Ugur Alkan kündigt Rücktritt an und appelliert an Spieler des TSV 1865 Dachau

Wo stehen wir momentan eigentlich? Das fragen sich momentan nicht nur die 1865-Spieler Daniel Leugner (rechts) und Marcel Kosuch. © RO

Abteilungsleiter Ugur Alkan kündigt beim TSV 1865 Dachau seinen Rückzug an. Er nimmt die Mannschaft in die Pflicht und will sich mit dem Klassenerhalt verabschieden.

Dachau - Mit dem Heimspiel gegen den TSV Kottern startet der TSV 1865 Dachau am heutigen Samstag in die Frühjahrsrunde der FußballBayernliga Süd. Gespielt wird ab 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Dachau-Ost an der Alte-RömerStraße

Es ist mächtig Druck auf dem Kessel vor dem Start ins Fußballjahr 2022 beim ranghöchsten Team aus der Stadt Dachau. Nicht nur die anstehenden sportlichen Herausforderungen beschäftigen die Verantwortlichen, Aktiven und Fans des Traditionsvereins von der Jahnstraße, auch die Nachricht, dass der erst im September 2021 im Amt bestätigte Fußball-Abteilungs-Chef Ugur Alkan im Sommer zurücktreten wird, sorgte beim TSV in den zurückliegenden Tagen für heiße Diskussionen.

Ugur Alkan erklärte kurz vor dem Ende der Winterpause: „Nach intensiver Überlegung trete ich am Saisonende als Abteilungsleiter zurück, aber bis dahin werde ich es mit aller Kraft durchziehen. So hat der Verein genügend Zeit, einen neuen Abteilungsleiter zu finden.“

TSV 1865 Dachau: Durchwachsende Vorbereitung auf Kampf um den Klassenerhalt

In den restlichen 14 Spielen, es ist keine komplette Rückrunde mehr, steht der Klassenerhalt als Tagesordnungspunkt eins auf der Agenda des TSV 1865 Dachau. Nach einer eher durchwachsenen Wintervorbereitung mit wenigen Erfolgserlebnissen wie dem 5:0 gegen den Bezirksligisten Palzing, dem 8:2 gegen den SV Nord Lerchenau oder dem 4:2 gegen den Landesligisten Ampfing weiß man an der Jahnstraße nicht so recht, wo man steht.

Niederlagen in den Testspielen gegen so starke Teams wie den FC Pipinsried (2:4), Türkspor Augsburg (2:3) oder Donaustauf (1:3) haben gezeigt, dass der noch nicht eingelaufene Schuh den TSV noch an einigen Stellen drückt. Besonders weh getan hat die 0:2-Pleite gegen den allenfalls mittelmäßigen Landesligisten SE Freising.

„Nur der Punktspielstart zählt, nicht die Vorbereitung.“

So schrillen an der Jahnstraße auch heuer die Alarmsirenen vor dem Punktspielstart auf höchster Stufe. Die vielen Gegentore, nicht selten kassiert nach eklatanten individuellen Fehlern, und ein zu selten effizientes Offensivspiel bereiten den 65-Verantwortlichen Kopfzerbrechen.

Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, so meinte Chefcoach Fabian Lamotte nach dem jüngsten Testspiel: „Nur der Punktspielstart zählt, nicht die Vorbereitung.“ Klar ist aber auch, dass der Auftakt richtungsweisend sein wird für den weiteren Verlauf einer Saison, die sich alle Verantwortlichen beim TSV 1865 Dachau ganz anders vorgestellt hatten.

„Wem jetzt von der Mannschaft der Ernst der Lage noch nicht bewusst ist, der ist fehl am Platz.“

Insbesondere nach der Runderneuerung des Kaders im Sommer 2021 mit namhaften Zugängen richteten viele an der Jahnstraße den Blick nach oben. Ugur Alkan sagte vor dem Match gegen Kottern: „Unser Trainerteam war in der Vorbereitung sehr engagiert, wir haben eine sehr gute Vorbereitung organisiert und absolviert. Jetzt liegt es an der Mannschaft, dies auf dem Platz umzusetzen. Unser Ziel ist ein gelungener Start, wir wollen so schnell wie möglich raus aus den Abstiegszone. Wem jetzt von der Mannschaft der Ernst der Lage noch nicht bewusst ist, der ist fehl am Platz. Es wird nicht leicht, Kottern besitzt sehr gute Spieler, es war in den letzten Jahre immer sehr schwer, gegen den TSV zu punkten.“

Die Zahlen bestätigen Ugur Alkans Worte. Seit der Bayernligazugehörigkeit hat Dachau gegen den TSV Kottern vier Siege eingefahren und fünf Niederlagen kassiert. Zudem spricht man in beiden Lagern nicht zu Unrecht von einem Sechs-Punkte-Spiel. Der Tabellenzwölfte TSV Kottern hat 26 Zähler auf dem Konto, konnte vor einer Woche im Nachholspiel beim TSV 1880 Wasserburg ein 1:1 erkämpfen; Dachau belegt momentan mit 24 Punkten Platz 14.

TSV 1865 Dachau gegen TSV Kottern: Fabian Lamotte fordert volle Konzentration

Kotterns Top-Torjäger Achim Speiser, mit 14 Treffern die aktuelle Nummer zwei der Bayernliga-Torjägerparade, ist schon wieder gut in Schuss, er zeichnete verantwortlich für den Kotterner Führungstreffer in Wasserburg am vergangenen Samstag.

Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte gibt sich vor dem Re-Start kämpferisch: „Wir haben eine lange Vorbereitung hinter uns. Die Trainingsbeteiligung war sehr gut – und auch den individuell zu absolvierenden Teil haben die Spieler sehr diszipliniert umgesetzt. Jetzt geht es endlich los und mit Kottern wartet gleich ein starker Gegner aus unserer Tabellenregion auf uns. Für uns gilt, gleich im ersten Spiel voll da zu sein, denn die Lage ist bedrohlich.“

TSV 1865 Dachau: Einsatz von Wargalla, Diyao und Mayer noch fraglich

Fehlen werden folgende Spieler im Kader der Dachauer: Marcel Kosuch (Leiste), Alex Weiss (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Metin Altunkaynak (Kreuzbandriss), Chaka Ngu Ewodo (Schambein), Jan Lipovsek (Trainingsrückstand nach Syndesmosebandriss).

Ob es für die erst kürzlich zum Kader gestoßenen Oliver Wargalla, Willi Djayo und Florian Mayer schon reicht, werde sich erst kurzfristig entscheiden, so Lamotte. (ROBERT OHL)