Nach Stotterstart: ASV Dachau zerpflückt Alte Haide - Coach Haupt schimpft über erste Hälfte

Teilen

Doppeltorschütze für den ASV Dachau: Sebastian Mack steuerte die Treffer Nummer eins und drei beim 4:0-Sieg des Bezirksligisten beim FC Alte Haide/DSC bei. © hab

Der ASV Dachau siegt 4:0 gegen den FC Alte Haide. Überschwänglich wird Trainer Manuel Haupt dennoch nicht. Mit der ersten Halbzeit ist er nicht zufrieden.

Dachau - Es gibt nicht viele Mannschaften in der Bezirksliga Nord, die nach einem „souveränen Auftritt“ mit vier Toren Unterschied gewinnen. Vielleicht ist der ASV Dachau sogar die Einzige, die dies von sich behaupten kann. Manuel Haupt, der Trainer der Stadtwälder bezeichnete den 4:0-Sieg seiner Mannschaft als solchen – für ein überschwänglicheres Fazit reichte es aufgrund der ersten Halbzeit nicht.

Die Dachauer fanden schleppend in ihr erstes Punktspiel im Kalenderjahr 2022. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Haupt, ehe er konkretisierte: „Wir haben zu langsam gespielt und uns auf Zweikämpfe eingelassen.“

Der Führungstreffer der Gäste war dann auch nicht herausgespielt, sondern ein Produkt des Instinkts von Sebastian Mack. Der robuste Offensivmann des ASV antizipierte einen Querpass in der gegnerischen Kette, steuerte auf den Kasten zu und vollendete seinen Alleingang zum 1:0 (10.).

Den Dachauern gelang es aber weiterhin nicht, ihre Klasse auszuspielen. Immerhin ließen die Gäste aus dem Spiel heraus nichts zu. Nur einmal wurde es brenzlig: Nach einer Freistoßflanke auf Roman Gertsmann reagierte Korbinian Dietrich im ASV-Tor glänzend. Statt mit einem Remis ging es mit 2:0 in die Pause, weil Tim Bürchner kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Freistoßflanke von Andreas Roth einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel klickte es bei den Dachauern. Die Gäste waren nun überlegen. Sie kontrollierten Ball sowie Gegner – und legten nach einer Stunde den dritten Treffer nach. Yazid Ouro-Akpo spielte in die Gasse auf Mack, der erneut vor dem Tor die Nerven behielt. Der ASV hatte danach Chancen für mehrere Tore, doch nur Miridon Rexhepi brachte den Ball im Tor des FC Alte Haide unter. Der Joker erzielte eine Viertelstunde vor Schluss den 4:0-Endstand.

„Das Ergebnis war auf keinen Fall zu hoch“, sagte Haupt. „In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass die Jungs mit sich selbst beschäftigt sind. In der Halbzeitpause haben wir Druck rausgenommen. Danach wurde es deutlich besser“, so der ASV-Coach nach dem erfolgreichen Frühjahrsrundenauftakt. (stm)

FC Alte Haide-DSC - ASV Dachau 0:4 (0:2)

Lesen Sie auch VfL Denklingen weiht neuen Kunstrasenplatz ein Seit Anfang vergangener Woche befindet sich der VfL Denklingen in der Vorbereitung auf die Bezirksliga. Gegen den TSV Gilching hatte der VfL knapp das Nachsehen. VfL Denklingen weiht neuen Kunstrasenplatz ein ASV Dachau: Zwei Tests, viele Erkenntnisse - U19 des TSV 1860 mit „brutalem Tempo“ Der ASV Dachau ist in den vergangenen Tagen zweimal im Einsatz gewesen. Es haben sich komplett unterschiedliche Spiele entwickelt. ASV Dachau: Zwei Tests, viele Erkenntnisse - U19 des TSV 1860 mit „brutalem Tempo“

FC Alte Haide-DSC: Lukas Ploß, Philipp Lechner, Bilal Mohibi, Christoph Traub, Philipp Kahl, Lukas Groß, Peter Enckell, Patrick Bauer, Roman Gertsmann, Halil Üzüm, Daniel Neumeier – Emir Beglerovic, Sebastian Matyas, Lahid Issa, Lukas Angermeier, Alexander Späck

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Tim Bürchner, Zvonimir Kulic, Thomas Rieger, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Christoph Krüger, Leon Schleich, Dimitrios Papadopoulos – Michael Kornprobst, Maximilian Bergner, Miridon Rexhepi, Tobias Erl

Zuschauer: 75

Tore: 0:1 (10.) – Sebastian Mack. 0:2 (45.) – Tim Bürchner. 0:3 (60.) – Sebastian Mack. 0:4 (75.) – Miridon Rexhepi.