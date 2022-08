ASV Dachau: Eigengewächse Erl und Ouro-Akpo überzeugen - Zweiter Sieg in Geretsried?

Teilen

Tobias Erl überzeugt derzeit beim ASV Dachau. © HAB

Es gibt Fußballspieler, die im Mittelpunkt stehen, weil sie an den entscheidenden Aktionen beteiligt sind. Und es gibt Spieler wie Tobias Erl, die weniger auffallen.

Heute, 18.30 Uhr: Der Defensivallrounder des ASV Dachau spielt unauffällig, ist unter Trainer Manuel Haupt aber in dieser Saison gesetzt. Auch am heutigen Mittwoch in Geretsried könnte das Dachauer Eigengewächs wichtig werden im Hinblick auf die Stabilität im ASV-Spiel.

Nur drei Dachauer Spieler haben seit dem Aufstieg in die Landesliga Südost noch keine Minute verpasst: Kapitän Christian Roth, dessen Bruder Andreas sowie der Sechser Thomas Rieger. Letzter hat sich nun in den Urlaub verabschiedet und könnte im Spiel beim Tabellenschlusslicht von Tobias Erl überholt werden.

Erl, 23 Jahre alt, stand in jedem der fünf Ligaspiele in dieser Saison in der Startelf, weil er seinem Trainer aktuell wenig Möglichkeiten gibt, auf ihn zu verzichten. „Tobi ist schnell, ruhig am Ball und zweikampfstark“, beschreibt Trainer Haupt die Qualitäten des jungen Mannes: „Außerdem ist er flexibel einsetzbar. Grundsätzlich sehe ich ihn als Außenverteidiger, er kann aber auch auf der Sechs oder, wie in den letzten Spielen, in der Innenverteidigung auflaufen.“

In Haupt hat Erl einen Trainer gefunden, der jungen Spielern eine Chance gibt. Denn vor Haupts Ankunft in Dachau im Sommer 2021 hatte Erl nur zwei Ligaspiele für die erste Mannschaft des ASV bestritten. Unter dem neuen Trainer erlebte er den Spielbeginn häufiger auf dem Platz als auf der Ersatzbank. „Tobi war schon letztes Jahr wichtig. Er hat einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Haupt. Bei einem anderen Dachauer, der in der Frühphase dieser Saison aufblühte, musste der Trainer länger auf den Durchbruch warten.

Yazid Ouro-Akpo bekam in der vergangenen Spielzeit ebenfalls die Chance, sein Können zu zeigen. „Er hat sie aber nicht so genutzt“, so Haupt. Und weiter: „Aber das hat sich im Sommer geändert. Er spielt jetzt nicht mehr außen, sondern ganz vorne. In der Vorbereitung hat er überzeugt. Sein Tor war nur eine Frage der Zeit“, sagt Haupt. Und dieser Ouro-Akpo-Treffer brachte dem ASV am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Ampfing immerhin einen Punkt.

Wie Erl stand auch der 19-jährige Ouro-Akpo in jeder der fünf Landesliga-Partien dieser Saison in der Startelf. In Geretsried könnten beide das halbe Dutzend voll machen. Möglicherweise auf anderen Positionen, denn Haupt zieht nach dem Ausfall des laufstarken Rieger eine Systemumstellung in Erwägung. Der Dachauer Trainer erhofft sich in Geretsried den zweiten Saisonsieg, er sieht aber eine gefährliche Konstellation. Denn in Geretsried krachte es nach dem dritten Spieltag gewaltig.

Trainer Martin Grelics verabschiedete sich nach zwei Niederlagen in Folge. Seine Begründung: „Die Einstellung von Teilen der Mannschaft und ihre Haltung zum Sport deckt sich nicht mehr mit meiner Vorstellung. Und dann macht es keinen Sinn weiterzumachen.“ Hans Schneider, Trainer der Zweiten, hat gemeinsam mit Co-Trainer Daniel Dittmann die Leitung des Landesligateams übernommen – ohne Erfolg: In Karlsfeld und gegen Unterföhring setzte es 1:4-Niederlagen. „Geretsried muss gewinnen, wir brauchen Punkte. Ich rechne mit einem heißten Spiel“, sagt ASV-Coach Haupt vor dem Duell am Donnerstagabend. (Moritz Stalter)