Kreisklasse 1: FCT ist noch ohne Gegentor – Hattricks in Altomünster und Schwabhausen

Bester Mann und dreifacher Torschütze in Schwabhausen: Christian Henning. kn © kn

Drei Spiele, drei Siege: Der TSV Arnbach und der FC Tandern führen die Kreisklasse München 1 an. Tandern hat bislang in dieser Saison noch nicht einen Gegentreffer kassiert.

TSV Arnbach – TSV Moosach Hartmannshofen 3:1

„Das war ein hart erkämpfter Sieg in einem hektischen Spiel“, sagte Arnbachs Pressesprecher Florian Mayr nachdem Schlusspfiff. Moosach hat dem TSV Arnbach alles abverlangt, verwickelte den neuen Tabellenführer der Kreisklasse 1 immer wieder in Zweikämpfe. Die Arnbacher gingen nach 13 Minuten verdient in Führung. Torjäger Daniel Breitenberger hatte mal wieder zugeschlagen. Heiko Strieder erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Aber die Gäste aus München erwiesen sich als zäh, sie hatten durchaus auch Möglichkeiten, um den einen oder anderen Treffer zu erzielen. Arnbach versäumte es dann in der zweiten Halbzeit, das 3:0 zu machen und musste nach dem Anschlusstreffer in der 89. Minute durch Sebastian Zobel zum 2:1 noch kurz zittern. Doch Markus Willibald erhöhte in der 90. Minute auf 3:1, das war die Entscheidung. ro

SV Riedmoos – SV Odelzhausen 1:2

Beide Mannschaften hatten am ersten Spieltag verloren. Riedmoos ging wieder leer aus. Dabei sah bis zur 76. Minute nach einem Sieg für den SV Riedmoos aus. Denn Gabriel Blank hatte in der 29. Minute zum 1:0 getroffen. Doch dann drehte der SVO das Spiel in den letzten 15 Minuten durch zwei Foulelfmeter. Den ersten verwandelten Robert Mederer, der selbst gefoult worden war, den Sieg sicherte dann Florian Brandmair in der 89. Minute nach einem Foul an Max Brunetti. Am Ende war der neue Odelzhausener Cheftrainer Christoph Augustin zufrieden: „Dank einer kämpferisch guten zweiten Halbzeit haben wir nicht unverdient, aber durch den späten Elfmeter auch etwas glücklich die drei Punkte entführt.“ Augustin steht ebenso auf dem Platz wie seine beiden Co-Trainer Robert Mederer und Michael Brachard. ro

SG Altomünster/Pipinsried II – SV Türk Dachau 1:5 (1:4)

Türk Dachau hat erstmals in der neuen Saison gewonnen – und wie. „Wir waren einfach nicht richtig wach“, klagte Alto-Abteilungsleiter Marco Mauer. Nach einem Stellungsfehler in der Alto-Abwehr traf Emrah Kaygunsiz schon in der 3. Minute. Die Gastgeber hatten in der Folge, zwei, drei sehr gute Torchancen, die nächste saß: Paul Ottelinger schoss den Ball über Torwart Mert Özcelik hinweg ins linke Eck – 1:1. Aber die SG war hinten einfach nicht sattelfest. Das bestrafte Türk Dachau in der 29. Minute, abermals traf Emrah Kaygunsiz. „Wir konnten unsere Chancen nicht verwerten, und bei Türk Dachau geht gefühlt jede Chance ins Tor“, so Mauer. Das 3:1 besorgte Benjamin Coric in der 40. Minute. Das 4:1 für Dachau, das die Partie vorzeitig entschied, war dann ein Schmankerl: An der Mittellinie geht Alto der Ball verloren. Kaygunsiz schießt sofort, über Torwart Jozo Derek hinweg segelt der Ball ins Netz (45.+1). Auch in der zweiten Halbzeit hatte Alto seine Möglichkeiten, ein Treffer aber wollte nicht gelingen. Auch nicht beim Elfmeter nach einem Foul an Luis Stamm. Florian Mederer scheiterte an Torwart Özcelik. Nach einem Konter fiel in der Nachspielzeit noch das 1:5, Torschütze war Benjamin Coric. dn

TSV Schwabhausen – TSV Indersdorf 5:1

Einen rabenschwarzen Nachmittag erwischten die Kicker des TSV Indersdorf beim TSV Schwabhausen. Trotz des Rückenwinds aus zehn Pflichtsiegen in Folge kamen die Indersdorfer überraschenderweise mit 1:5 unter die Räder. Die Gastgeber waren von Anfang an bissiger und versuchten, den Ball schnell und vertikal auf ihren Topstürmer Christian Henning zu spielen. Mit Erfolg: Henning schoss in der zweiten Halbzeit einen Hattrick (55., 57., 76.) und war durchgehend brandgefährlich. Das 2:0 in der 9. Minute durch Giovanni Virduzzo bereitete er zudem mustergültig vor. Dominik Wagner hatte bereits in der 7. Minute für die Führung gesorgt – nach einem von den Indersdorfern schlecht verteidigten Einwurf. Zu allem Überfluss kassierte der Indersdorfer Verteidiger Gottschalk noch eine Rote Karte aufgrund einer Notbremse (64.). Zur Ergebniskosmetik konnte nur noch Marcel Truntschka mit einem verwandelten Handelfmeter beitragen (57.). „Jetzt gilt es, nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Tandern Reaktion und Charakter zu zeigen“, so Indersdorfs Sprecher Christian Bopfinger. dn

