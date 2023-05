Arnbach verliert Tabellenführung – Indersdorf beweist Moral

Christian Wagner (links) und die SpVgg Röhrmoos erkämpften sich gegen Schwabhausen (schwarze Trikots) einen Punkt. © HAB

Dachau – Weil der TSV Arnbach 2:3 in Haimhausen verlor, gibt es einen neuen Spitzenreiter in der Kreisklasse München 1: Der SV Olympiadorf hat mit einem 3:1-Sieg in Petershausen die Tabellenführung übernommen.

SV Petershausen – SV Olympiadorf 1:3: Es war eine erwartete, aber nach dem Match auch eine bittere Niederlage für den SV Petershausen gegen das Spitzenteam aus dem Olympiadorf. Johannes Bauer vom SV Petershausen war der Mann der ersten sieben Minuten. In der vierten Minute brachte er sein Team in Führung, drei Minuten später lenkte er das Spielgerät ins eigene Gehäuse. Zwei Minuten vor der Pause gelang den Gästen die Führung durch Benjamin Ouattara. „Wir bekommen zwei Gegentore vor der Pause nach Standardsituationen, das ist zu einfach“, monierte SVPSprecher Matthias Neumeier. Nach der Halbzeit plätscherte die Partie weitestgehend vor sich hin, eine Minute vor dem Ende sorgte Alexander Zuber mit seinem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Mit dem Sieg in Petershausen und der gleichzeitigen Niederlage von Arnbach in Haimhausen rückte der SV Olympiadorf nun an die Tabellenspitze. (hae)

SV Haimhausen – TSV Arnbach 3:2: Einen überraschenden 3:2- Sieg feiert der SV Haimhausen gegen den TSV Arnbach. Das Match begann für den Gastgeber optimal, denn Spielertrainer Christian Schmeizl brachte sein Team bereits nach drei Minuten in Führung. Stefan Bernhard sorgte mit seinem 2:0 in der 28. Minute für die deutliche Pausenführung des SVH. Nach der Halbzeit nahm die Partie dann aber richtig Fahrt auf. Zunächst fing sich der Arnbacher Marc Reingruber eine Zehn-Minuten-Strafe (55.) ein. Kaum war er wieder auf dem Platz, traf der Gastgeber durch MaximilianKing zum 3:0 (66.). Wer allerdings gedacht hatte, dass das Match nun gelaufen wäre, der wurde eines Besseren belehrt. Florian Mayr erzielte in der 71. Minute das 1:3, anschließend folgte ein Power-Play des Gastes. Allerdings gelang Arnbach nur noch in der Nachspielzeit (90.+3) der Anschlusstreffer. (hae)

TSV Altomünster - TSV Bergkirchen 0:2: Der Tabellenzehnte TSV Altomünster unterlag dem Tabellenzweiten Bergkirchen in einem Kreisklassenspiel auf hohem Niveau erst nach hartem Kampf. Das 0:1 fiel in der 33. Minute. Michael Mayr traf mit einem unhaltbaren Flachschuss ins rechte Eck. In Hälfte zwei kam Alto zur größten Chance auf den Ausgleich: Einen Eckball auf den zweiten Pfosten köpfte Andreas Effinger zentral vors Tor. Die Abnahme von Maximilian Mauer konnte Bergkirchens Hendrik Natzer glücklich klären, der Abpraller sprang Maximilian Mauer an den Oberarm, woraufhin der Schiedsrichter das anschließende Tor nicht gab. Das 0:2 in der 75. Minute besorgte Stefan Frimmer mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern, der Ball passte genau in den Winkel. „Wir haben gut gekämpft, aber waren nicht in der Lage, das Spiel zu drehen“, so Alto-Sprecher Stefan Loibl. Die Bergkirchener Spielertrainer Stefan Frimmer und Simon Zacherl freuten sich über „drei wichtige Punkte und eine tolle Mannschaftsleistung, vor allem defensiv“. (ro)

SV Odelzhausen – SV Türk Dachau 1:4: Bei besten Bedingungen holten sich die Gäste aus Dachau den Sieg. Ausschlaggebend war, dass Odelzhausen aus zehn Chancen nur einen Treffer machte, Türk Dachau für vier Tore jedoch nur sieben Chancen benötigte. Der SVO versäumte es, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Türk Dachau ging mit einem Frühstart in Führung: Gökhan Bicer traf schon nach drei Minuten. SVO-Torjäger Robert Mederer glich in der 37. Minute aus, es war sein zwölftes Saisontor. In der zweiten Hälfte erzielten Oussama Boulezaz (52.), Bilal Yilmaz (68.) und Gökhan Bicer mit seinem zweiten Treffer die Tore zum 4:1-Auswärtssieg. „Wir hatten mehr vom Spiel, aber letztlich nicht die körperliche Fitness und technischeKlasse, um Türk Dachau noch mehr unter Druck zu setzen“, sagte SVO-Spielertrainer Tobias Strixner. TürkSprecher Berkan Tuna war dagegen total glücklich: „Trotz einiger Ausfälle war es eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten und ein verdienter Auswärtssieg.“ (ro)

