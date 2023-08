Akkurt will „Männerfußball sehen

Bayernliga Süd

Von Thomas Leichsenring

Ein Spiel gegen die Löwen ist für Orhan Akkurt, Trainer des TSV Dachau 1865, immer etwas Besonderes. An diesem Samstag geht es gegen due U23 des TSV 1860 München.

Dachau – Von den 17 Fußball-Mannschaften in der Bayernliga Süd, die der TSV Dachau 1865 in dieser Saison zum Gegner hat, weiß Trainer Orhan Akkurt zweifelsohne über die Zweite des TSV 1860 München am meisten. Bis vor wenigen Monaten war Akkurt Co-Trainer bei der U19 der Münchner Löwen. Viele seiner Spieler von damals sind jetzt in der U23 am Ball: „Ich kenne die Jungs natürlich.“ Das gilt auch für den Trainerkollegen. Akkurt war einst selbst Spieler unter Trainer Frank Schmöller. Der Respekt ist riesig: „Schmöller ist ein absoluter Fachmann.“

Schmöller und viele andere Löwen-Nachwuchstrainer haben die Aufgabe, junge Spieler fit genug für die Profimannschaft zu machen, die aktuell in der Dritten Liga aktiv ist, möglichst aber in die Zweite Liga aufsteigen soll. Akkurt: „Die Junglöwen sind technisch gut, aber auch athletisch und taktisch hervorragend ausgebildet. Außerdem will von denen jeder Profi werden, die geben also Vollgas.“

Wenn sein Team – um im Bild zu bleiben – da den Fuß vom Gas nimmt, wird das nichts werden im Spiel am heutigen Samstag (Anpfiff um 14 Uhr, Kies-Arena in Gilching). Deshalb fordert Trainer Akkurt von seinen Spielern unumwunden – „Männerfußball“. Das umzusetzen werde nicht einfach für die junge Dachauer Truppe, weiß der Trainer, sei aber unabdingbar. Akkurt: „Wir müssen jeden Zweikampf mit 100 Prozent Einsatz führen.“ Auf diese Weise könne man den jungen Münchnern den Spaß am Sport nehmen.

Fehlen werden heute Dragan Radojevic, der im Spiel gegen Deisenhofen umgeknickt ist, sowie die Urlauber Sebastiano Nappo und Marcel Jurakovic.

In der vergangenen Saison trennten sich beide Mannschaften zweimal 1:1-Unentschieden. Von den vier Spielen davor gingen jedoch drei an die Löwen, und zwar deutlich: 5:1, 3:0 und 4:1. Erst recht beeindruckt das Torverhältnis der vergangenen zwölf Begegnungen beider Teams, es liegt bei 24:13 für die Münchner.

Aktuell haben beide Mannschaften sieben Punkte auf dem Konto, die Dachauer liegen auf Platz sieben, die Löwen sind Neunte, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen. THOMAS LEICHSENRING