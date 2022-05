ASV Dachau legt Saisonfinale vor: Ein Tag mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Relegationsspiele

Nachdenklich wirkt ASV-Trainer Manuel Haupt vor dem Bezirksligafinalspiel am Freitag. © hab

Die Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga wirft ihre Schatten voraus, einmal muss der ASV Dachau aber noch das Tagesgeschäft erledigen.

Dachau – Die Stadtwälder empfangen am heutigen Freitag um 18.30 Uhr den SV Nord Lerchenau. Es ist das 28. und somit letzten Punktspiel der Stadtwälder in der Bezirksliga-Saison 2021/2022. „Der Gedanke hinter der Spielverlegung von Samstag auf Freitag war, dass wir vor der Relegation eine etwas längere Pause haben wollten“, erklärte ASV-Trainer Manuel Haupt.

Normalerweise finden alle Partien des letzten Spieltags zeitgleich statt, da die Dachauer ihren Platz in der Relegation aber schon sicher haben und die Lerchenauer in keine wichtige Entscheidung mehr eingreifen können war die Verlegung möglich.

„Der SV Nord hat zugestimmt. Darüber sind wir sehr dankbar“, so Haupt. Er kann das Duell gegen den Tabellendritten aus der Landeshauptstadt nutzen, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.

Welche Strategie er dabei fahren wird, ließ er offen. „Es gibt Überlegungen zur Aufstellung und zur Taktik. Wir werden die Jungs, die in letzter Zeit viel im Einsatz waren, nicht 90 Minuten spielen lassen“, berichtet Haupt. Und weiter: „Einige werden vielleicht komplett geschont. Ob wir taktisch etwas testen, hängt davon ab, wie stark wie stark wir rotieren. Und darüber habe ich mir noch keine hundertprozentigen Gedanken gemacht“, so der Trainer des Tabellenzweiten.

Sicher ist, dass Maximilian Bergner und Sebastian Mack weder gegen den SV Nord noch in der Relegation auflaufen können. Bergner ist verletzt, Mack befindet sich auf Weltreise. Damit fehlen zwei wichtige Akteure der Offensivabteilung. Andere werden es richten müssen: Philipp Schmidt und Michael Kornprobst sind Kandidaten. Beide trafen bei der 2:5-Niederlage in Pfaffenhofen am vergangenen Wochenende – jeweils nach Standards von Andreas Roth.

Aus dem Spiel heraus war der ASV in den vergangenen Wochen selten erfolgreich. Haupt hofft, dass sein Team die Kurve bekommt. Ein Tor kann vieles zum Positiven verändern. Ein Treffer kann auch darüber entscheiden, auf wen die Dachauer in der anstehenden Relegation treffen. „Wir haben ein paar Szenarien durchgespielt. Alles ist möglich, eine Aktion kann alles verändern“, erzählt Haupt. Am Samstagabend wissen die Dachauer mehr: Im Anschluss an das Pokalfinale in Illertissen findet die Auslosung statt.

Um aufzusteigen, müssen die Dachauer sich in zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspiel durchsetzen. Anders als im Europapokal der Profis gilt in dieser Saison noch die Auswärtstorregel. Eine gute Nachricht für die Dachauer, denn sie erzielten in der Fremde zehn Tore mehr als im eigenen Stadion – und waren mit Abstand das torgefährlichste Auswärtsteam der Bezirksliga Nord.