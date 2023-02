ASV Dachau beißt sich in der Spitzengruppe fest

Teilen

Und schon wieder 3:0: Die ASV-Volleyballer mit ihren Trainern Patrick Steuerwald (hinten Vierter von rechts) und Raiko Worf (hinten Zweiter von rechts) sowie mit den Cheerleader-Mädchen der American Football-Abteilung des ASV, die zur Unterstützung in die Halle gekommen waren. © Haelke

Schon wieder ein glatter 3:0-Sieg: Die Zweitliga-Volleyballer des ASV Dachau haben auch der TuS Kriftel keine Chance gelassen. Aufsteiger Dachau bleibt Tabellendritter.

Dachau – Mit dem dritten 3:0- Erfolg in Serie haben sich die Zweitliga-Volleyballer des ASV Dachau endgültig in den Top 3 der Liga festgebissen. Im Heimspiel gegen die TuS Kriftel ließen die Dachauer am Samstag gegen einen allerdings ersatzgeschwächten Gegner nichts anbrennen, das 3:0 (20, 20, 17) war auch in der Höhe verdient. Zum wertvollsten Spieler wurde Dachaus Diagonalangreifer Vincent Graven gewählt.

Genuss-Volleyball, aus Dachauer Sicht, war am Faschingssamstag in der Georg-Scherer-Halle angesagt. Da der Gast aus Hessen kurzfristig auf mehrere Stammspieler verzichten musste, hatte der ASV keine Mühe, Sieg Nummer zwölf unter Dach und Fach zu bringen.

Auffallend war, dass die junge ASV-Mannschaft das Spiel in den ersten beiden Durchgängen äußerst routiniert abspulte. Mit einem fast fehlerfreien Aufschlagspiel setzten die Spieler von ASV-Coach Patrick Steuerwald ihren Gegner derart unter Druck, dass diese keine Lösungen finden konnten. „Wir sind zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise in einen Flow gekommen“, sagte Kriftels Trainer Tim Schön nach der Partie. „Die Dachauer haben das mit ihrem Aufschlagspiel unterbunden. Wir haben nie ein Mittel gefunden.“

Es war beeindruckend, wie sich die jungen Dachauer abgebrüht gegen ihren Gegner durchsetzen. „In den ersten beiden Sätzen haben wir cool gespielt und in den richtigen Momenten die Fehler des Gegners gut ausgenutzt“, analysierte Steuerwald die Leistung seiner Mannschaft. „Allerdings hat mir etwas die Emotionalität gefehlt, die Begeisterung. Das war dann im dritten Satz besser. Es ist einfach schöner, wenn du aus der Abwehr die Bälle holst und dann in Punkte verwandelst“, so der ehemalige Nationalspieler. „Allerdings muss man sagen, dass dem Gegner einige wichtige Spieler gefehlt haben. Mit denen hätten sie uns mit Sicherheit mehr gefordert, was wiederum meiner Mannschaft sehr gutgetan hätte.“

Hier kommt der nicht durch: Fabian Suck (Nummer 15) und Samuel Sadorf blocken den Angriffsversuch des Kriftelers Pascal Eicher. © Haelke

Bis zur nächsten Partie in Mühldorf haben die Dachauer nun zwei Wochen Pause. „Das ist momentan gar nicht so schlecht, da können wir etwas durchatmen und kleinere Verletzungen auskurieren“, sagte Steuerwald.

Nach einem Drittel der Saison belegt der ASV Dachau als Aufsteiger einen sensationellen dritten Platz in der Tabelle. Die Leistungen der Mannschaft haben sich exorbitant gesteigert. Eine solche Leistungsexplosion war vor der Saison nicht zu erwarten. Ein großes Plus der Mannschaft vom Stadtwald: Sie ist auf allen Positionen gleich gut besetzt, wenn Auswechselungen vorgenommen werden, gibt es keinen Leistungsabfall.

Wo die Leistungsgrenze der Mannschaft liegt, weiß momentan auch von den Verantwortlichen niemand so recht. Fakt ist auch: Es macht auch für die Zuschauer wieder Spaß, sich Volleyball im „Schuhkarton“ Scherer-Halle anzuschauen.