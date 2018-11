Nefzger: „Würde sogar nach dem 10. Kreuzbandriss alles geben“

Verletzter TSV-Mittelfeldmotor im Interview

Rückschlag für den TSV Jetzendorf im Kampf um den Aufstieg. Mittelfeldspieler Stefan Nefzger hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im Interview spricht er über seine Verletzung und das Kapitel USA.

Für den TSV Jetzendorf läuft die aktuelle Saison bisher mehr als zufriedenstellend. Nach 18 Spielen liegt der Bezirksligist auf dem Relegationsplatz für die Landesliga, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Kirchheim, der allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Personell ist die Lage beim TSV angespannt. Nun hat sich auch noch Stammspieler Stefan Nefzger verletzt. Der 23-Jährige zog sich Anfang Oktober bei einem Zweikampf einen Kreuzband- und Innenbandanriss im Knie zu. Zusätzlich wurde auch noch der Außenmeniskus beschädigt.

Trotz dieser Hiobsbotschaft zeigt sich der Mittelfeldspieler bereits wieder kämpferisch und will unbedingt auf den Platz zurückkehren. Im Interview spricht der Rechtsfuß,über seine Comeback-Pläne, seine fußballerische Zeit während seines USA-Aufenthalts und die Saisonziele mit dem TSV.

Wie geht es dir und wie läuft der Heilungsprozess?

Es wird von Tag zu Tag besser. Ich habe eigentlich keine Schmerzen mehr und kann den Fuß schon wieder gut ausstrecken und abwinkeln. Aktuell bin ich fast jeden Tag im Fitnesstudio oder beim Physiotherapeuten. Nach der OP werde ich mit Martin Abraham, einem ehemaligen Jetzendorf-Spieler und sehr guten Physio an meinem Comeback arbeiten. Er kennt sich sehr gut mit Kreuzband-Verletzungen aus. Außerdem werde ich höchstwahrscheinlich auch auf Reha gehen.

Wurdest du bereits an deinem verletzten Knie operiert?

Nein, ich werde am 3. Dezember von Dr. Wimmer operiert.

Wie hast du dich verletzt?

Ich bin bei einem Zweikampf in der Defensive im Rasen hängengeblieben und habe mir dabei das Knie verdreht.

Wusstest Du gleich, dass etwas kaputt gegangen ist?

Ìch habe es sofort gehört. Dann habe ich aber erst noch einmal die Zähne zusammengebissen und 20 Minuten weiter gespielt. Irgendwann ging es aber dann aber nicht mehr.

„Ich würde sogar nach dem zehnten Kreuzbandriss noch alles geben“

Wie hast du danach die Hiobsbotschaft „Kreuzbandriss“ aufgenommen und bisher verarbeitet?

Die Nachricht Kreuzband ist für jeden Fußballer erstmal ein Schock, aber es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Deshalb sehe ich es als Herausforderung und und ich habe jetzt schon richtig Bock auf das Aufbautraining nach der OP.

Ist dein Ziel nochmals als Spieler auf den Fußballplatz zurückzukehren?

Klar. Wer mich kennt, weiß, wie fußballverrückt ich bin. Ich würde sogar nach dem zehnten Kreuzbandriss noch alles geben, um auf den Platz zurückzukehren. Aber ich muss es auch realistisch betrachten und sollte nichts überstützen.

Für wann planst du deine Rückkehr?

Ich denke, dass eine Rückkehr vor der Sommervorbereitung eher unwahrscheinlich ist. Aber ein kleiner Funke Hoffnung bleibt bestehen.

Insgesamt ist die Personallage bei euch etwas angespannter: Ist der Aufstieg trotzdem euer Ziel?

Der Aufstieg war grundsätzlich nie unser Ziel. Wir sind ein sehr junges Team und schauen deshalb nur von Spiel zu Spiel. Aber wir wollen natürlich immer das beste raushauen und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Auch wenn die Personallage etwas dünn ist, sind alle super Kicker und ich habe vollstes Vertrauen in die Jungs.

Angebot an Trainer für gemeinsame Fitness-Besuche

Stehst du trotz der Verletzung viel in Kontakt mit der Mannschaft?

Klar. Wir haben eine super Truppe in Jetzendorf und sind alle richtige Freunde. Deshalb stehen wir auch privat viel in Kontakt und unternehmen viel gemeinsam. Außerdem ist jeden Donnerstag Vereinsabend.

Wie unterstützt du das Team derzeit?

Ich rede einfach ein bisschen blöd daher, das bringt die nötige Lockerheit bei den Jungs. Bei Spielen versuche ich, sie dann von der Seitenlinie zu pushen.

Hast du vor das Team in der Zeit deiner Verletzung auch in einer anderen Rolle zu unterstützen?

Nein, das nicht. Wir haben mit Xandi und Schrödi (Alexander Schäffler und Martin Schröder, Anm. d. Red.) zwei super Trainer. Wenn der Xandi sich für die Rückrunde gerne fit machen möchte, biete ich ihm hier offiziell an, mit ihm in der Winterpause über ins Gym zu gehen (lacht).

In den USA wird viel „mit der Brechstange gespielt“

Du warst eine Zeit lang auch in den USA: Wie war diese fußballerische Erfahrung für dich? Was hast du dabei gelernt und mitgenommen?



Der Unterschied ist schon massiv. Es gibt kein richtiges Ligensystem. Ein Verein kauft sich einfach in den Profibereich ein. Taktisch sind die Amerikaner weit hinter her. Aber die Spieler sind physisch sehr stark. Deshalb wird sehr viel hoch und weit, also mit der Brechstange gespielt.

War die Umstellung für dich schwer, als du wieder zurück in Deutschland warst?

In USA habe ich schon meine Eingewöhnungsphase gebraucht. Zurück in Deutschland haben es mir meine Freundin, meine Familie und meine Freunde sehr einfach gemacht. Im Bezug auf Fußball hätte es nichts besseres geben können als das Umfeld des TSV Jetzendorf. Das kein Problem, denn unser damaliger Trainer Tarik Sarisakal hat sofort wieder auf mich gesetzt und mir viel Vertrauen geschenkt.

