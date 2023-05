ASV kämpft sich in Richtung Abstiegsrelegation: Dachauer müssen in Holzkirchen antreten

Der ASV Dachau gastiert beim ebenfalls abstiegsbedrohten TuS Holzkirchen. Die Partie könnte eine Vorentscheidung im Abstiegskampf der Landesliga sein.

Dachau – Der ASV Dachau kann am heutigen Samstag (14 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Abstiegsrelegation machen. Mit einem Sieg beim TuS Holzkirchen würden die Stadtwälder außerdem bis auf vier Punkte an den Gegner heranrücken – gewonnener direkter Vergleich inklusive.

ASV Dachau hofft auf direkten Klassenerhalt: Sieg gegen Holzkirchen erstes Ziel

Die Stimmung bei den ASV-Kickern war laut Trainer Manuel Haupt auch während der Ergebniskrise gut, der 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den SE Freising ist dennoch ein richtiger Befreiungsschlag gewesen. Durch den ersten Sieg nach zuvor neun Partien ohne Dreier sind die Dachauer am direkten Konkurrenten auf einen Relegationsplatz vorbeigezogen.

Freising wäre abgestiegen. Dabei soll es bleiben – mindestens, denn der ASV darf weiterhin mit dem direkten Klassenerhalt liebäugeln. Dafür brauchen die Stadtwälder neben Schützenhilfe weitere Siege. Den ersten wollen Haupt und seine Spieler am heutigen Samstag in Holzkirchen einfahren.

Kapitän Chrisitan Roth ist wieder im Dachauer Kader – Mack „für paar Minuten eine Option“

Auch die personelle Situation hat sich entspannt. So wird Sebastian Mack erstmals seit der Winterpause in einem Landesligaspiel im Kader stehen. Der Offensivmann laborierte an einer Schambeinentzündung, also genau an der hartnäckigen Verletzung, die auch Kapitän Christian Roth monatelang zum Zuschauen verdammte.

Roth gab in der vergangenen Partie gegen Freising sein Comeback in der Liga, Mack könnte in Holzkirchen auflaufen. Aber nur im Notfall. „Sebi ist dabei, aber nicht vorgesehen, weil er noch Vertrauen in seinen Körper zurückgewinnen muss. Aber er hat grünes Licht gegeben und könnte für ein paar Minuten eine wichtige Option sein“, so Haupt. Zum Beispiel bei einem knappen Rückstand kurz vor Schluss. Doch den würden die Dachauer gerne vermeiden. Sollte Mack also 90 Minuten auf der Bank sitzen, würde dies im Idealfall bedeuten, dass die Stadtwälder viel richtig gemacht haben.

ASV Dachau gegen Holzkirchen – Haupt warnt vor TuS-Angreifer: „Wir kennen Korkors Qualität“

Die Dachauer wird in Holzkirchen allerdings das Gegenteil von einem Spaziergang erwarten, denn der TuS spielt ebenfalls um den Klassenerhalt und braucht damit jeden Zähler. Der Vorsprung auf die Relegationszone beträgt nur einen Punkt. Am vergangenen Wochenende unterlag Holzkirchen in Unterföhring trotz solider Leistung mit 1:3, aber: In den vergangenen fünf Spielen holte die Elf um Torjäger Christopher Korkor (16 Saisontore) sieben Punkte aus fünf Spielen – darunter war ein 3:0-Erfolg gegen Freising.

Korkor und das 20-jährige Sturmtalent Tobias Seidl (elf Tore) sollten die Dachauer kaltstellen, sonst könnte es in der Tabelle wieder zurück auf einen direkten Abstiegsplatz gehen. „Wir kennen Korkors Qualität und lassen ihn natürlich nicht laufen, werden aber bei uns bleiben“, sagt Haupt. Gelingt es den Dachauern, ihr Spiel durchzudrücken, ist der zweite Erfolg nach der Winterpause möglich. (Moritz Stalter)