SV Riedmoos–TSV Indersdorf 2:3: Die Indersdorfer zogen das turbulente Spiel erst in der Nachspielzeit auf ihre Seite, Patrick Bromm traf zum umjubelten 3:2. Indersdorf war früh durch eine Standardsituation, wie man sie in dieser Saison schon öfters erlebt hat, mit 1:0 in Führung gegangen. Nach mustergültiger Flanke von Nico Karelly hielt Tobias Altstiel in der 6. Minute seinen Kopf hin. Riedmoos konnte jedoch nach 34 Minuten ausgleichen, Andi Manhart nutzte eine missglückte Rettungsaktion der Indersdorfer Defensive. Auch um die Chancenverwertung der Indersdorfer war es nicht gut bestellt – und das bestrafte Riedmoos eiskalt. Den Indersdorfern gelang es nicht, einen Eckball zu klären. Diese unübersichtliche Situation im Indersdorfer Strafraum nutzte Luca Kittelmann in der 50. Spielminute zum 2:1. Die Indersdorfer bewiesen jedoch Moral, wechselten taktisch und setzten offensiv alles auf eine Karte. Das wurde mit dem Ausgleich belohnt, der eingewechselte Markus Hartl traf in der 81. Minute. Indersdorf machte weiter, der Druck der Gäste wurde so groß, dass sich der Riedmooser Verteidiger Felix Kühn in der 86. Minute nur mit einer Notbremse zu helfen wusste. Auch bedingt durch den Platzverweis gelang in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer. (dn)

SpVgg Röhrmoos – TSV Schwabhausen 0:0: „Das Ergebnis sagt alles, es war ein schwaches Spiel von beiden Seiten und hatte keinen Sieger verdient.“ So kommentierte Schwabhausens Abteilungsleiter Manfred Göttler die Partie. Chancen gab es so gut wie keine, so war die Ampelkarte für Maximilian Blank nach einer Stunde gewissermaßen der Höhepunkt der Auseinandersetzung. Kurioserweise kam Schwabhausen in Unterzahl besser ins Spiel. Zählbares sprang jedoch nicht heraus. Seit gestern hat der TSV Schwabhausen einen neuen Trainer. Franz Gottwald hat das Amt beim Tabellensiebten übernommen. Es ist Gottwalds zweites Engagement in Schwabhausen. (tol)

SV Ampermoching - ASV Dachau II 1:1: Ampermoching setzte in der 7. Minute den ersten Wirkungstreffer: Nach einer Ecke brachten die Gäste aus Dachau den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Florian Kreitmair bedankte sich mit dem 1:0. „Das war ein klassisches Kreisklassentor“, kommentierte ASV-Coach Dominikus Reischl den Gegentreffer. Sein Team musste mitansehen, wie Ampermoching das Duell kontrollierte. Die Heimelf verpasste es allerdings, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Und so kam es wie so häufig im Fußball: Ein guter Angriff reichte den Gästen zum Ausgleich. Sven Weiß chippte den Ball nach einem Pass hinter die Kette ins Ampermochinger Tor (43.) – ein sehenswerter Treffer und so gar nichtKreisklasse. Auch in der zweiten Hälfte hatte Ampermoching mehr vom Spiel und die besseren Chancen, darunter ein 40-Meter-Heber von Fabian Barth knapp neben das Tor, am Spielstand sollte sich aber nichts mehr ändern. (stm)

Kreisklasse Aichach – FC Tandern – BC Aresing 2:4: Tandern war nach drei Siegen in Folge im Aufwind, der BC Aresing im Dauertief. Die als Tabellenletzter angereisten Gäste hatten neunmal in Folge nicht mehr gewonnen, wollten diese Serie aber unbedingt beenden. „Sie waren galliger“, musste FCT-Trainer Oliver Beck anerkennen, während seine Mannschaft überhaupt nicht ins Spiel fand. Florentin Gaßner brachte die Gäste in der Anfangsphase in Führung (12.), Lucas Öttl glich in der 23. Minute für Tandern aus. Doch das 1:1 brachte keine Sicherheit ins FCT-Spiel – im Gegenteil: Nach Treffern von Mathias Höß (35.) und Alexander Gazdag (41.) zogen die Gäste noch vor der Pause davon. Im zweiten Durchgang passierte zunächst wenig, die Schlussphase hatte es dafür in sich. Zunächst erzielte SamuelKlobucaric den Anschlusstreffer (88.). Tandern hatte danach die Chance auf den Ausgleich, doch als der FCT komplett ins Risiko ging, markierte Dominik Hormann den 2:4-Endstand (90.+3). (stm)

Kreisklasse Zugspitze – SV Igling - VfL Egenburg 1:1: Zum Rückrundenstart in der Abstiegsrunde ging es für Spitzenreiter Egenburg nach Igling. Das Hinspiel hatte der VfL mit 5:2 gewonnen, und auch im zweiten Saisonduell waren die Gäste zunächst näher dran am Führungstor. Roland Hainzinger vergab zwei gute Möglichkeiten, doch auch Igling hätte in der munteren ersten Hälfte in Führung gehen können. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Duell. Igling nahm den Egenburgern den Schwung, die VfL-Offensive komplett lahmzulegen, gelang der Heimelf allerdings nicht. So hatten Max Berglmeir und Max Weindl eine Doppelchanche, doch Iglings Torhüter sowie die Latte verhinderten die Gästeführung. Danach schlichen sich Ungenauigkeiten ins Egenburger Spiel ein. Johannes Schorer bestrafte dies (81.). Doch Egenburg hatte kurz vor Schluss eine Antwort parat: Max Berglmeir köpfte in der 89. Minute eine Flanke von Stefan Naßl sehenswert zum 1:1 ein. (stm)