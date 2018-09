ASV bläst nach Sieg in Simbach zur Attacke auf Freising und Wasserburg

Maximilian Bergner brachte den ASV in Simbach in Führung.

Zepeda: „Jetzt bleiben wir vorne dran“

von Moritz Stalter schließen

Der ASV Dachau hat die Hürde ASCK Simbach souverän übersprungen. Durch den 2:0-Erfolg bei den Innstädtern gehören die Dachauer nun zu jener Gruppe, die Druck auf das Landesliga-Spitzenduo TSV Wasserburg und Freising ausübt.

Dachau – In der ersten Halbzeit taten sich die Stadtwälder schwer. Der ASCK Simbach, der vom vorletzten Tabellenplatz aus in die Partie gegangenen war und aus seinen letzten sieben Spielen nur einen Punkt geholt hatte, ließen sich vom Pressing der Gäste nicht beeindrucken. Bevor die ASV-Spieler den ballführenden Spieler in Bedrängnis brachten, hatte der abgespielt. „Das hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Simbach hat es gut gemacht“, so Dachaus Trainer Steven Zepeda.

In Sachen Effizienz seine Mannschaft, dem Gegner allerdings überlegen, denn nach einer Viertelstunde gingen sie nach einem ihrer wenigen lichten Momente in Führung: David Dworsky drehte sich an der Grundlinie und spielte den Ball zurück auf den Fuß von Maximilian Bergner, der im Abschluss alles richtig machte. Die Führung gab dem Favoriten allerdings keine Sicherheit. „Mit der ersten Halbzeit waren wir alles andere als zufrieden“, sagte Zepeda. Also nutzten die Dachauer bereits in der Halbzeitpause eine ihrer drei Wechselmöglichkeiten.

„Wir haben Dennis Bergmann für Leon Schleich gebracht“, so der ASV-Trainer. Zudem stellten die Gäste um. „Maximilian Bergner übernahm den Platz im Sturmzentrum, Andreas Roth rückte auf die Zehn. „Wir wollten ein stabileres Zentrum haben“, erklärte Zepeda den Gedanken, der dahinter steckte.

Die Veränderungen zahlten sich aus. Dachau war nun besser im Spiel und erhöhte in der 58. Minute durch Zvonimir Kulic, der den Ball nach einer von Maximilian Bergner geschossenen Ecke über die Linie köpfte. Wenig später kam Marcel Berger für Ralf Schubnell in die Partie. „Marcel hat Ruhe reingebracht, das war wichtig“, lobte Zepeda. Auch die Einwechslung von Jonas Dworsky zahlte sich aus, denn Dworsky sorgte in der Offensive für Entlastung.

Simbach blieb im Spiel nach vorne harmlos. Der Vorletzte hatte nur eine gute Chance durch einen Schuss, der an die Latte klatschte. Sonst ließen die Dachauer wenig zu.

In der Schlussphase hatten die Gäste sogar die Möglichkeit, auf 3:0 zu stellen, sie vergaben aber ihre Konterchancen. „Das war aber am Ende nicht entscheidend. Wichtig waren die drei Punkte. Jetzt bleiben wir vorne dran“, sagte Zepeda.

ASCK Simbach - ASV Dachau 0:2

ASCK Simbach a. Inn: Fabian Taube, Kevin Grobauer, Benjamin Schlettwagner, Michael Spielbauer, Florian Straße, Heiko Schwarz (69. Jakob Nüßlein), Dustin Huber (86. Jens Maser), Haris Sistek, Fabian Hofbauer (81. Patrick Zierer), Alessandro Belleri, Adis Sistek

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Korbinian Beck, Zvonimir Kulic, Kevin Zepeda, Thomas Rieger, Ralf Schubnell (66. Marcel Berger), Leon Schleich (46. Dennis Bergmann), David Dworsky (83. Jonas Dworsky), Maximilian Bergner, Andreas Roth

Schiedsrichter: Marco Öttl

Zuschauer:100

Tore: 0:1 (15.) – Maximilian Bergner. 0:2 (58.) – Zvonimir Kulic.