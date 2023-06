„Nochmal volle 90 Minuten“: ASV-Coach Haupt rechnet mit schwerem Rückspiel gegen Vornbach

Von: Thomas Leichsenring

ASV Dachau startet mit einem Sieg in die Relegation. © Robert Geisler

Den Dachauern gelang mit einem Sieg gegen Vornbach der erste Schritt zum Klassenverbleib. Haupt glaubt aber daran, dass die DJK sich wehren wird.

Dachau – Der Fußball-Landesligist ASV Dachau steht mit einem Bein in der zweiten Relegationsrunde – und ist dem Klassenerhalt einen guten Schritt näher. Am Donnerstagabend gewannen die Dachauer bei der DJK Vornbach 3:1. Sie verschafften sich damit eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel an diesem Sonntag (16 Uhr, Sepp-Helfer-Stadion).

Die DJK Vornbach hat die Punktrunde in der Bezirksliga Niederbayern Ost auf Rang zwei abgeschlossen und sich so für die Relegation qualifiziert. 590 Menschen leben in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn. Und die waren am Donnerstag offenbar so ziemlich alle am Platz. Denn 800 Zuschauer verfolgten das Relegationsspiel. „Es war schön, mal vor so vielen Leuten zu spielen“, sagte ASV-Trainer Manuel Haupt nach dem Sieg über den Dorfverein.

Insgesamt war Haupt recht zufrieden mit dem Vortrag seiner Mannschaft. Der ASV hatte die Partie über die gesamte Zeit im Griff, ließ aus dem Spiel heraus praktisch keine Torchance zu, hatte dafür selbst viele gute Möglichkeiten. Hier hatte Haupt dann doch Anlass zur Kritik – die Chancenauswertung: „Wir hätten noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen!“

Zweiter Kritikpunkt: das Gegentor. In der 70. Minute versäumten es die Dachauer in einer Situation, den Ball nach vorne zu spielen. Sie zogen sich stattdessen immer weiter zurück, nach einem versprungenen Ball gab’s ein Foul. Und der Vornbacher Daniel Fuchs setzte den folgenden Freistoß unhaltbar für ASV-Keeper Artem Bykanow in den Winkel.

ASV Dachau verschafft sich gute Ausgangslage – Haupt warnt vor Überheblichkeit

Maximilan Bergner hatte den ASV nach einer halben Stunde verdientermaßen in Führung gebracht. Sebastian Mack schlug den Ball von der linken Seite aus nach innen, Leon Schleich ließ clever durch, Bergner drosch den Ball in den Winkel. Jonas Dworsky erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0, im Fallen bugsierte er den Ball artistisch aus spitzem Winkel ins Vornbacher Tor.

Beim dritten Treffer nutzten die Dachauer einen schweren Bock von Vornbachs Tormann Johannes Stidl aus. Nach einem missglückten Abschlag war Sebastian Mack kurz darauf völlig frei, er schob den Ball an Stidl vorbei ins Netz.

Der 3:1-Erfolg auf fremden Platz ist ein gutes Polster fürs Rückspiel. Aber Haupt warnt eindringlich davor, die Sache als abgehakt zu betrachten: „Wir müssen wissen, dass wir noch nichts erreicht haben, wir müssen am Sonntag noch einmal volle 90 Minuten dagegenhalten.“

Im Parallelspiel setzte sich der VfB Forstinning am Donnerstagabend in Dingolfing mit 2:1 durch. Für die vier Relegationsteams – ASV Dachau, Vornbach, Forstinning und Dingolfing – gibt es nur einen Platz in der Landesliga Südost. (Thomas Leichsenring)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos, Tim Bürchner, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich (72. Nicolas Peterfy), Jonas Dworsky, Christoph Krüger, Sebastian Mack (62. Yazid Ouro-Akpo Adjai)

Schiedsrichter: Alexander Schuster Zuschauer: 800

Tore: 0:1 (23.) - , Maximilian Bergner; 0:2 (42.) - Jonas Dworsky; 0:3 (47.) - Sebastian Mack; 1:3 (70.) Daniel Fuchs