gewesen, nicht anzutreten“, so Kirschner. zim

TSV Arnbach – SV Odelzhausen 1:2: Glücklicherweise ist die Saison für den TSV Arnbach bald beendet. Seit einiger Zeit bekommt der TSV einfach kein Bein mehr auf den Boden. „Wir spielen, spielen und spielen – und vergessen Tore zu schießen. Das war in den vergangenen Spielen immer das gleiche Problem“, resümierte Florian Mayr vom TSV beinahe schon resignierend. „Nachdem wir zu Beginn so gut in die Saison gestartet sind, klappt jetzt seit geraumer Zeit gar nichts mehr. Irgendwie fehlen einem da schon die Worte“, so Mayr weiter. Der Gast aus Odelzhausen ging durch Sascha Richter (28.) und Sebastian Kiemer (34.) mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause konnte Daniel Breitenberger (37.) den Anschlusstreffer erzielen. Damit hatten beide Teams allerdings ihr Pulver bereits verschossen. hae

TSV Schwabhausen – SV Riedmoos 0:5: Sang- und klanglos hat der TSV Schwabhausen sein letztes Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Riedmoos mit 0:5 verloren. Der Gast aus Riedmoos packte seine letzte Chance am Schopf und verschaffte sich mit dem klaren Sieg ein Endspiel gegen den Abstieg am kommenden Wochenende gegen die SpVgg Röhrmoos. „Wir haben eine Lehrstunde in Sachen Aggressivität und Einsatz bekommen. Der Sieg für Riedmoos geht auch in der Höhe in Ordnung. Riedmoos hatte einfach Bock, Fußball zu spielen“, resümierte FC-Coach Franz Gottwald schonungslos. Lukas Karkowski brachte den SVR in der 13. Minute in Führung. Nach der Pause machten dann Dejan Cvitjetic (47.), Luca Kittelmann (66.), Mario Grad (85.) und Salam Huzaifa (88.) den Kantersieg perfekt. hae

SpVgg Röhrmoos – SV Petershausen 2:0: Petershausen ist nach dieser Pleite abgestiegen, Röhrmoos rettet sich ins Abstiegsendspiel – so ist das Ergebnis der Partie zu bewerten. Der Gastgeber kam gut in die Partie und ging durch Michael Müller bereits in der sechsten Minute in Führung. In der Folge kontrollierte die SpVgg bis zur Pause die Partie, ohne allerdings zu einem weiteren Treffer zu kommen. Nach der Pause zeigte sich Petershausen agiler und war um den Ausgleich bemüht. Bis zur 70. Minute war der SVP mehr oder weniger spielbestimmend, allerdings wollte das Runde nicht ins Eckige. Besser machte es die SpVgg. Luca Schmiele sorgte mit seinem Treffer in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Zehn Minuten vor Ende der Partie versemmelte der Gast aus Petershausen noch einen Elfmeter – damit war der Abstieg besiegelt, während Röhrmoos am kommenden Wochenende zum Abstiegsendspiel nach Riedmoos reisen muss. hae

SV Türk Dachau – ASV Dachau II 2:3 (1:1): In der Hinrunde hatten sich die ASV-Zweite und der SV Türk Dachau ein hitziges Duell geliefert. Im Rückspiel nun ließen es beide Teams ruhiger angehen. Jay Alkan brachte die Heimelf in der 23. Führung – nur wenige Stunden, nachdem die von ihm trainierte Eintracht aus Karlsfeld in der Landesliga im Derby gegen die erste Mannschaft des ASV Dachau 0:0 spielte. „Ein feiner Fußballer und sehr professioneller Sportsmann“, sagte Dominikus Reischl, der Trainer der ASV-Zweiten, anerkennend über den 40-Jährigen. Reischls Team hatte jedoch die perfekte Antwort parat: Fabian Geßner traf kurz nach dem Anstoß zum 1:1 (24.), was gleichzeitig das Halbzeitergebnis bedeutete. Im zweiten Durchgang drehte die ASV-Reserve das Spiel komplett: Maximilian Köpf per Elfmeter (50.) und Dimitrios Savvidis (64.) stellten auf 3:1. Türk Dachau kam kurz vor Schluss durch Ermin Inajetovic (90.) noch einmal heran, für mehr reichte es aus Sicht der Heimelf allerdings nicht mehr. stm



SV Haimhausen – TSV Bergkirchen 0:1 (0:0): Für den SV Haimhausen ging es um nichts mehr. Bereits vor der Partie stand fest, dass die Mannschaft von Christian Schmeizl die Saison als Fünfter beenden wird. Der SVH wollte sich allerdings nicht nachsagen lassen, dem TSV Bergkirchen in dessen Rennen um den Aufstieg die Punkte geschenkt zu haben. Bergkirchen tat sich schwer, bei großer Hitze aufs Tempo zu drücken. „Beide Teams haben sich schwergetan. Es war wirklich kein schnelles Spiel“, sagte Schmeizl. Haimhausen hatte seine beste Phase kurz nach dem Seitenwechsel, die Gäste in der Schlussphase – doch ein Treffer sollte in den regulären 90 Minuten nicht fallen. Als alle mit einem Remis rechneten, schlug Bergkirchen dann doch noch zu: Christoph Haas sicherte seinem Team mit dem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit drei Punkte – und sorgte dafür, dass der TSV vom Aufstiegsrelegationsplatz in das Saisonfinale am nächsten Wochenende geht. stm