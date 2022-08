ASV Dachau feiert ersten Landesliga-Dreier - Dank drei Standardtoren

Doppeltorschütze vom Punkt: Andreas Roth (re.) war im Spiel gegen Kirchheim zweimal per Elfmeter für den ASV Dachau erfolgreich. © HAB

Bei einer erneuten Niederlage wäre der Druck auf den Landesliga-Aufsteiger ASV Dachau gewachsen. Die Stadtwälder sind dennoch ihrer spielerischen Linie treu geblieben.

Dachau – Gegen den erfolgreich in die Saison gestarteten Kirchheimer SC belohnte sich die Elf von Trainer Manuel Haupt erstmals in dieser Saison. Dass alle Treffer beim 3:0-Erfolg nach Standardsituationen gefallen sind, war den Dachauern vollkommen egal. „Der Sieg war absolut verdient. Und er war wichtig“, kommentierte Haupt die ersten Punkte seiner Mannschaft.

Die Gäste aus Kirchheim hatten in dieser Saison bereits gepunktet. Die beiden Auswärtssiege in Karlsfeld (3:1) und bei Meisterschaftskandidat Unterföhring (4:2) waren kleinere Überraschungen. In Dachau fand der KSC allerdings nicht zu seinem Spiel. Die Ex-Profis Korbinian Vollmann und Andrii Hert hatten keine entscheidenden Aktionen.

Nach 20 ereignisarmen Minuten setzten die Dachauer das erste Ausrufezeichen: Yazid Ouro-Akpo zog knallhart ab, Ivan Babic im KSC-Tor lenkte den Ball aber an die Latte seines Tores (22.). Wenige Minuten später machte der SC-Keeper allerdings eine weniger gute Figur, denn nach einer Ecke von Andreas Roth faustete er den Ball ins eigene Tor (30.).

ASV Dachau: souveränes 2:0 zur Halbzeit

„Wir haben diesmal das Glück erzwungen“, sagte Haupt. Sein Team hatte sich die Führung verdient und war bis zur Halbzeitpause tonangebend. Die Belohnung war der zweite Treffer in der 43. Minute: Roth verwandelte einen Foulelfmeter souverän, nachdem ihn Babic von den Beinen geholt hatte.

Die Kirchheimer waren unter Zugzwang – und sie reagierten. Trainer Steven Toy erhöhte mit dem Beginn der zweiten Halbzeit das Risiko. Seine Mannschaft spielte direkter nach vorne und brachte damit das Konzept des ASV durcheinander. „Es war nun etwas zerfahren. Wir hatten vor allem in der Offensive nicht mehr die Ordnung“, bemerkte Haupt. Die ASV-Verteidigung war allerdings hellwach. Und wenn der KSC zum Abschluss kam, war Torhüter Korbinian Dietrich zur Stelle – so wie in der 60. Minute gegen Peter Schmöller.

KSC erhöhte das Risiko - Dachau hat aber weiterhin die besseren Chancen

Die besseren Chancen hatten aber weiterhin die Dachauer. Der eingewechselte Jonas Dworsky hatte eine Großchance auf den dritten Treffer, doch Babic parierte. In der 79. Minute wurde Dworsky auf dem Weg in Richtung Gästetor festgehalten – im Strafraum. Der zweite klare Elfmeter. Andreas Roth verwandelte sicher zum 3:0. Dabei blieb es bis Spielende. „Die erste Halbzeit war richtig gut. Wir hätten sogar höher führen können. Nach der Pause wurde es zerfahren, wir hatten das Spiel aber unter Kontrolle“, freute sich Haupt.

Für den 37-Jährigen war es der erste Landesliga-Sieg seiner Trainerkarriere. Was ihn noch mehr freute: „Kirchheim war fast mit Bestbesetzung da. Bei uns musste Sebastian Mack nach zwei Trainingseinheiten von Beginn an spielen. Er hat es zwar gut gemacht, aber geplant war das nicht.“

Wenn der ASV Dachau am kommenden Freitag, 5. August, in Ampfing um Landesliga-Punkte spielt, könnte Mack vier Trainingseinheiten auf dem Konto haben.

ASV Dachau - Kirchheimer SC 3:0 (2:0)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Nicolas Peterfy, Thomas Rieger, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Tobias Erl, Christoph Krüger, Dimitrios Papadopoulos – Mateo Velic, Mario Stanic, Josefalan Jassim, Leon Schleich, Jonas Dworsky.

Kirchheimer SC: Ivan Babic, Philipp Maiberger, Thomas Branco De Brito, Sebastian Zielke, Marco Wilms, Korbinian Vollmann, Noel Pfeiffer, Kerim Özdemir, Peter Schmöller, Andrii Hert, Marinus Bachleitner – Niklas Karlin, Maximilian Baitz, Luca Mauerer, Marco Flohrs, Ricardo Jacobi.

Zuschauer: 80.

Tore: Eigentor. 1:0 (30.) – Andreas Roth (Elfmeter). 2:0 (43.) – Andreas Roth (Elfmeter). 3:0 (79.)