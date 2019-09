Schmidts Einsatz beim TSV Ampfing fraglich

„Es wird eine schwierige Aufgabe“

von Moritz Stalter schließen

Trotz seiner Tabellenposition, die Trainer Steven Zepeda als „bescheiden“ bezeichnet, geht der ASV Dachau optimistischer in das Gastspiel beim Schlusslicht TSV Ampfing, als er es vor zwei Wochen getan hätte.

Die Verpflichtung von Philipp Schmidt sorgt für Euphorie. Ob der Rückkehrer am heutigen Freitag auflaufen kann, ist fraglich und entscheidet sich in den Stunden vor der Partie.

Schmidt, der zwischen 2015 und 2017 in seinen beiden Spielzeiten am Dachauer Stadtwald 40 Tore erzielte und in der Saison 2016/17 mit 24 Treffern Torschützenkönig der Landesliga Südost wurde, ist gesundheitlich angeschlagen. „Er kränkelt und musste das Abschlusstraining abbrechen. Ob er spielen kann, entscheidet sich kurzfristig“, berichtete Zepeda.

Der ASV-Trainer überlegt sich seine Aufstellung genau, er hätte aber nichts dagegen, bei einem Okay Schmidts umzuplanen. „Wir werden in der Zukunft mit Philipp wieder deutlich mehr Möglichkeiten in der Offensive haben. Ein Spielertyp wie er hat uns gefehlt“, so Zepeda.

Zepeda: „Ein paar Jungs müssen zu Hause bleiben“

Sicher fehlen dem ASV Leon Schleich (Urlaub) und Tomislav Renic, der nach seiner Ampelkarte im Spiel gegen Rosenheim (1:2) einmal gesperrt zuschauen muss. Die Langzeitverletzten Michael Schwindl, Tobias Erl und Antonio Jara Andreu können ebenfalls nicht auflaufen – und dennoch sind die Dachauer in der Breite wesentlich besser aufgestellt als in den vergangenen Wochen. Nicht jeder wird es in den Spieltagskader schaffen. „Ein paar Jungs müssen zu Hause bleiben“, sagt Zepeda.

Für die Dachauer ist die heutige Partie enorm wichtig. Sie gehen als Vorletzte (sechs Punkte) ist das Duell beim Schlusslicht Ampfing (fünf). „Wir sind in einer Position, in der wir liefern müssen“, sagt Zepeda. Wie der Gegner gewann seine Mannschaft an den ersten neun Spieltagen der Saison nur ein Spiel – alle anderen Teams holten bisher mindestens zwei Dreier. Was vor dem Duell für die Dachauer spricht: Sie haben 15 Tore geschossen, mehr als doppelt so viele wie der TSV Ampfing (sieben), der die schlechteste Offensive der Liga stellt.

Trainerwechsel beim TSV Ampfing

Knifflig macht die Aufgabe, dass die Ampfinger mit einem neuen Trainer in die Partie gehen. „Sie nach einem Trainerwechsel zu bekommen, ist natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, sagt Zepeda. Der neue Mann an der Ampfinger Seitenlinie heißt Klaus Seidel – und das sorgte in der Region für ein mittelschweres Beben. Am 14. August hatte Seidels Vorgänger Jochen Reil seinen Rücktritt bekannt gegeben. Grund dafür seien interne Differenzen mit den Verantwortlichen gewesen. Zehn Tage später trat 45 Kilometer entfernt Klaus Seidel als Trainer des Bezirksligisten TSV Bad Endorf zurück, obwohl der Verein gerne mit Seidel weitergearbeitet hätte. Anfang der Woche präsentierten beide Vereine ihre neuen Trainer: Seidel übernimmt den TSV Ampfing, Reil, ein ehemaliger ASV-Spieler, wird dessen Nachfolger in Bad Endorf. „Ich kenne Seidel aus seiner Zeit in Rosenheim und weiß, wie er dort hat spielen lassen“, sagte Zepeda. Und weiter: „Ich denke aber nicht, dass uns dieses Wissen weiterhilft. Er wird schauen, was mit den Spielern in Ampfing möglich ist und dann ein passendes System wählen. Uns wird eine Wundertüte erwarten.“

Dass die Ampfinger in den letzten drei Spielen nur einen Punkt bei einer Torbilanz von 1:10 Toren holten, interessiert Zepeda nicht. „Sie werden mit Sicherheit anders auftreten als in den letzten Wochen. Es wird eine schwierige Aufgabe“, so der ASV-Trainer.