1865-Trainer Akkurt warnt vor Nördlingen

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Wegen einer Adduktorenverletzung muss Kapitän Florian Mayer auch gegen Nördlingen zuschauen. Das letzte Spiel gegen Nördlingen war bitter © hab

Fußball-Bayernligist Dachau 1865 empfängt Schlusslicht Nördlingen. Von einer Favoritenrolle will man in Dachau jedoch nichts wissen. Allein schon wegen der Erinnerungen ans letzte Nördlingen-Spiel.

Dachau – Einer nicht unerwarteten 2:4-Heimniederlage gegen den Topfavoriten Landsberg zum Auftakt der Bayernliga-Saison 2023/24 ließ der TSV Dachau 1865 am Mittwochabend einen 2:1-Sieg bei Türkspor Augsburg folgen. An diesem Samstag haben die Dachauer nun eine gute Gelegenheit, ein positives Punktekonto zu schaffen. Auf eigenem Platz geht es zum Abschluss der Englischen Woche gegen den Tabellenletzten TSV Nördlingen (Beginn 17 Uhr).

Nördlingen kommt als Schlusslicht nach Dachau, doch nach gerade mal zwei Spielen sagt die Tabellenlage gar nichts aus. Das betont auch 65-Trainer Orhan Akkurt, er ist weit davon entfernt, den aktuellen Gegner irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen: „Nördlingen hat eine eingespielte Mannschaft, die seit Jahren beinahe unverändert ist. Und sie haben eine super Vorbereitung gespielt!“

Diese Form vermochten die Nördlinger jedoch nicht in die Punktrunde zu übertragen. Im ersten Spiel gab es eine deutliche 1:4-Niederlage bei Regionalliga-Absteiger Pipinsried, es folgte ein 2:3 auf eigenem Platz gegen Gundelfingen.

Die Dachauer erinnern sich ans letzte Spiel gegen Nördlingen höchst ungern. 0:3 hieß es damals im April nach 90 Minuten. Es war die Phase in der zurückliegenden Saison, in der man beim TSV 1865 ordentlich Bammel vor einer neuerlichen Relegationsteilnahme hatte. Die Pleite in Nördlingen schien besiegelt zu haben, dass die unerwünschte Relegationsmühle abermals bevorsteht. Aber Akkurt und sein Team schafften den Klassenerhalt dann doch ohne Relegation. „Das war ein bitteres Spiel, wir sind da damals so voller Euphorie hingefahren“, erinnert sich Akkurt ans 0:3.

Ausfallen wird wieder Kapitän Floria Mayer, ihn plagen die Adduktoren. Dafür sind Mario Gratzl und Nickoy Ricter, der seine Sperre abgesessen hat, wieder im Kader.