SV Ampermoching – TSV Hilgertshausen 1:3

Die Ampermochinger hatten einen Topstart in die Saison hingelegt. Zu den beiden Auftaktsiegen in der Liga kamen drei Pokalerfolge in Serie, darunter das überraschende 6:4 nach Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten Nord Lerchenau. Gegen Hilgertshausen lief der SVA aber von Beginn an hinterher. „Wir haben den Kampf nicht angenommen und waren ziemlich unterlegen“, beobachtete Jonas Fuchsbichler, der Abteilungsleiter der Ampermochinger. Die logische Konsequenz war der Führungstreffer der Gäste durch Kevin Hofmann (42.). Doch Ampermoching zuckte noch einmal. Fabian Barth brachte die Heimelf in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zurück (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Hilgertshausen war besser und verdiente sich die erneute Führung. Dafür brauchte der TSV allerdings die Klasse von Michael Kornprobst. Der ehemalige Spieler des ASV Dachau knallte einen 30-Meter-Freistoß in den Winkel (61,). Die Ampermochinger hätten mit etwas Fortune noch einmal ausgleichen können, doch mit dem 1:3 durch den nächsten Ex-ASV-Akteur Milos Kobilarov (85.) war die Sache vorzeitig erledigt. stm

FC Tandern – ASV Dachau II 1:0

Nach den beiden Zu-null-Erfolgen zum Auftakt begann der FC Tandern auch gegen die Zweitvertretung des ASV Dachau selbstbewusst und mit klaren Feldvorteilen. Doch die noch punktlosen und erneut dezimierten Gäste verteidigten gut. Sie ließen wenig zu – auch weil der 2005 geborene A-Jugend-Spieler Massih Azad gegen Tanderns Torjäger Korbinian Kölbl stark spielte. Auch die Gäste hatten zwei große Möglichkeiten, in der ersten Hälfte sollte aber kein Tor fallen. Dabei blieb es auch zunächst nach dem Seitenwechsel. Die Partie lief auf ein torloses Remis hinaus, als Kölbl sich den Ball zum Freistoß zurechtlegte. Ungestört von ASV-Innenverteidiger Azad. Kölbl lief an und schlenzte mit links traumhaft in den rechten Winkel. Das 1:0, gleichzeitig der Endstand.

Über die drei Punkte konnten sich die Tanderner anschließend nicht wirklich freuen. Kölbl sah in der Nachspielzeit nach einem härteren Foul glatt Rot. „Zehn Minuten hätten es auch getan“, sagte sogar ASV-Trainer Dominikus Reischl. Da sich FCT-Kapitän Dominik Glas vehement beschwerte, musste auch er vom Platz. Beide werden dem FCT in den nächsten Spielen fehlen. stm

Kreisklasse Zugspitze: SV RW Überacker – VfL Egenburg 1:2

Der VfL Egenburg musste nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen zum SV RW Überacker. Der Aufsteiger war ebenfalls gut gestartet und verlangte den Egenburgern alles ab. Es entwickelte sich eine intensive, von Zweikämpfen geprägte Partie.

Mitte der ersten Halbzeit übernahm der VfL die Kontrolle. Die Belohnung war der Führungstreffer durch Hannes Zech, der nach einer Kombination von Stefan und Christian Naßl nur noch einschieben musste (28.). Nach der Gästeführung steigerte sich Überacker, trotz Chancen auf beiden Seiten fiel aber vor der Pause kein weiterer Treffer.

Auch nach dem Seitenwechsel begannen die Gastgeber mutig, doch Egenburg ließ wenig zu. Mitte der zweiten Hälfte wurde Zech im Strafraum gelegt. Tobi Bogenhauser blieb vom Elfmeterpunkt cool (67.). Egenburg verpasste die Vorentscheidung, und so sorgte Maximilian Liebl mit seinem Elfmetertor zum 1:2 für Spannung (79.). Es wurde hitzig. Überackers Steffen Höhl kassierte nach einem Foul die Gelb-Rote Karte (87.). Egenburgs Thomas Berglmeir antwortete auf einen ungeahndeten Tritt mit einem Schubser – und sah dafür glatt Rot (87.). Kurz darauf jubelte Egenburg über den dritten Sieg im vierten Spiel. stm