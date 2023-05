Dachau 1865 verbucht einen Abstiegskampf-Dreier

Von: Thomas Leichsenring

Hier kommst Du nicht durch: Orkun Tugbay (links) und Mathias Leiber stoppen den Augsburger Turgay Karvar. © hab

Hausaufgabe erledigt: Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 hat Türkspor Augsburg zuhause 1:0 bezwungen. Drei immens wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Dachau – Es war gewiss keine fußballerische Feinkost, die da am vergangenen Samstag im Stadion an der Jahnstraße kredenz wurde. Aber immerhin: Der TSV Dachau 1865 hat seine Hausaufgaben erledigt und Türksport Augsburg, den Tabellen-16. der Bayernliga Süd, 1:0 geschlagen. „Das war ein Abstiegskampf-Dreier, der enorm wichtig war für uns“, sagte 65-Trainer Orhan Akkurt nach der Partie.

Drei Spiele stehen noch aus in der Bayernliga-Saison 2022/23. Akkurt will sich ikm Moment nicht mit irgendwelchen Eventualitäten befassen. Seine Zielvorgabe für den Endspurt: „Vier Wochen Vollgas und die ominösen 40 Punkte erreichen!“

36 Punkte haben die Dachauer in den bisherigen 31 Spielen eingesammelt. Fehlen also noch vier. Es geht noch gegen den Tabellensiebten TSV 1860 München II, Tabellenführer Schalding-Heining und den TSV Rosenheim, derzeit 17. der Bayernliga Süd.

Mehrere Szenarien sind noch möglich: Die Dachauer können den Tabellen-13. Nördlingen bei momentan drei Punkten Rückstand noch abfangen, das würde den direkten Klassenerhalt bedeuten. Gleiches gilt, wenn sie Tabellen-14. der Südliga bleiben und am Ende besser dastehen als der Tabellen-14. der Bayernliga Nord. Das ist aktuell die SpVgg Bayern Hof mit 34 Punkten. Klappt beides nicht, geht es wie schon im Vorjahr in die ungeliebte Relegationsmühle.

Gegen Türksport Augsburg kam der TSV 1865 gut ins Spiel. Es ergaben sich Chancen, vor allem für Marcel Kosuch. Doch der Angreifer traf entweder den Ball nicht richtig, das Tor nicht oder scheiterte am famosen Augsburger Schlussmann Thomas Reichlmayr.

So blieb es lange beim 0:0. Was Akkurt nicht verwunderte: „Ich wusste, dass Türkspor die Qualität hat, uns Probleme zu bereiten.“ Aber schlussendlich reichte es doch noch zum verdienten Heimsieg. In der 77. Minute schlug Anthony Manuba nach einem Angriff über die linke Seite einen Flankenball auf den langen Pfosten. Dort lauerte der eingewechselte Daniel Zanker, er traf per Kopf.

Ehe es in einer Woche im Punktspielbetrieb weitergeht, bestreiten die Dachauer noch ein Endspiel: Am Dienstagabend geht’s nach Karlsfeld und dort gegen die heimische Eintracht ins Finale im Sparkassencup-Wettbewerb. So recht passt der Termin beiden Vereinen nicht in der entscheidenden Saisonphase. Aber Akkurt kündigt an, dass er die „bestmögliche Mannschaft“ aufs Feld schicken werde, „es ist schließlich ein Finale“. Nur wenn er den Eindruck gewinnen sollte, dass der eine oder andere nicht bei vollen Kräften ist, werde er rotieren.