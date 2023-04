Kreisklasse 1: TSV Arnbach setzt sich an die Spitze – Spitzenspiel am Mittwoch

Nicht zu stoppen: Drei Tore erzielte Stefan Frimmer (grünes Trikot) beim Bergkirchner Sieg in Ampermoching. Hier geht der Ampermochinger Mestan Klink in den Zweikampf. © RO

Der TSV Arnbach ist nach einem glatten 4:0-Derbysieg beim TSV Schwabhausen neuer Tabellenführer der Kreisklasse München 1.

Dachau – Schon am morgigen Mittwoch sind die Arnbacher gefordert, diesen Spitzenplatz zu verteidigen – beim Nachholspiel in Bergkirchen.

TSV Schwabhausen – TSV Arnbach 0:4: Der Trainerwechsel in Schwabhausen von Mario Wolf zu Urgestein Herbert Dittrich hat bislang noch keine Früchte getragen. Auch im Derby gegen den TSV Arnbach gab es nichts zu holen. Die Treffer erzielten Peter Gschrey (9.), Fabian Beck (68.), Markus Willibald (72.) und Arnbachs Abteilungsleiter Florian Mayr. Schwabhausen hielt sogar gut mit, nennenswerte Torchancen gab es jedoch nicht. „Wenn es nicht läuft, wird jeder Fehler mit einem Gegentor bestraft“, sagte Herbert Dittrich nach dem Spiel. „Und vorne rutscht halt die eine oder andere Halbchance nicht rein, um auszugleichen, über 90 Minuten geht die Niederlage in Ordnung, fiel aber um ein, zwei Tore zu hoch aus.“

Ähnlich kommentierte Arnbachs Sprecher Florian Mayr, der sich über den lang ersehnten Derby-Sieg mächtig freute, den Spielverlauf: „Die Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt. Das Spiel war enger, als es das Ergebnis aussagt.“ Der TSV Arnbach übernahm mit dem Dreier die Tabellenführung. ro

SV Petershausen – SV Türk Dachau 1:2: Auf schwerem Geläuf gelang den Gästen aus Dachau am Ende ein verdienter Auswärtssieg. Für den SVP wird die Situation nach dieser Niederlage noch prekärer, bei fünf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer droht der Abstieg in die A-Klasse.

Dabei begann das Spiel gut für Petershausen, denn Philipp Breuer erzielte in der 17. Minute das 1:0. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. Die zweite Hälfte dominierten dann die spielstarken Gäste aus Dachau. Bilal Yilmaz erzielten das 1:1 in der 54. Minute, ehe Oussama Boulezaz mit dem 1:2 in der 66. Minute den Auswärtssieg sicherte. SVP-Trainer Dominik Langenegger sprach von einem „verdienten Sieger Türk Dachau“ und klagte, dass sein Team eine unfassbar desolate zweite Hälfte gespielt und den Matchplan nicht umgesetzt habe, mit vielen technischen Fehlern, ohne Biss und ohne Selbstvertrauen und auch ohne Torchance.

Türk-Sprecher Berkan Tuna war hingegen bester Laune: „Durch ein komplett anderes Auftreten und richtige Körpersprache nach der Pause haben wir den Sieg geholt.“ ro

SV Odelzhausen – TSV Altomünster 1:1: Der Gast aus Altomünster erwischte im Duell der Tabellennachbarn den besseren Start und ging früh in Führung. Tobias Isemann stand nach einem Diagonalball und einem Luftloch eines Odelzhausener Verteidigers allein vor dem SVO-Kasten (7.). Odelzhausen tat sich schwer, „wir hatten keine Ideen“, befand Teamsprecher Marcel Bösinger. Das wurde nach der Pause besser, Chancen für die Gastgeber häuften sich. Das 1:1 in der 57. Minute war dann überfällig. Markus Prukob scheiterte nach Vorarbeit von Magnus Winkler im ersten Versuch noch an Alto-Keeper Aron Sturm, drückte den Ball aber anschließend im Sitzen über die Linie. In den folgenden Minuten hatte der SVO noch Chancen auf weitere Tore, Alto blieb bei Kontern allerdings ebenfalls gefährlich. tol

SV Ampermoching – TSV Bergkirchen 3:5: Acht Tore in 90 Minuten: Die Zuschauer bekamen einiges geboten. Es hätte aber sogar noch mehr sein können, denn auf beiden Seiten eröffneten sich Topchancen auf weitere Tore. Ampermoching und Bergkirchen lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. „Am Ende hat die cleverere Mannschaft verdient gewonnen“, urteilte SVA-Sprecher Klaus Kirschner.

4:3 für Bergkirchen stand’s nach 48 Minuten. Für Ampermoching hatten Fabian Barth und zweimal Blerart Blaku getroffen, für Bergkirchen Stefan Frimmer zweifach und Ahmet Ar. In der 51. Minute schubste Simon Zacherl seinen Gegenspieler Blaku weg und sah dafür die Rote Karte.

In der Folge drückte Ampermoching in Überzahl, aber Bergkirchen verteidigte verbissen und blieb bei Konter brandgefährlich. Ein solcher Konter führte in der 87. Minute zum entscheidenden 3:5, wieder hieß der Torschütze Stefan Frimmer. tol

SV Haimhausen – TSV Indersdorf 4:1: Das Spiel begann aus Sicht der Gäste aus Indersdorf optimal: Tobias Altstiel traf schon nach fünf Minuten mit einem Fernschuss. Doch das war’s dann auch, in der Folge war Haimhausen das klar bessere Team. „Wir haben uns nach dem Tor kurz geschüttelt und hatten dann die besseren Chancen, wir waren aggressiver und zweikampfstärker“, berichtet SVH-Spielertrainer Chris Schmeizl.

Der Sieg gehe auch in dieser Höhe in Ordnung. In der 12. Spielminute stand Stefan Bernhard nach einem Ball in die Tiefe allein vor Indersdorfs Keeper Jonas Tschiesche und traf zum Ausgleich. Nur vier Minuten später brachte Markus Haase Haimhausen in Führung, die Philipp Schmid in der 56. Minute ausbaute. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Daniel Keferloher in der Nachspielzeit, ein ganz junger Kicker im Kader der Haimhausener. tol

SV Riedmoos - ASV Dachau II 0:1: Im Kellerduell zwischen Schlusslicht Riedmoos und der ASV-Zweiten war die Heimelf das bessere Team, die Gäste hatten aber einen glänzend aufgelegten Luca Zimmermann zwischen den Pfosten. ASV-Trainer Dominikus Reischl bescheinigte seinem Keeper einen „Sahnetag mit überragenden Paraden“. Kurz vor der Pause wäre Torhüter Zimmermann chancenlos gewesen, doch die Latte verhinderte nach einem Kopfball die Riedmooser Führung. Dachau kam glimpflich davon. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber das bessere Team, doch den Treffer erzielte ASV-Spieler Mathias Cebulla nach einer schnell ausgeführten Ecke (67.). Der Pfosten und drei Mal Zimmermann sorgten dafür, dass es beim glücklichen Sieg der Dachauer blieb. stm