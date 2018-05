Alexander Kilmarx kassiert drei Gegentore bei Abschiedsspiel

Ante Basic mit Doppelpack gegen Eintracht Karlsfeld

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat am letzten Spieltag beim TSV Eching mit 1:3 verloren. Es ist nicht mehr als ein kleiner Kratzer in der erfolgreichen Saison des Meisters und Aufsteigers.

Die Karlsfelder gingen mit 69 Punkten und dem Ziel in die Partie, die 70-Punkte-Marke zu knacken, sie verfolgten dies aber nicht mit letzter Konsequenz. Wichtiger war den beiden Trainern Sebastian Stangl und Jochen Jaschke, auch die Spieler spielen zu lassen, die in dieser Saison nicht immer von Beginn an aufliefen. „Wir haben viel rotiert“, sagte Jaschke. Unter anderem saßen Michael Dietl, mit 27 Treffern den beste Eintracht-Torschütze der Saison, und Stammtorhüter Dominik Krüger über 90 Minuten auf der Bank. Für Krüger stand Alexander Kilmarx zwischen den Pfosten, der nach zwei Jahren bei der Eintracht im Sommer zu seinem Ex-Verein SV Günding zurückkehrt.

Kilmarx musste allerdings früh das erste Mal hinter sich greifen, denn Ante Basic bestrafte in der dritten Minute einen individuellen Fehler der Karlsfelder zur Führung. Die Eintracht erholte sich zwar schnell vom Rückstand, erspielte sich in den ersten 45 Minuten aber keine zwingenden Chancen. Nach dem Seitenwechsel legten die Zebras zwei weitere Treffer nach. Zuerst schloss Yakhya Diop einen Konter erfolgreich ab (77.), dann bestrafte Basic einen Ballverlust der Gäste per Lupfer (85.). Daniel Tarmann erzielte eine Minute danach den Ehrentreffer der Eintracht, gleichbedeutend mit dem 1:3-Endstand.

„Das war heute nicht unser bestes Spiel, es ist aber okay so“, sagte Jaschke nach der Partie, denn die dritte Niederlage im 28. Saisonspiel warf die Karlsfelder nicht um. Nach der Partie verabschiedeten sich die Spieler und Trainer auf die Vereinshütte im österreichischen Flecken. „Wir haben uns abends das Pokalfinale angeschaut und Michael Dietls Singstar-Künste bewundert. Es war ein gelungener Abschied“, sagte Jaschke.

Stenogramm

TSV Eching - TSV Karlsfeld 3:1 (1:0)

TSV Eching: Alessandro Kestler, Yakhya Diop, Tobias Gürtner, Daniel Steinacher, Maximilian Beer, Nico Häcker (75. Lukas Niklasch), Jose Maximiliano, Andrade Ceballos, Ante Basic, Leon Franz (83. Marco Doms), Tim Rebenschütz, Rupert Poschenrieder

TSV Karlsfeld: Alexander Kilmarx, Lukas Regman, Marko Juric, Paolo Albanese (45. Fabian Schäffer), Fitim Raqi, Tobias Pontow, Robin Kömmling, Tim Duchale (61. Ludwig Dietrich), Daniel Tarmann-Monschein, Jose Gabriel Chavez-Langschwager (61. Kubilay Celik), Fabio Palermo

Schiedsrichter: Alexander Kneidl

Zuschauer: 77

Tore: 1:0 (3.) – Ante Basic. 2:0 (77.) – Yakhya Diop. 3:0 (85.) – Ante Basic. 3:1 (86.) – Daniel Tarmann-Monschein.