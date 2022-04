„Große Enttäuschung“: ASV Dachau kassiert nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen

Von der Rolle sind derzeit Leon Schleich & Co. in der Bezirksliga. Der Spitzenreiter ASV Dachau hat zum dritten Mal in Folge nicht gewonnen. © Habschied

Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer wollte der Tabellenführer ASV Dachau gegen ein Mittelfeldteam der Gruppe Nord eine Reaktion zeigen.

Dachau - Der FC Schwabing sollte die Wut des Ostern arg gebeutelten Spitzenreiters zu spüren bekommen, doch die Partie wurde für die Dachauer zu einer „großen Enttäuschung“ (O-Ton Manuel Haupt). Der ASV-Trainer war nach der 0:2-Heimpleite seines Teams gegen Schwabing restlos bedient, seine Mannen hätten „die erste halbe Stunde“ komplett verschlafen.

Nutznießer der Dachauer Orientierungslosigkeit war einer, den Haupt aus seiner Zeit als Trainer der SpVgg Kammerberg sehr gut kennt. Gia Sibilia war damals an der Dachauer Landkreisgrenze der Torjäger vom Dienst.

Seit Sommer 2021 knipst der mittlerweile 31-Jährige wie zu besten Kammerberger Zeiten – allerdings in der Landeshauptstadt. Der ASV bekam die Klasse des Angreifers in der sechsten Minute erstmals zu spüren: Nach einem immer länger werdenden Abschlag setzte sich Sibilia gegen zwei Dachauer durch, die den Ball falsch eingeschätzt hatten. Dann versenkte er das Spielgerät per Heber über ASV-Keeper Korbinian Dietrich im Netz des Dachauer Kastens.

„Das war kein Glück, das hat Gia schon oft genug bewiesen. Aber wir müssen zuvor dafür sorgen, dass er gar nicht erst an den Ball kommt“, sagte Haupt. Und so musste seine Mannschaft einem Rückstand hinterherlaufen.

Es war nicht so, dass Schwabing glänzte. Die Gäste versuchten, die Dachauer zu stören – und das funktionierte nicht immer wie von den FC-Kickern erhofft. So hatte Miridon Rexhepi rund um die 20. Minute zwei sehr gute Chancen, doch einmal traf er den Ball frei vor Tor nicht richtig, und wenig später verpasste er den richtigen Moment, auf seinen Mitspieler Yazid Ouro-Akpo abzulegen.

Ansonsten blieb die torgefährlichste Offensive der Bezirksliga Nord allerdings ungefährlich. „Das war in der Summe zu wenig“, bestätigt Haupt. Und nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser.

Die Dachauer waren zwar drückend überlegen, doch Schwabing verteidigte gut. Mehr mussten die Schwabinger auch nicht machen, sie führten schließlich. Also lauerten sie auf Konter.

In der 56. Minuten schalteten die Gäste schnell um. Philipp Pirch hatte den Angriff eingeleitet, er bekam den Ball zurück und zog ab. Der Schuss wurde geblockt und landete bei Sibilia, der auf 2:0 stellte.

Die Dachauer hätten den Angriff besser verteidigen können, doch an diesem Nachmittag lief nicht viel zusammen. „Wir müssen aufhören, Geschenke zu verteilen“, forderte Haupt genervt.

Seine Mannschaft hatte zwar weiterhin mehr Ballbesitz, was bei der spielerischen Klasse keine Überraschung ist, doch im offensiven Drittel fehlten die Ideen und das Tempo. Am Spielstand änderte sich nichts mehr.

„Wir waren in vielen Situationen im Kopf zu langsam. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Im Moment fehlt uns zwar auch das Glück, wir erzwingen es aber auch nicht“, so Haupt.

Der ASV Dachau blieb so zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer und verlor zum zweiten Mal in Folge eine Bezirksligapartie. Auf die aktuelle Flaute deutete nach dem Start aus der Winterpause mit fünf Siegen in Serie und 16:0 Toren nichts hin. Am kommenden Mittwoch, 27. April, sind die Dachauer daheim gegen den SV Manching im Einsatz. „Dann müssen wir eine Reaktion zeigen“, so Haupt. (Moritz Stalter)

Stenogramm

ASV Dachau - FC Schwabing 0:2 (0:1)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Zvonimir Kulic, Miridon Rexhepi, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Tobias Erl, Leon Schleich, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopoulos – David Dworsky, Christoph Krüger

FC Schwabing: Mathis Peters, Louis Schmidt, Rafael Hinrichs, Konstantin Steinmaßl, Nicolas Peterfy, Philipp Pirch, Giacinto Sibilia, Mohenned Al-Dulaimi, Simon Wächter, Philippe Göbel, Jonas Jehle – Oliver von Eitzen, Julian Uhlhorn, Patrik Pancic, Musa Akin

Zuschauer: 50

Gelb-Rote Karte: Jonas Jehle (90.)

Tore: 0:1 (6.) – Giacinto Sibilia. 0:2 (56.) – Giacinto Sibilia.