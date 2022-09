ASV Dachau in Freising: Des Trainers alte Liebe

Kein Spiel wie jedes andere: ASV-Trainer Manuel Haupt war sieben Jahre in Freising aktiv. © hab

Fußball-Landesligist ASV Dachau ist am Freitagabend zu Gast in Freising. Trainer Manuel Haupt trifft dabei auf seine alte Liebe. Mit SE Freising verbindet ihn viel.

Dachau – Wenn der ASV Dachau am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim SE Freising gastiert, treffen zwei der erfolgreichsten Landesliga-Südost-Teams der vergangenen Wochen aufeinander. Für ASV-Coach Manuel Haupt ist es ein besonderes Duell. Zum ersten Mal trifft er als Trainer in einem Pflichtspiel auf seine alte Liebe.

Sieben Jahre lang schnürte Haupt für den SE Freising die Schuhe: „Ich habe dort eine tolle Zeit verbracht und nur gute Erinnerungen.“ Er war nicht nur im Mittelfeld ein wichtiger Spieler, sondern führte den Club auch lange als Kapitän aufs Feld. „Ich habe mich damals auch außerhalb eingebracht und verstehe mich mit den Leuten. Die Betreuer sind zum Beispiel noch die gleichen. Ich freue mich, nach Freising zu fahren“, so der 37-Jährige. Am Freitagabend werden die Freundschaften allerdings für 90 Minuten ruhen.

Die Dachauer haben drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, von denen sie sich absetzen wollen. Dafür brauchen sie Siege, denn in der ausgeglichenen Landesliga Südost kommen sie mit Punkteteilungen nicht weit. Haupt und sein Team sind auf einem guten Weg. Die Defensive wurde zum Erfolgsgaranten, nur 13 Gegentore sind Ligabestwert. Innenverteidiger Dimitrios Papadopoulos lobte kürzlich: „Wir haben gelernt, tief zu stehen und trotzdem aktiv zu verteidigen.“

Dies ist ein Produkt der akribischen Arbeit Haupts. „Ich suche mir für jede Einheit ein Thema und überlege, wo wie nicht gut waren oder was uns voranbringt. Das muss nicht immer taktisch sein“, so der ASV-Trainer. Vor allem mit dem Training am vergangenen Montag war er zufrieden: „Die Übungen haben funktioniert.“ Was auf der Agenda stand, ist Betriebsgeheimnis. So viel verriet Haupt: „Wir verhaspeln uns ab und zu. Daran haben wir gearbeitet.“

Der einzige kleine Makel war, dass nur 16 Spieler trainieren konnten. Einige sind gesundheitlich angeschlagen und setzten aus. Und Maximilian Bergner sowie Jonas Dworsky haben sich in den Urlaub verabschiedet und verpassen das Freising-Spiel. Vor allem der formstarke Bergner wird der Offensive fehlen.

Der Gegner aus Freising kassierte am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge. Beim 0:3 in Unterföhring war der SEF keine drei Tore schlechter, patzte aber spielentscheidend. „Jetzt war eben mal ein schlechtes Spiel dabei“, betonte Spielertrainer Florian Bittner, der die Wochen davor als „herausragend gut“ bezeichnete.

Die Duell-Historie spricht übrigens klar für den SEF. Die Hälfte der 22 Pflichtspiele gingen an die Freisinger, der ASV siegte nur zweimal.