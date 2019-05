Alkan: „Wir spielen auf der letzten Rille“

1865 Dachau muss auf ein Wunder Marke Champions League hoffen

von Robert Ohl schließen

TSV Rain gegen TSV 1865 Dachau – vor zehn Tagen wäre dieses Spiel noch der Knaller der Bayernliga gewesen, doch jetzt ist die Brisanz (fast) raus.

Hätte die Lamotte-Elf ihr Spiel gegen Sonthofen nicht vergeigt dann wäre es das ultimative Entscheidungsspiel im Kampf um die Teilnahme an der Regionalliga-Relegation gewesen. So aber weist Rain zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf Dachau auf, ist also nur noch rechnerisch einzuholen.

Aber die Champions-League-Halbfinalspiele haben ja gezeigt, dass manchmal sogar das Unmögliche möglich gemacht werden kann.

Die Lamotte-Elf kann sich den zweiten Platz unter folgenden Voraussetzungen doch noch sichern:

. wenn der TSV 1865 Dachau das heutige Auswärtsspiel in Rain gewinnt.

. wenn der TSV Rain sein letztes Spiel beim TSV 1860 München II verliert.

. wenn der TSV 1865 Dachau sein letztes Heimspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing gewinnt.

Dann wäre man mit dem TSV Rain punktgleich und hätte zudem nach dem 1:1 im Hinspiel den direkten Vergleich gewonnen.

Es gibt aber noch eine große Unbekannte, und die heißt SSV Jahn Regensburg II. Sollten am Ende Dachau, Rain und Regensburg II punktgleich sein, gäbe es eine Sondertabelle mit diesen drei Teams. Das würde passieren, wenn Regensburg II und Dachau ihre beiden Spiel gewinnen und Rain beide ausstehenden Matches verliert. In der Sondertabelle hätte Regensburg vier Punkte, Dachau und Rain kämen auf sieben Zähler, wobei Rain wohl das bessere Torverhältnis aufzuweisen hätte.

„Somit müssen wir“, so 65-Fußballboss Ugur Alkan, der sich in diese komplizierte Materie eingearbeitet hat, „in Rain mit drei Toren Unterschied gewinnen, um auch in Sachen Torverhältnis die Nase vorn zu haben.“

„Acht Siege und zwei Unentschieden – mehr muss man nicht sagen“

Diese Zahlenspiele sind das eine große Thema an der Jahnstraße, das andere ist der Gewinn des prestigeträchtigen Dachauer Sparkassenpokals gegen den Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld nach einer guten zweiten Halbzeit und einem blitzsauberen Elfmeterschießen.

Der TSV Rain ist nicht nur wegen der laufenden Erfolgsserie, zehn Spiele in Folge ohne Niederlage, eine harte Nuss. Ugur Alkan: „Acht Siege und zwei Unentschieden – mehr muss man nicht sagen. Rain steht auf den Relegationsplatz, und wenn man die letzten Wochen anschaut, ist das auch verdient, weil sie konsequent die Punkte geholt haben. Uns stecken die letzten fünf englischen Wochen in den Knochen, wir spielen auf der letzten Rille.“

65-Spielertrainer Fabian Lamotte betont: „Wir wollen dem Favoriten Rain so lange wie möglich Paroli bieten. Wir haben bis jetzt eine tolle Saison gespielt, trotzdem merkt man langsam, dass die geistige Frische fehlt. Nichtsdestotrotz werden wir in Rain alles versuchen, ein gutes Ergebnis – sprich: einen Sieg – zu erzielen.“

Fehlen werden am heutigen Samstag (Anstoß: 14 Uhr) Franz Hübl (Beruf), Onur Korkmaz (Beruf) und Leander Lask (verletzt).