ASV Dachau: Als die Legenden des FC Bayern 1969 zu Gast waren

Rückblick auf ein Jahrhundertspiel

von Rolf Gercke schließen

Es gibt Tage, die vergisst man nie. So wie diesen Dienstag im August 1969, als der Fußball-Bundesligist FC Bayern München am Dachauer Stadtwald gastierte.

Dachau– Es war, so schrieb die Heimatzeitung damals, das „beste Fußballspiel, das Dachau je gesehen hat.“ Am 19. August 1969 unterlag der damalige Landesligist ASV Dachau vor 3500 restlos begeisterten Zuschauern dem Starensemble aus der Landeshauptstadt in einem Freundschaftsspiel mit 3:7.

FC Bayern: Legenden über Legenden

„Wir waren damals die führende Fußballmannschaft in der Dachauer Region, kein Wunder, dass so viele Zuschauer dieses Match sehen wollten“, erinnert sich Lothar Guckel, der damals als jüngster Spieler in der Startformation des Herausforderers stand. „Es war schon toll, die Bayern waren mit all ihren Stars angetreten. Neben Libero Franz Beckenbauer, Goalgetter Gerd Müller und Torwart Sepp Maier waren auch Katsche Schwarzenbeck, Bulle Roth, Charly Mrosko und Oki Ohlhauser dabei.“

An einen Bayernspieler erinnert sich Guckel noch ganz genau: „Eigentlich sollte sich Verteidiger Peter Pumm um mich kümmern, aber er orientierte sich auch immer wieder nach vorne. Ich habe ein altes Foto, in dem im ihm nachgelaufen bin und gerade stören wollte, als er auf unser Tor schoss.“

ASV Dachau: Lothar Fischer trifft doppelt

Einer der Dachauer Helden war damals ASV-Sturmtank Lothar „Bene“ Fischer, er ließ Bayern-Keeper Sepp Maier zweimal keine Chance. Den dritten Dachauer Treffer markierte die Stadtwald-Legende Sepp Helfer.

Matchwinner war allerdings ein anderer Torjäger, „kleines, dickes Müller“ lochte am Stadtwald gleich fünfmal ein.

Der ASV Dachau spielte damals mit den drei großen Zetts – Alfons Ziller, Andi Zainer und Eduard Zaborowski. Ebenfalls von Beginn an dabei waren Sepp Helfer, Bubi Schopka, Robert Brodinger, Lothar Guckel, Günter Meikis, Helmut Burghart, Adi Nebl und Bene Fischer. Simon Aschbichler und Günther Penk sind im Laufe des Spieles eingewechselt worden.

(Rolf Gercke)