„Ein richtiges Endspiel“: ASV Dachau freut sich auf Dingolfinger Hexenkessel

Liebend gerne würden Philipp Schmidt und dessen ASV-Mitstreiter die Torejagd heute in Dingolfing fortsetzen. © Bruno Haelke

In der Relegation zur Landesliga ist der ASV Dachau am Mittwoch (Anpfiff: 18:30 Uhr) beim FC Dingolfing gefordert. Trainer Haupt ist zuversichtlich.

Dachau - Der ASV Dachau ist nah dran an der Rückkehr in die Landesliga. Das Hinspiel des Relegations-Finals steigt am heutigen Mittwoch beim FC Dingolfing. Am kommenden Samstag fällt in Dachau (Anstoß: 13 Uhr) die Entscheidung über den Aufstieg. Beide Teams überzeugten in der ersten Qualirunde, es könnten zwei enge Duelle werden.

Der ASV Dachau überrollte im Halbfinale den schwäbischen Bezirksligisten TSV Aindling. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg im Hinspiel gewannen die Stadtwälder zu Hause noch überzeugender. 5:0 hieß es nach Treffern von Philipp Schmidt, David Dworsky, Christoph Krüger, Michael Kornprobst und Yazid Ouro-Akpo. Eine über 90 Minuten konzentrierte Leistung auf hohem Niveau, fünf verschiedene Torschützen und erneut kein Gegentor – Trainer Manuel Haupt war begeistert: „Aindling hat Qualität in der Offensive, wir haben sie aber nicht spielen lassen. Wir haben schon im Hinspiel wenig zugelassen. Im Rückspiel kann ich mich an keine gegnerische Torchance erinnern.“

Auch der FC Dingolfing ist ohne Gegentor in das Finale der Relegation eingezogen. Der Vizemeister der Bezirksliga Niederbayern West setzte sich mit zwei 1:0-Siegen gegen den TV Aiglsbach durch. Dabei hielt die FCD-Defensive das torgefährliche Duo des Landesligisten um Manfred Gröber und Stefan Liebler in Schach. Zwar blieb auch Dingolfings Torjäger Manuel Schneil, mit 21 Saisontoren der zweitbeste Knipser der Bezirksliga West, ebenfalls torlos, doch der FCD ist in der Offensive breit aufgestellt. 85 Tore erzielte das Team von Florian Baumgartl, mit großem Abstand die meisten ligaweit. Auch die Defensive lieferte mit nur 18 Gegentoren einen Bestwert.

ASV Dachau: Wie gegen Aindling wird auch in Dingolfing das Pressing ein entscheidender Faktor

Baumgartl trainiert seit 2019 den FC Dingolfing. Auch in der vergangenen, abgebrochenen Saison wurde er Zweiter. Davor coachte er die SpVgg Landshut. Mit der „Spiele“ traf er als Chefcoach viermal in der Landesliga Südost auf den ASV Dachau - und blieb dabei sieglos: Vor heimischem Publikum gab es zwei Remis, in Dachau setzte es jeweils 1:3-Niederlagen. Auf einen von Manuel Haupt trainierten ASV trifft Baumgartl allerdings zum ersten Mal.

Haupt hat gleich in seiner ersten Saison bei den Stadtwäldern die Chance auf den Aufstieg. Spielt seine Mannschaft so stark auf wie in den Duellen gegen den TSV Aindling, hat sie gute Chancen. „Wir haben die Aindlinger vielleicht zermürbt, in dem wir sie immer wieder angelaufen haben“, sagte Haupt. Das Pressing wird auch in den Duellen gegen den FC Dingolfing ein entscheidender Faktor sein.

ASV-Coach Manuel Haupt könnte mit der gegen Aindling siegreichen Elf in das Spiel in Dingolfing gehen. Bis auf Torhüter Artem Bykanov, der in dieser Relegation die Nummer zwei hinter Korbinian Dietrich ist, stehen alle Spieler zur Verfügung. Mit Maximilian Bergner kehrt nach überstandener Verletzung ein Offensiv-Akteur zurück, der den Unterschied ausmachen kann.

Engen, spannenden Partien steht nichts im Wege. Und dies vor großer Kulisse: Dingolfings Heimspiel gegen Aiglsbach verfolgten 833 Zuschauer. „Ich gehe von vielen Zuschauern aus. Es wird ein richtiges Endspiel“, so ASV-Coach Haupt vor dem vorletzten Spiel dieser Saison. (Moritz Stalter)