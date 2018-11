Nouri weg: Setzt Ingolstadt jetzt auf Tobi Strobl?

Zweite Trainerentlassung

von Markus Altmann schließen

Tobias Strobl trainiert aktuell die U23 des FC Ingolstadt. Nach der zweiten Trainerentlassung bei den Schanzern könnte Strobl seine Chance erhalten. Doch die Chancen sind geringer als vor zwei Monaten.

Zum zweiten Mal in dieser Saison hat der FC Ingolstadt seinen Cheftrainer entlassen. Vor zwei Monaten übernahm Alexander Nouri die Mannschaft und wurde Nachfolger von Stefan Leitl. Aus acht Spielen gelang den Schanzern kein Sieg. Nur drei Unentschieden und fünf Niederlagen stehen auf dem Konto von Nouri. Am Montagabend zogen die Verantwortlichen beim FC die Reißleine. Wie schon vor zwei Monaten stellen wir uns die Frage: Bekommt Tobias Strobl seine Chance?

Tobias Strobl ist kein unbekanntes Blatt. Bei allen Stationen als Trainer war er bisher erfolgreich. Als Spielertrainer beim FC Pipinsried gelang ihm der Aufstieg in die Bayernliga. In der Relegation verpasste der heute 31-Jährige mehrmals den Gang in die Regionalliga. Seine weitere Stationen waren Schwabmünchen, Manching und 1860 Rosenheim, bevor er zum FC Ingolstadt wechselte. Beim Zweitligisten trainiert er aktuell die U23, mit der im vergangenen Jahr den Abstieg aus der Regionalliga verhinderte. In dieser Spielzeit stehen die Amateure des FCI im Mittelfeld der Tabelle und spielen eine durchwachsene Saison.

Warum die Chancen von Tobias Strobl letztlich nicht gut sind

Doch die Chancen des gebürtigen Ingolstädters sind eher gering. Es wäre eine mutige Entscheidung der Verantwortlichen in Ingolstadt, auf Strobl zu setzen. Der FCI hat es in der Vergangenheit mit jungen Trainern versucht und ist gescheitert. Deshalb könnten die Verantwortlichen jetzt nach einem erfahrenen Coach Ausschau halten. Interimstrainer wird der bisherige U19-Coach Roberto Pätzold. Der 39-Jährige wird die Geschicke so lange leiten, bis die Schanzer nach einem neuen Übungsleiter fündig geworden sind. Laut „SkySport“ steht Jens Keller hoch im Kurs bei den Schanzern. Ob sich Keller aber tatsächlich für diese Aufgabe entscheidet, ist fraglich.