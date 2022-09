Kreisklasse 1: Arnbachs Torjäger Daniel Breitenberger trifft vierfach

Über zu wenig Besuch in seinem Sechzehner konnte sich Türk-Dachau-Schlussmann Emre Duran nicht beklagen, der TSV Arnbach bestürmte sein Tor ohne Unterlass. © hab

Sieben Volltreffer in drei Spielen: Keine schlechte Ausbeute für einen Stürmer. Daniel Breitenberger vom TSV Arnbach führt die Torjägertabelle der Kreisklasse München 1 an, allein viermal traf er am Wochenende.

SV Türk Dachau – TSV Arnbach 1:9: Nichts zu holen gab es für die Dachauer in einem sehr einseitigen und jederzeit fairen Spiel. Bereits nach 20 Minuten war klar, wohin die Reise gehen würde. Nach einem Doppelschlag (Marc Reingruber, 19., und Daniel Breitenberger, 20.) erlahmte die Gegenwehr der Dachauer gegen gut aufspielende Arnbacher. „Wir waren konditionell haushoch überlegen und haben schöne Tore erzielt“, freute sich Arnbachs Sprecher Florian Mayr. Mann des Nachmittags war der vierfache Torschütze Daniel Breitenberger. Markus Willibald traf dreifach. Das 9:0 in der 70. Minute markierte Michael Breitenberger, ehe Sargon Dawood der Ehrentreffer für Türk Dachau gelang (74.). Die Gäste verschossen sogar in der zweiten Halbzeit noch einen Foulelfmeter. ro

TSV Altomünster – SpVgg Röhrmoos 0:2: Nach der Niederlage zuletzt im Derby gegen Ampermoching hat sich die SpVgg Röhrmoos verdient einen Dreier beim Kreisligaabsteiger-Altomünster gesichert. Das Spiel insgesamt war eher auf bescheidenem Niveau. Beide Tore resultierten aus kapitalen Abwehrfehlern. Erst traf Maximilian Markl (9.), dann Maximilian Szelag (34.). Alto-Sprecher Stefan Loibl stellte der Mannschaft kein gutes Zeugnis aus: „Wir hatten weder spielerisch noch kämpferisch etwas zu bieten.“ Uli Reiser, Sprecher der siegreichen Gäste, war entsprechend zufrieden: „Wir durchaus höher hätten gewinnen können und haben das Spiel souverän runtergespielt.“ ro

SV Ampermoching – SV Haimhausen 2:2: Ein spannendes, wenngleich nicht besonders gutes Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden. Am Ende hätte Haimhausen in der 96. Minute beinahe noch das 3:2 erzielt, Sebastian Lemmermöhles Kopfball klatschte ans Lattenkreuz. Und das nur drei Minuten nach dem 2:2-Ausgleichstreffer durch Johann Danner. „Wir kamen in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel, erst ab dem 2:1 waren wir besser“, so Lemmermöhle. Haimhausen profitierte auch von den perfekten offensiven Einwechslungen. Eine Stunde lang war Ampermoching im Derby die bessere Mannschaft, führte nach zwei Toren von Adinane Ouro-Bodi 2:0. In der 62. Minute gelang Felix Schiedel der Anschlusstreffer. Auch Ampermochings Sprecher Klaus Kirschner sprach von einem „gerechten Ergebnis, auch wenn der Ausgleich erst in der 95. Minute fiel“. ro

TSV Indersdorf – SV Olympiadorf München 3:2: Der TSV Indersdorf haft sich zum ersten Heimsieg der Saison gekämpft. Nach einer fußballerisch tollen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Halbzeit. Die ersten beiden Tore erzielte Serhat Akdogan (9. und 23. Minute) nach tollen Kombinationen und Vorlagen, einmal über Tobias Altstiel, das andere Mal über Nico Karelly. Für den dritten Indersdorfer Treffer sorgte David Diemer im zweiten Versuch (35.). In der zweiten Halbzeit bot sich jedoch ein komplett anderes Bild: Der TSV schaffte kaum mehr Entlastung, die Olympiadorf-Kicker drückten die Gastgeber mehr und mehr hinten rein. Das 1:3 fiel nach einem Konter in der 50. Spielminute (Torschütze Philipp Kirner). Und nach einer Standardsituation verkürzte das Team aus der Landeshauptstadt durch Deniz Kuscu kurz darauf auf 2:3. Indersdorf musste in der Folge noch einige knifflige Situationen überstehen, kämpfte sich jedoch am Ende zum verdienten 3:2- Heimsieg. (hae)

ASV Dachau II – TSV Schwabhausen 0:1: Die ASV-Reserve kontrollierte und dominierte die Partie. Mit Dimitrios Papadopoulos und Mario Stanic hatte Trainer Manthos Kostas zwei Spieler aus der Landesliga-Mannschaft dabei, im Nachgang wäre ihm aber wahrscheinlich ein Stürmer lieber gewesen. Denn durch den Ausfall von Felix Obesser fehlt den Dachauern ein Neuner, oder wie Kostas sagte: „Wir haben ein Vollblutstürmer-Problem.“ Denn Chancen hatten die Stadtwälder genug. Die meisten Abschlüsse segelten über das Tor oder daran vorbei. Und wenn etwas auf den Kasten von Martin Höß kam, war der Keeper der Gäste zur Stelle. So kam es aus ASV-Sicht, wie es kommen musste: Wer die Tore vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Christian Henning schloss in der 53. Minute einen Konter erfolgreich ab und entschied mit seinem Treffer das Duell. „Sie haben auf Konter gelauert, einmal hat es geklappt“, so Kostas. Und weiter: „Eigentlich war das eine Super-Mannschaftsleistung von uns. Nur das Tor hat gefehlt.“ stm

SV Odelzhausen – SV Petershausen 4:1: Der SV Odelzhausen machte dort weiter, wo er beim 4:1-Sieg gegen Röhrmoos aufgehört hatte. Die Heimelf machte Druck und erspielte sich Chancen, eine Unachtsamkeit reichte den Petershausern jedoch, um in Führung zu gehen: Tom Schober beförderte den Ball nach einer zu kurzen Abwehr per Bogenlampe ins Netz (13.). Odelzhausen antwortete mit Offensive. Mehrmals lag der Ausgleich in der Luft, doch der SVO bewegte sich auf dünnem Eis. Wenn die Petershausener vor dem Tor auftauchten – das passierte selten –, waren sie gefährlich. Robert Mederer erzielte in der in der vierten Minute der Nachspielzeit von Durchgang eins den verdienten 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte die Heimelf das Ergebnis dann in ihre Richtung. Markus Prukop nickte nach einer Flanke zum 2:1 (55.) ein. Ebenfalls nach einer Hereingabe schnürte Mederer seinen Doppelpack (78.). Die Gäste hatten dieser offensiven Wucht nichts mehr entgegenzusetzen. Die Entscheidung war das 4:1 durch Alexander Frech (81.). stm

Das Spiel Bergkirchen gegen SV Riedmoos wurde auf den 22. September verlegt.